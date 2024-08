Důchody opět zvýší valorizace. Do penze se vyplatí jít až v roce 2025

Valorizaci všech důchodů avizoval už 10. července 2024 ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Od začátku příštího roku se tak kvůli inflaci a s přihlédnutím k reálným mzdám opět zvýší všechny důchody. Tedy nejen starobní, kterých je téměř 2,4 milionu, ale také invalidní a pozůstalostní.

Zásluhová část penze vzroste jen málo

Na základě dat Českého statistického úřadu týkající se míry inflace za červenec 2023 až červen 2024, se zvednou všechny důchody podle propočtů MPSV v průměru o 356 korun. Bude se jednat o řádnou valorizaci. Průměrný starobní důchod by měl na základě tohoto zvýšení v lednu přesáhnout částku 21 tisíc korun. Za posledních 10 let tak podle vyjádření MPSV vzrostly důchody o 18 % více než inflace.

Podle předběžných propočtů odborníků ze společnosti Freedom Financial Services je z parametrů pro valorizaci patrné, že u již přiznaných důchodů se výrazně navýší základní výměra, oproti procentní výměře, tedy zásluhové části důchodu.

Základní výměra důchodů se má zvýšit z letošních 4 400 korun o 290 korun na 4 690 korun. Procentní výměra důchodu se pak má navýšit o 0,4 %. V průměru má jít o částku 356 korun. Rovněž se má o 0,4 % zvyšovat také tzv. výchovné, které je letos 500 korun. Zvýšení výchovného tedy má činit pouze dvě koruny.

Do penze letos, nebo si počkat na rok 2025?

Každý, kdo se na přelomu roku chystá do starobního důchodu, by měl mít jasno, zda je pro něj výhodnější důchod přiznaný ještě před koncem roku a následně od ledna valorizovaný, nebo je výhodnější důchod přiznaný až v novém roce.

„Volba správného data odchodu do důchodu je důležitá zejména pro ty, kteří dosáhnou důchodového věku před koncem letošního nebo začátkem následujícího roku. Podcenění a neznalost v této oblasti může znamenat ztrátu stovek korun měsíčně na důchodu, a to až do konce života. U vysokých důchodů pak můžete zbytečně přijít až o tisíce korun měsíčně,“ upozorňuje Jiří Šafařík, specialista na státní důchodové zabezpečení ve společnosti Freedom Financial Services.

Podle Jiřího Šafaříka to aktuálně vychází tak, že důchody přiznané v roce 2025 budou vyšší než valorizované důchody přiznané do konce roku 2024. „Kdo tedy uvažuje o přiznání starobního důchodu do konce roku 2024, ať řádného nebo předčasného, měl by uvažovat o načasování žádosti o přiznání důchodu nejdříve od 1. ledna 2025. Naopak ti, kterým vznikne nárok na starobní důchod počátkem roku 2025, by v žádném případě neměli žádat o předčasný starobní důchod s počátkem v roce 2024,“ upozorňuje Šafařík.

Kdo požádá o důchod až v lednu 2025, získá další rok pojištění a pro výpočet jeho důchodu se budou uplatňovat parametry roku 2025. Každý výpočet důchodu je však individuální a záleží i na životní situaci žadatele. Proto se vyplatí datum odchodu do řádné starobní či předčasné penze konzultovat s odborníky.

Průměrný důchod a nejčastěji vyplácené penze

České důchody jsou podle vyjádření ministra Jurečky nejvyšší v historii a s jejich pravidelnou valorizací se počítá i v důchodové reformě. „Podle našich posledních propočtů odhadujeme, že v lednu 2025 dosáhne průměrný starobní důchod výše 21 078 korun. Za posledních pět let jde tedy o nárůst o více než 6 650 korun,“ vyjádřil se v červenci Marian Jurečka.

Jak roste v Česku průměrná starobní penze v Kč Rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024* Průměrná starobní penze 12 418 13 468 14 479 15 425 18 061 20 264 20 650 Zdroj: ČSSZ, * údaj k červnu 2024

Průměrná penze je ale často zavádějící, podstatnější je, jaké jsou nejčastěji vyplácené penze. Poslední údaje jsou k prosinci 2023.

Nejpočetnější skupina seniorů a seniorek pobírá penzi v rozpětí od 21 000 do 21 999 korun, v tomto pásmu má státní důchod téměř 270 tisíc lidí. Přes 263 tisíc důchodců pak má penzi v rozpětí od 20 000 do 20 999 korun. Třetí nejpočetnější skupinou jsou státní penze v pásmu 22 000 až 22 999 korun, což se týká více než 243 tisíc důchodců.

Nejčastěji vyplácené starobní penze podle pásem Měsíční výše důchodu Počty 20 000–20 999 263 641 21 000–21 999 269 972 22 000–22 999 243 678 Celkem 777 291 Zdroj: ČSSZ, k 31. 12. 2023

Více než 616 tisíc lidí má nyní penzi vyšší, a to v rozpětí od 23 tisíc do 70 tisíc korun měsíčně. Přes 70 tisíc korun pobírá pak penzi 93 lidí. Naopak nejnižší a tudíž podprůměrné důchody, které ČSSZ eviduje v pásmu 4 999 až 19 999 má téměř 978 tisíc seniorů a seniorek.

Důchod žen oproti mužům nedorovnává výchovné

I když stát zohlednil v již přiznaných penzích výchovné a za každé přidal 500 korun, ženy mají v průměru stále výrazně nižší důchody než muži. Potvrzuje to porovnání aktuálních starobních penzí mužů a žen. Chystané navýšení výchovného o pouhé dvě koruny za každé vychované dítě tak nic nevyřeší.

Průměrná starobní penze v ČR (v Kč) Období Průměrná penze Muži Ženy Rozdíl důchodu žen 06-2024 20 653 21 914 19 470 -2 444 Zdroj: ČSSZ, údaje k červnu 2024

Zatímco průměrný český penzista dnes od státu bere 21 914 korun měsíčně, ženy pobírají aktuálně v průměru jen 19 470 korun, tedy o 2 444 korun méně. Vyplývá to z aktuální dat zveřejněných Českou správou sociálního zabezpečení.

Ověřte si, jakou můžete očekávat penzi

Jakou můžete očekávat penzi, se dá zjistit prostřednictvím informativní důchodové aplikace IDA, která umí lidem spočítat výši důchodu a sdělí, kdy přesně do něj půjdou. Aplikace není určená jen lidem, kteří mají do penze pár let, nebo již důchodový věk dosáhli a budou o penzi žádat. Je určena každému pojištěnci, který dosáhl alespoň 19 let a zároveň získal alespoň jeden rok placeného pojištění.

IDA je průběžně aktualizována a upravována tak, aby poskytnuté informace co nejvíce odpovídaly skutečnosti. Díky aplikaci si tak může každý zjistit, jaký je aktuální odhad jeho starobní penze, kdy půjde do důchodu, jaké údaje mu v evidenci chybí, kolik let pojištění do penze zbývá a další informace.