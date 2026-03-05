Odchod do důchodu předčasně? Kdo hodně pracoval, čeká ho menší krácení penze

Autor:
  5:00
Předčasný důchod má oproti řádnému starobnímu jednu velkou nevýhodu: je vždy nižší. Krátí se podle toho, o kolik dříve jdete do penze. V roce 2026 vstoupila ale v platnost jedna novinka. V některých případech nebude krácení oproti starobní penzi tak hrozné.
Čekání na důchod je úmorná záležitost. Kdy se vám vyplatí ten předčasný?

Čekání na důchod je úmorná záležitost. Kdy se vám vyplatí ten předčasný? | foto: Profimedia.cz

Starobní důchod a jeho výše se odvozuje od výdělku, jaký jste měli v minulosti. Záleží také na odpracovaných letech (resp. na době pojištění), věku a na tom, zda máte nárok na výchovné za děti. S předčasným důchodem je to trochu jinak.

Předčasný důchod má přísné podmínky

Pro nárok na předčasný důchod musíte splnit o něco náročnější podmínku pro roky pojištění: zatímco ke starobnímu vám jich stačí 35, u předčasného jich musíte mít aspoň 40. Předčasně do penze můžete nejdřív o 3 roky dříve, než kolik vám vychází důchodový věk.

Peníze, které budete dostávat, jsou ale oproti starobnímu důchodu nižší. Procentní výměra, což je u většiny lidí ta výrazně větší část penze, se krátí za každých započatých 90 dní o 1,5 procenta. Maximálně to tedy může být až 18 %, což udělá i několik tisícovek měsíčně.

Jaké jsou podmínky pro předčasný důchod a jeho výše při platu 20, 40 a 60 tisíc korun

Novinka pro výpočet předčasného důchodu

Od roku 2026 ale platí pro žadatele o předčasný důchod jedna novinka: kdo odpracoval 45 let (resp. má 45 let pojištění), bude mít jen poloviční krácení penze. Místo 1,5 % za každých započatých 90 dní to bude jen 0,75 %. To znamená, že při odchodu do předčasného důchodu o tři roky dříve bude srážka 9 % místo 18.

Co se započítává do 45 let pojištění?

„Do doby pojištění 45 let se započítává pouze výdělečná činnost a náhradní doby pojištění, které jsou spojeny s fyzickou aktivitou: péče o dítě, péče o závislou osobu a základní vojenská služba,“ upřesňuje k této části důchodové reformy Česká správa sociálního zabezpečení.

Naopak doba, kterou žadatel o předčasný důchod strávil v evidenci úřadu práce, studiem nebo pobíráním invalidního důchodu při invaliditě 3. stupně, se do doby pojištění nepočítá.

Jak vyjít s důchodem v Česku. Devět tipů na slevy, které ušetří tisíce ročně

Pro koho platí výhodnější výpočet

Novinka se týká jen lidí, kteří měli předčasný důchod přiznaný nedávno nebo o něj teprve žádají. Kdo odpracoval 45 let a už pobírá předčasnou penzi se snížením o 1,5 procenta, tomu už tato částka zůstane. „Změna se týká pouze důchodů s datem přiznání po roce 2025,“ uvádí ČSSZ.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Přes 1,3 milionu lidí má nadprůměrný důchod. Nejvyšší penze přesahuje 240 tisíc

Ilustrační snímek

Doba se mění. Dříve se lidé zajímali o svou penzi až pár let před důchodem, dnes si statisíce Čechů hlídají svůj budoucí důchod průběžně. Umožňuje to důchodová aplikace IDA. Zájem o tuto službu je...

Průvodce novodobým otroctvím: Proč pracujeme víc, než je zdrávo

ilustrační snímek

Podle ekonomické teorie by měl moderní člověk pracovat právě tolik, aby mu výplata pokryla potřeby a zároveň mu zbyl čas, si vydělané peníze užít. Podívejme se však kolem sebe. Sedíme v kancelářích...

Hypotéky a refinancování 2026: Co musí Češi brát kvůli vlastnímu bydlení v úvahu?

ilustrační snímek

Počátek roku 2026 přinesl silný zájem o hypotéky. Nejde však o tak výraznou poptávku po hypotékách jako v roce 2021, kdy se úrokové sazby pohybovaly kolem 2 procent. Nicméně i tyto levné hypotéky...

Pracují i pijí na plný plyn. Jak funkčním alkoholikům co nejlépe pomoci?

ilustrační snímek

Odborně se jim říká funkční alkoholici. V práci jedou na 100 procent, ale stejně intenzivně „relaxují“ u lahve. Může to trvat pár měsíců i let, nakonec se ale stejně propijí k potížím a selhání.

