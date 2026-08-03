Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Odchod do důchodu: kritické jsou poslední dva roky před penzí, zjistila analýza

Pavla Žáková
  5:30
Odchodu do důchodu předchází kritické období, trvá až dva roky.

Odchodu do důchodu předchází kritické období, trvá až dva roky. | foto: Profimedia.cz

Odchod z pracovního trhu začíná dřív než odchod do důchodu. Kritické jsou poslední dva roky před penzí. Lidé, kteří jejich část stráví na úřadě práce nebo se potýkají se zdravotními problémy, nejsou žádnou výjimkou. Je jich 27 procent.

„Předčasný odchod z trhu práce začíná nejčastěji jeden až dva roky před důchodem.“ To je jeden ze závěrů analýzy, kterou zpracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Ukazuje, jaká je motivace lidí ve vyšším produktivním věku odejít z pracovního trhu.

Češi mizí z práce dřív, než odejdou do důchodu. Nová analýza ukazuje proč

Analytici zkoumali pracovní dráhu skoro čtvrt milionu lidí, kteří již odešli do důchodu. Zaměřili se na posledních pět let před důchodem. Zatímco v první půli tohoto období významné rozdíly oproti zbytku populace nenašli, poslední dva roky před důchodem se v životě budoucích penzistů kumulují nejrůznější komplikace, které jim práci ztěžují nebo znemožňují.

Analýza MPSV

  • Vychází z dat ČSÚ a ČSSZ.
  • Byla zpracována v červnu 2026.
  • Prozkoumala pracovní dráhu 5 let před důchodem u 288 000 lidí.
  • Vybraný vzorek byl tvořen lidmi, kteří šli do důchodu v letech 2017-2019.
  • Důvodem bylo podle šéfa analytického odboru MPSV Jiřího Šatavy odstínění vlivů legislativních změn v následujících letech, které způsobily abnormální vlnu odchodů do předčasného důchodu.

Patří mezi ně ztráta práce a obtížné hledání nového zaměstnání, opakující se nebo dlouhodobé zdravotní problémy, které vedou k pracovní neschopnosti a někdy i invaliditě, a v menší míře také péče o někoho z blízkých.

Na koho to dopadá nejvíc?

Tyto faktory hrají největší roli u lidí, kteří celý život pracovali, jejich příjmy jsou nízké až průměrné a s blížícím se důchodem klesají.

„Po většinu sledovaného období jde o osoby s nižšími až průměrnými relativními příjmy, které se však v posledním jednom až dvou letech před důchodem dále výrazně snižují. Tento pokles pravděpodobně odráží kombinaci nižší intenzity práce, přechodů do nezaměstnanosti, práceneschopnosti nebo jiných stavů mimo zaměstnání,“ konstatují autoři analýzy.

Mluví o „slábnoucí vazbě na trh práce“ a tvrdí, že právě u této skupiny má podpora největší smysl. Patří sem 27 % lidí, a jak autoři zdůrazňují, jde skutečně o lidi, kteří převážnou část života pracovali nebo pečovali o děti, nikoli o ty, kde byla „vazba na pracovní trh“ volná po celý život.

Naproti tomu lidé, kteří stabilně pracují až do důchodu, se rekrutují spíš z pracovníků s vyššími příjmy. Pravděpodobně to souvisí s charakterem jejich profesí, které jsou fyzicky méně náročné, takže je lidé zvládají, i když nejsou ve zcela dobré zdravotní kondicí. Tito lidé si své vysoké příjmy zachovávají až do penze.

O předčasný důchod zažádal dvojnásobek lidí než loni. Důvod je jasný, říká analytik

Kdy se dnes chodí do penze?

Podle současně platné legislativy se věk odchodu do důchodu postupně zvyšuje. Dosud chodí do důchodu dříve ženy, které vychovaly děti. Postupně ale bude rozdíl mezi muži a ženami nebo matkami a bezdětnými ženami slábnout.

