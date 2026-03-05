Starobní důchod a jeho výše se odvozuje od výdělku, jaký jste měli v minulosti. Záleží také na odpracovaných letech (resp. na době pojištění), věku a na tom, zda máte nárok na výchovné za děti. S předčasným důchodem je to trochu jinak.
Předčasný důchod má přísné podmínky
Pro nárok na předčasný důchod musíte splnit o něco náročnější podmínku pro roky pojištění: zatímco ke starobnímu vám jich stačí 35, u předčasného jich musíte mít aspoň 40. Předčasně do penze můžete nejdřív o 3 roky dříve, než kolik vám vychází důchodový věk.
Peníze, které budete dostávat, jsou ale oproti starobnímu důchodu nižší. Procentní výměra, což je u většiny lidí ta výrazně větší část penze, se krátí za každých započatých 90 dní o 1,5 procenta. Maximálně to tedy může být až 18 %, což udělá i několik tisícovek měsíčně.
Novinka pro výpočet předčasného důchodu
Od roku 2026 ale platí pro žadatele o předčasný důchod jedna novinka: kdo odpracoval 45 let (resp. má 45 let pojištění), bude mít jen poloviční krácení penze. Místo 1,5 % za každých započatých 90 dní to bude jen 0,75 %. To znamená, že při odchodu do předčasného důchodu o tři roky dříve bude srážka 9 % místo 18.
Co se započítává do 45 let pojištění?
„Do doby pojištění 45 let se započítává pouze výdělečná činnost a náhradní doby pojištění, které jsou spojeny s fyzickou aktivitou: péče o dítě, péče o závislou osobu a základní vojenská služba,“ upřesňuje k této části důchodové reformy Česká správa sociálního zabezpečení.
Naopak doba, kterou žadatel o předčasný důchod strávil v evidenci úřadu práce, studiem nebo pobíráním invalidního důchodu při invaliditě 3. stupně, se do doby pojištění nepočítá.
Pro koho platí výhodnější výpočet
Novinka se týká jen lidí, kteří měli předčasný důchod přiznaný nedávno nebo o něj teprve žádají. Kdo odpracoval 45 let a už pobírá předčasnou penzi se snížením o 1,5 procenta, tomu už tato částka zůstane. „Změna se týká pouze důchodů s datem přiznání po roce 2025,“ uvádí ČSSZ.