Naučili Čechy kupovat nudle a pít sodovky. Bez Zátkových by Budějovice vypadaly jinak

Růžena a Dobroslav Zátkovi v roce 1934

Když vyslovíte jméno tohoto rodu, vybaví se všem sodovky a nudle. Zátkové ale byli u většiny významných jihočeských událostí, u těch kulturních, podnikatelských i politických. Před sto lety se...

Zlato jako pojistka v nejisté době. Jak začít s budováním zlaté rezervy a nenapálit se

Ve spolupráci
Investiční zlato od Zlaťáky.cz

Historie finančního světa je v podstatě historií neustálého hledání stability. Zatímco politické režimy, digitální měny a papírové bankovky přicházejí a odcházejí, jeden prvek zůstává v lidské...

5. března 2026

Odchod do důchodu předčasně? Kdo hodně pracoval, čeká ho menší krácení penze

ilustrační snímek

Předčasný důchod má oproti řádnému starobnímu jednu velkou nevýhodu: je vždy nižší. Krátí se podle toho, o kolik dříve jdete do penze. V roce 2026 vstoupila ale v platnost jedna novinka. V některých...

5. března 2026

Pracovní porady už nejsou jen v zasedačce. Hybridní model mění pravidla hry

Premium
hybridní pracovní meeting

Zatímco dříve se většina pracovních meetingů odehrávala v zasedačkách, dnes firmy kombinují osobní, hybridní i čistě online schůzky. Hybridní model se stal novým standardem, ale přináší také nečekané...

5. března 2026

Účet za ošetření v řádu statisíců? Co musí cizinci v Česku vědět o pojištění

Ve spolupráci
Ilustrační fotka.

Příjezd do České republiky je pro tisíce lidí začátkem nového životního příběhu. Ať už jde o studium, kariéru nebo sloučení rodiny, jedna z prvních otázek, kterou musí každý cizinec vyřešit, je...

4. března 2026  11:42

Daně 2025: Zase sednout k formulářům? Třeba nemusíte

ilustrační snímek

Povinnost podat daňové přiznání se netýká zdaleka jen živnostníků. V praxi se jí často nevyhne ani část zaměstnanců nebo někteří penzisté, studenti či lidé na rodičovské dovolené. Termín závisí na...

4. března 2026

Přes 1,3 milionu lidí má nadprůměrný důchod. Nejvyšší penze přesahuje 240 tisíc

Ilustrační snímek

Doba se mění. Dříve se lidé zajímali o svou penzi až pár let před důchodem, dnes si statisíce Čechů hlídají svůj budoucí důchod průběžně. Umožňuje to důchodová aplikace IDA. Zájem o tuto službu je...

4. března 2026

Důchod by měl patřit do finančního plánu už od prvního zaměstnání

Advertorial
Kryštof Francl začal svůj finanční plán na důchod řešit už ve 20 letech

Začít řešit důchod ve dvaceti letech může znít předčasně. Pro Kryštofa Francla to ale nebylo o obavách z budoucnosti – spíše o svobodě, klidu a možnosti rozhodovat se podle sebe. Už při své první...

3. března 2026

Pracují i pijí na plný plyn. Jak funkčním alkoholikům co nejlépe pomoci?

ilustrační snímek

Odborně se jim říká funkční alkoholici. V práci jedou na 100 procent, ale stejně intenzivně „relaxují“ u lahve. Může to trvat pár měsíců i let, nakonec se ale stejně propijí k potížím a selhání.

3. března 2026

Zlato je teď v kurzu víc než kdy jindy. Jeho charakter se ale nemění

ilustrační snímek

Zlato nyní zažívá na burzách své hvězdné chvíle. Jeho cena s mírnými výkyvy od loňského roku hlavně roste. Mnohé to může svádět k myšlence, že teď je ta správná chvíle zlato nakoupit. Je to ale dobrý...

3. března 2026

Průvodce novodobým otroctvím: Proč pracujeme víc, než je zdrávo

ilustrační snímek

Podle ekonomické teorie by měl moderní člověk pracovat právě tolik, aby mu výplata pokryla potřeby a zároveň mu zbyl čas, si vydělané peníze užít. Podívejme se však kolem sebe. Sedíme v kancelářích...

2. března 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Daně 2025: Poraďte se zdarma s experty, jak vyplnit formulář. Využijte termíny výjezdů

ilustrační snímek

Vyplnit a odevzdat daňové přiznání bez chyb nezvládne každý. Kdo nechce využít služeb daňového poradce, může se zdarma obrátit na pracovníky finanční správy i v blízkosti svého bydliště. Finanční...

1. března 2026

Byznys je jako maraton. A někdy i boxerský zápas, říká šéf Wilo

Jan Cidlinský, ředitel Wilo pro střední Evropu

Ráno maraton, večer ring. Mezitím řízení technologické firmy, jejíž systémy zajišťují chod budov, průmyslu i datových center. „Výkon vás musí bavit, jinak dlouho nevydržíte,“ říká Jan Cidlinský, šéf...

28. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.