Věk odchodu do důchodu
RočníkMužiBezdětné ženyŽeny (1 dítě)Ženy (2 děti)Ženy (3 a 4 děti)Ženy (5 a více dětí)
196164r+4m64r+4m64r+2m62r+8m61r+2m59r+8m
196264r+6m64r+6m64r+6m63r+2m61r+8m60r+2m
196364r+8m64r+8m64r+8m63r+8m62r+2m60r+8m
196464r+10m64r+10m64r+10m64r+2m62r+8m61r+2m
196565r65r65r64r+8m63r+2m61r+8m
196665r+1m65r+1m65r+1m65r+1m63r+8m62r+2m

S ročníkem 1973 skončí poslední výhoda pro odchod do důchodu

S ročníkem 1966 by měla být prolomena dosavadní hranice 65 let a věk odchodu do důchodu by měl stoupat, a to od ročníku 1973 o měsíc za každý rok. Znamená to, že ročník 1989 byl měl jít do penze až v 67 letech, což je současný legislativní strop. Nynější vláda slíbila zastropování důchodového věku na 65 letech, zatím ale nenavrhla novelu, která by to provedla.

Věk pro odchod do důchodu pro lidi narozené po roce 1966
RočníkMužiBezdětné ženyŽeny (1 dítě)Ženy (2 děti)Ženy (3 a 4 děti)Ženy (5 a více dětí)
196665r+1m65r+1m65r+1m65r+1m63r+8m62r+2m
196765r+2m65r+2m65r+2m65r+2m64r+2m62r+8m
196865r+3m65r+3m65r+3m65r+3m64r+8m63r+2m
196965r+4m65r+4m65r+4m65r+4m65r+2m63r+8m
197065r+5m65r+5m65r+5m65r+5m65r+5m64r+2m
197165r+6m65r+6m65r+6m65r+6m65r+6m64r+8m
197265r+7m65r+7m65r+7m65r+7m65r+7m65r+2m
1973všichni v 65r+8m
1974všichni v 65r+9m
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Státní dluhopisy konkurují bankám. Nabízejí dobrý úrok bez srážkové daně

ilustrační snímek

Češi poslali do státních dluhopisů desítky miliard a část peněz zřejmě odtekla ze spořicích a termínovaných účtů. Krátkodobý Flexi dluhopis láká úrokem podle sazby ČNB i osvobozením od srážkové daně....

Češi mizí z práce dřív, než odejdou do důchodu. Nová analýza ukazuje proč

Kdy začíná důchod? Později než odchod z trhu práce, ukázala analýza.

Odchod do důchodu není totéž co dosažení důchodového věku. A dokonce ani totéž, co odchod z práce. Zjistila to obsáhlá analýza, kterou si nechalo zpracovat ministerstvo práce, aby zjistilo, do kdy...

KVÍZ: Vyznáte se v platbách, převodech a směně peněz? Ověřte své znalosti

ilustrační snímek

Léto je obdobím cestování, výletů a objevování nových míst – ať už vyrážíme po Česku, nebo do zahraničí. S cestováním jsou neodmyslitelně spojené také platby. Ne vždy ale máme u sebe hotovost nebo...

Přes 1,5 milionu Čechů přichází o tisíce na penzijním spoření. Kvůli datu založení

Ve spolupráci
Správně zvolená strategie penzijního spoření může ve výsledku znamenat rozdíl v...

Možná ho máte v šuplíku i vy. Penzijní připojištění založené před rokem 2013, kterému od té doby nevěnujete přílišnou pozornost. Jenže zatímco pravidla státní podpory se mění a vláda dokonce uvažuje...

Z receptů udělala skeče. Teď Chili Ta řeší půdu, farmáře i catering

Chili Ta Thuy je známá svým humorem a ostrými názory

Z vaření udělala scénář, z kritiky munici a z „farmářského“ jídla téma, které nejde odbýt nálepkou na obalu. Chili Ta Thuy známá svým humorem a ostrými názory mluví v rozhovoru pro iDNES.cz (nejen) o...

Odchod do důchodu: kritické jsou poslední dva roky před penzí, zjistila analýza

Odchodu do důchodu předchází kritické období, trvá až dva roky.

Odchod z pracovního trhu začíná dřív než odchod do důchodu. Kritické jsou poslední dva roky před penzí. Lidé, kteří jejich část stráví na úřadě práce nebo se potýkají se zdravotními problémy, nejsou...

