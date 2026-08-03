„Předčasný odchod z trhu práce začíná nejčastěji jeden až dva roky před důchodem.“ To je jeden ze závěrů analýzy, kterou zpracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Ukazuje, jaká je motivace lidí ve vyšším produktivním věku odejít z pracovního trhu.
|
Češi mizí z práce dřív, než odejdou do důchodu. Nová analýza ukazuje proč
Analytici zkoumali pracovní dráhu skoro čtvrt milionu lidí, kteří již odešli do důchodu. Zaměřili se na posledních pět let před důchodem. Zatímco v první půli tohoto období významné rozdíly oproti zbytku populace nenašli, poslední dva roky před důchodem se v životě budoucích penzistů kumulují nejrůznější komplikace, které jim práci ztěžují nebo znemožňují.
Analýza MPSV
Patří mezi ně ztráta práce a obtížné hledání nového zaměstnání, opakující se nebo dlouhodobé zdravotní problémy, které vedou k pracovní neschopnosti a někdy i invaliditě, a v menší míře také péče o někoho z blízkých.
Na koho to dopadá nejvíc?
Tyto faktory hrají největší roli u lidí, kteří celý život pracovali, jejich příjmy jsou nízké až průměrné a s blížícím se důchodem klesají.
„Po většinu sledovaného období jde o osoby s nižšími až průměrnými relativními příjmy, které se však v posledním jednom až dvou letech před důchodem dále výrazně snižují. Tento pokles pravděpodobně odráží kombinaci nižší intenzity práce, přechodů do nezaměstnanosti, práceneschopnosti nebo jiných stavů mimo zaměstnání,“ konstatují autoři analýzy.
Mluví o „slábnoucí vazbě na trh práce“ a tvrdí, že právě u této skupiny má podpora největší smysl. Patří sem 27 % lidí, a jak autoři zdůrazňují, jde skutečně o lidi, kteří převážnou část života pracovali nebo pečovali o děti, nikoli o ty, kde byla „vazba na pracovní trh“ volná po celý život.
Naproti tomu lidé, kteří stabilně pracují až do důchodu, se rekrutují spíš z pracovníků s vyššími příjmy. Pravděpodobně to souvisí s charakterem jejich profesí, které jsou fyzicky méně náročné, takže je lidé zvládají, i když nejsou ve zcela dobré zdravotní kondicí. Tito lidé si své vysoké příjmy zachovávají až do penze.
|
O předčasný důchod zažádal dvojnásobek lidí než loni. Důvod je jasný, říká analytik
Kdy se dnes chodí do penze?
Podle současně platné legislativy se věk odchodu do důchodu postupně zvyšuje. Dosud chodí do důchodu dříve ženy, které vychovaly děti. Postupně ale bude rozdíl mezi muži a ženami nebo matkami a bezdětnými ženami slábnout.
|Ročník
|Muži
|Bezdětné ženy
|Ženy (1 dítě)
|Ženy (2 děti)
|Ženy (3 a 4 děti)
|Ženy (5 a více dětí)
|1961
|64r+4m
|64r+4m
|64r+2m
|62r+8m
|61r+2m
|59r+8m
|1962
|64r+6m
|64r+6m
|64r+6m
|63r+2m
|61r+8m
|60r+2m
|1963
|64r+8m
|64r+8m
|64r+8m
|63r+8m
|62r+2m
|60r+8m
|1964
|64r+10m
|64r+10m
|64r+10m
|64r+2m
|62r+8m
|61r+2m
|1965
|65r
|65r
|65r
|64r+8m
|63r+2m
|61r+8m
|1966
|65r+1m
|65r+1m
|65r+1m
|65r+1m
|63r+8m
|62r+2m
|
S ročníkem 1973 skončí poslední výhoda pro odchod do důchodu
S ročníkem 1966 by měla být prolomena dosavadní hranice 65 let a věk odchodu do důchodu by měl stoupat, a to od ročníku 1973 o měsíc za každý rok. Znamená to, že ročník 1989 byl měl jít do penze až v 67 letech, což je současný legislativní strop. Nynější vláda slíbila zastropování důchodového věku na 65 letech, zatím ale nenavrhla novelu, která by to provedla.
|Ročník
|Muži
|Bezdětné ženy
|Ženy (1 dítě)
|Ženy (2 děti)
|Ženy (3 a 4 děti)
|Ženy (5 a více dětí)
|1966
|65r+1m
|65r+1m
|65r+1m
|65r+1m
|63r+8m
|62r+2m
|1967
|65r+2m
|65r+2m
|65r+2m
|65r+2m
|64r+2m
|62r+8m
|1968
|65r+3m
|65r+3m
|65r+3m
|65r+3m
|64r+8m
|63r+2m
|1969
|65r+4m
|65r+4m
|65r+4m
|65r+4m
|65r+2m
|63r+8m
|1970
|65r+5m
|65r+5m
|65r+5m
|65r+5m
|65r+5m
|64r+2m
|1971
|65r+6m
|65r+6m
|65r+6m
|65r+6m
|65r+6m
|64r+8m
|1972
|65r+7m
|65r+7m
|65r+7m
|65r+7m
|65r+7m
|65r+2m
|1973
|všichni v 65r+8m
|1974
|všichni v 65r+9m