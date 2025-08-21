Data České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) za letošní druhé čtvrtletí ukázala propad trhu se státem zvýhodněnými spořicími produkty na penzi. Proti tomu ale i přinesla potvrzení dalšího výrazného růstu trhu s hypotečními úvěry, stavebním spořením a investicemi. De facto ukázala protikladný trend u zájmu o nemovitosti a státem podporovaným spořením na penzi.
„Potvrdilo se, že ačkoli si většina Čechů uvědomuje potřebu spořit na penzi, motivace k využívání dostupných nástrojů slábne,“ konstatuje výkonný ředitel ČASF Marek Černoch. „Penzijní produkty lidé berou tak, že dostanou státní příspěvek, možná jim přispěje zaměstnavatel, tak si to tedy udělají. Ale, že by byly prioritními produkty při zajištění na penzi, tak to se neděje. To tyto produkty nesplňují.“
Proč penzijko tolik „netáhne“
Jeho slova ilustruje právě vývoj na trhu s doplňkovým penzijním spořením (DPS), které lidem nabízí spoření na penzi se státním příspěvkem a daňovými úlevy. To v letošním druhém čtvrtletí dosáhlo objemu 476 milionů korun. Což je meziročně 15procentní pokles.
Důvodů je podle analytiků více. Patří mezi ně dlouhodobě neřešená skutečná reforma důchodového systému, včetně jejího třetího pilíře, nedůvěra ve stát a obliba nemovitostí mezi Čechy. Ti právě nemovitosti vnímají jako podstatný prvek svého zajištění na stáří.
|
Předdůchod z penzijka dává možnost seknout s prací dřív. Jak na to?
„To, že mezi Čechy vlastní bydlení, obecně reality, dlouhodobě vévodí jako součást jejich zajištění na stáří, není ničím překvapivým,“ konstatuje Vladimír Weiss, finanční poradce společnosti Partners. První krok je vlastní bydlení, což je logické. Když se domácnosti daří lépe, zváží pořízení druhé nemovitosti, často opět na hypotéku, právě proto, aby si tím vytvořili rezervu na dobu, kdy budou v penzi. „Souvisí to s důvěrou i atraktivitou tuzemského důchodového systému jako takového. A zde ta ‚česká cihla‘ prostě jasně vede,“ potvrzuje data ze statistik Vladimír Weiss.
Investice do realit – pro a proti
Každý, kdo to myslí s finanční gramotností a zajištěním na stáří vážně, by měl ve svém portfoliu nějaké reality mít. Ať už přímo vlastnit byt, pozemek, rodinný dům, anebo třeba do nemovitostí investovat po pár stovkách měsíčně prostřednictvím některého z realitních fondů.
„Na druhé straně to má i své negativní stránky. A sem patří stálé zdražování nemovitostí v Česku, protože mnohé z nich se prodávají na investice nebo jako zajištění na stáří. Lidem to prostě dává větší smysl než to, co jim nabízí stát,“ doplňuje Weiss.
Upozorňuje i na rizika investičních bytů. Jako každá investice mají totiž také svá proti – koncentraci hodně peněz do jednoho aktiva, možné problémy s pronájmem či riziko likvidity. Což značí, že jsou období, kdy se investiční byt nemusí rychle a dobře prodat. A to není úplně dobré. Riziko v investicích je potřeba rozložit, tedy odborně řečeno – diverzifikovat. „Nebýt tedy jen v nemovitostech, ale investovat i do dalších tříd aktiv,“ upřesňuje finanční poradce.
Lidé DIP neznají
Černoch přidává ale i další příčinu poklesu na trhu produktů pro zajištění na penzi. Podle něj je to nezvládnutá komunikace státem podporovaných penzijních produktů. Za příklad dává nový dlouhodobý investiční produkt (DIP). Ten za daných podmínek umožňuje lidem investovat na stáří a čerpat přitom daňové úlevy.