3. srpna 2026  5:30

Lajky, závist a úzkost: Internet řídí naše emoce. Jak tomu čelit?

ilustrační snímek

Kdysi jsme se báli medvěda a sousedovi záviděli větší jeskyni. Dnes však máme internet, místo souseda sociální sítě a místo jedné sousední jeskyně možnost vidět obydlí tisíců lidí. A naše emoce,...

3. srpna 2026

KVÍZ: Vyznáte se v platbách, převodech a směně peněz? Ověřte své znalosti

ilustrační snímek

Léto je obdobím cestování, výletů a objevování nových míst – ať už vyrážíme po Česku, nebo do zahraničí. S cestováním jsou neodmyslitelně spojené také platby. Ne vždy ale máme u sebe hotovost nebo...

vydáno 2. srpna 2026

Z receptů udělala skeče. Teď Chili Ta řeší půdu, farmáře i catering

Chili Ta Thuy je známá svým humorem a ostrými názory

Z vaření udělala scénář, z kritiky munici a z „farmářského“ jídla téma, které nejde odbýt nálepkou na obalu. Chili Ta Thuy známá svým humorem a ostrými názory mluví v rozhovoru pro iDNES.cz (nejen) o...

1. srpna 2026

Bankovní identita pod lupou. Co vše dnes zvládne a jak je bezpečná?

ilustrační snímek

Miliony lidí už bankovní identitou nahrazují návštěvy úřadů, papírové formuláře i další hesla. Použít ji lze při žádosti o řidičák, řešení dávek, přijímačkách, sjednání pojištění nebo při podpisu...

31. července 2026

Výroba vína je dobrodružství a každý ročník je neopakovatelný, říká enolog

Michal Kacetl

Když víno získá prestižní mezinárodní ocenění, většinou se mluví o vinařství. Za úspěchem však stojí konkrétní lidé. Jedním z nejdůležitějších je enolog – odborník, který řídí výrobu vína, rozhoduje...

31. července 2026

Na problémového řidiče pokuta nestačí, změnit se však může, tvrdí psycholog

Premium
Dopravní psycholog Pavel Řezáč

Dopravní psycholog Pavel Řezáč se ve své práci zabývá lidským faktorem v dopravě i řidiči, kteří kvůli rizikovému chování přišli o oprávnění. V rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, co může změnit...

30. července 2026

Umíte nastavit stavební spoření? Správný postup zajistí čistý výnos 4,6 %

ilustrační snímek

Stavební spoření patří mezi oblíbené spořicí produkty. Vklady jsou zhodnocovány úroky, k tomu přispívá stát částkou až 1000 Kč ročně a každá stavební spořitelna přidává navíc různé bonusy a prémie....

30. července 2026

Přes 1,5 milionu Čechů přichází o tisíce na penzijním spoření. Kvůli datu založení

Ve spolupráci
Správně zvolená strategie penzijního spoření může ve výsledku znamenat rozdíl v...

Možná ho máte v šuplíku i vy. Penzijní připojištění založené před rokem 2013, kterému od té doby nevěnujete přílišnou pozornost. Jenže zatímco pravidla státní podpory se mění a vláda dokonce uvažuje...

29. července 2026  15:07

Češi mizí z práce dřív, než odejdou do důchodu. Nová analýza ukazuje proč

Kdy začíná důchod? Později než odchod z trhu práce, ukázala analýza.

Odchod do důchodu není totéž co dosažení důchodového věku. A dokonce ani totéž, co odchod z práce. Zjistila to obsáhlá analýza, kterou si nechalo zpracovat ministerstvo práce, aby zjistilo, do kdy...

29. července 2026

Trvalé následky po dopravní nehodě: Na co všechno máte nárok?

ilustrační snímek

Dopravní nehoda často znamená více než jen potřebu okamžité lékařské péče – v mnoha případech přináší i dlouhodobá nebo trvalá zdravotní omezení, která mohou zásadně ovlivnit další život poškozeného....

29. července 2026

Letní úklid na chatách a chalupách: poklady ze sklepů či půd mění Češi v tisícové částky

Premium
Staré plechové šlapací autíčko v nálezovém stavu se z vyvolávací ceny 1 Kč...

Letní měsíce tráví mnoho Čechů na chatách a chalupách, kde kromě odpočinku u vody či na zahradě využívají čas i k úklidu půd, sklepů, kůlen a starých skříní. Právě tam často leží skutečné poklady –...

29. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×