„Zavedení DIP byl krok správným směrem, ale jeho význam zůstává zatím nevyužitý. Veřejnost o něm neví, nerozumí mu a nemá důvod se o něj zajímat. To je promarněná příležitost. Pokud stát něco nového nabídne, musí to vysvětlit,“ říká Černoch.
Avšak stát to vysvětlil nedokáže. Z nedávného průzkumu ČASF vyplynulo, že čtyři z deseti Čechů nemají žádné informace o tomto nejnovějším typu spoření. DIP má přitom podle ředitele ČASF potenciál stát se jedním z hlavních pilířů finanční přípravy na stáří.
Jinými slovy, pokud chceme, aby lidé spořili a investovali systematicky a s důvěrou, musí jim podle Marka Černocha také nabídnout jasné informace, dostupné nástroje a větší podporu při rozhodování. Většina lidí se totiž nezačíná starat o to, z čeho bude žít v penzi, proto, že by měla nějaký jasný finanční plán nebo strategii, ale protože se bojí o svou budoucnost. Což je podle šéfa ČASF jasný signál, že veřejnosti chybí jistota i opora v tom, jak se na důchod připravit.
|
České penze zvedne další valorizace. Písemné oznámení dorazí jen na požádání
A i on potvrzuje, že například již zmíněné investice do nemovitostí jsou pro veřejnost více atraktivní než „nějaký DIP, o kterém většina takřka nic neví“. U těch totiž nehrozí, že by z rozhodnutí vlády, zákonodárců v parlamentu a schválení prezidenta, bylo najednou „všechno jinak“, jako se to stalo loni a předloni u penzijních produktů.
Nejdřív vlastní bydlení, pak až penzijko
O tom, co veřejnost skutečně zajímá a považuje za důležité a pro sebe výhodné, znovu docela dobře ukazují aktuální statistiky ČASF. Ty potvrdily jak již zmíněný razantní pokles hlavního penzijní produktu se státní podporou DPS, tak to, že hlavním tahounem trhu s finančními produkty se znovu staly hypoteční úvěry. Ty ve druhém čtvrtletí dosáhly objemu 33,4 miliardy korun. To je meziročně o 79 procent více.
Významný podíl na trhu ve výši pěti procent si udržely také úvěry ze stavebního spoření. Těch si lidé sjednali za 3,2 miliardy korun. Objem nových smluv v segmentu stavebního spoření pak dosáhl sumy 1,2 miliardy korun. Což znamená meziroční růst o 29 procent. Je to velice dobrý výsledek vzhledem k tomu, jak stát v posledních letech osekal benefity ve stavebním spoření.
„Tento vývoj souvisí mimo jiné s častější kombinací stavebního spoření s hypotečním úvěrem – klienti jej využívají k financování rekonstrukcí nebo jako doplňkový zdroj k hypotéce, kdy chtějí snížit zátěž rodinného rozpočtu a získat stabilnější úrokovou sazbu,“ vysvětluje Černoch.
To potvrzuje i Vladimír Weiss z Partners. Podle něj i navzdory tomu, že v Česku dlouhodobě patří vlastní bydlení k nejméně dostupnému v Evropě, lidé si bez něj zajištění existence hlavně ve stáří představit nedovedou.
„Vysvětlení je úplně prosté. A dá vám ho jen srovnání průměrné české penze a průměrného měsíčního nájemného dnes už nejen v Praze či větším městě, ale i na vesnici,“ konstatuje Weiss a říká, že toto srovnání maže pak všechny proklamace politiků a expertů o tom, že právě nájemní bydlení bude tím, co vyřeší krizi bydlení v Česku. S nadsázkou dodává, že to by platilo snad jen tehdy, kdyby k němu stát rovnou dával příspěvek na bydlení, jehož vyplácený objem raketově roste každý rok a jenom loni nás všechny vyšel na 20 miliard korun.