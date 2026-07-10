Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Odchod do důchodu Čechy láká. Kdy a proč chtělo nejvíc lidí do předčasného?

Pavla Žáková
  7:00
Předčasný důchod může být nejlepší variantou. Kdy se k němu Češi odhodlávali nejčastěji?

Předčasný důchod může být nejlepší variantou. Kdy se k němu Češi odhodlávali nejčastěji? | foto: Shutterstock

O předčasný důchod letos zažádalo už přes 7 800 lidí. Je to výrazně víc než loni. Odchod do důchodu před dosažením důchodového věku znamená trvalé krácení penze, přesto je pro mnoho lidí preferovanou variantou. Největší zájem o předčasný důchod zaznamenala Česká správa sociálního zabezpečení v roce 2023.

Do předčasného důchodu může jít ten, komu do důchodového věku nezbývají více než tři roky a zároveň má získané důchodové pojištění v délce aspoň 40 let. Předčasný důchod znamená trvalé krácení penze o 1,5 procenta z vyměřovacího základu za každých 90 dní dřívějšího nástupu do důchodu. Kdo má odpracováno 45 let, tomu se od letošního roku penze krátí pouze o 0,75 procenta za 90 dní.

Tato novinka je patrně jedním z důvodů, proč je letos zájem o předčasný důchod výrazně vyšší. Dalším faktorem může být i nepříznivá situace na trhu práce pro starší ročníky, jak uvádějí analytici.

O předčasný důchod zažádal dvojnásobek lidí než loni. Důvod je jasný, říká analytik

Kolik lidí chce a chtělo do předčasného důchodu?

Letošní zvýšený zájem o předčasný důchod ale zdaleka nedosahuje čísel z dřívějších let. Jak uvedla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), za posledních 10 let se vymykají průměru zejména dva roky. „Výraznou odchylku představují roky 2022 a zejména 2023, kdy ČSSZ evidovala mimořádně vysoký počet podaných žádostí,“ uvedl úřad.

Graf zachycuje vývoj počtu žádostí o předčasný důchod v jednotlivých letech. Data vycházejí z tiskové zprávy ČSSZ. Autor: iDNES.cz

Po většinu sledovaného období chtělo do předčasné penze 27 až 35 tisíc lidí ročně. Roky 2024 a 2025 jsou v tomto ohledu podprůměrné. Letošní rok patrně ukáže vyšší čísla než loňský. Zatím je v grafu započteno pouze prvních pět měsíců roku 2026.

Letos jde do penze ročník 1962. Kdo může využít předčasný důchod a předdůchod

Rekordní roky 2022 a 2023

V letech 2022 a 2023 proběhly tři mimořádné a jedna řádná valorizace důchodů. Je pravděpodobné, že tyto okolnosti nalákaly do penze více lidí.

Navíc se 1. října 2023 změnily podmínky pro přiznání starobního důchodu. Nově byla kritéria přísnější:

  • Do předčasného důchodu mohli lidé nově maximálně tři roky před důchodovým věkem (dosud až 5 let).
  • Začalo platit větší krácení procentní výměry důchodu 1,5 % (do té doby bylo krácení rozvrstvené podle toho, o kolik dříve šel člověk do penze, začínalo na 0,9 procentech).
  • Valorizace procentní výměry důchodu se nově odsunula až do doby, kdy by důchodce mohl jít do řádného starobního důchodu.

Očekávaná přísnější pravidla proto mohla nalákat do předčasného důchodu i lidi, kteří by jinak žádost ještě odložili. Navíc 1. října 2024 přišlo další zpřísnění, a to zvýšení nutné doby pojištění z 35 na 40 let.

Předčasné důchody v roce 2026

V letech 2024 a 2025 se zájem o předčasné důchody snížil. Česká správa sociálního zabezpečení si to vysvětluje vysokým počtem žádostí v předchozích dvou letech.

A letos se čísla začínají opět zvyšovat. „Průběžné údaje za leden až květen 2026 zatím naznačují návrat počtu nově podaných žádostí k úrovním obvyklým v předchozích letech, což může být způsobeno i změnou výpočtu předčasného starobního důchodu s účinností od 1. 1. 2026,“ konstatuje ČSSZ.

Práce v důchodu se má vyplatit. Juchelka chce motivovat seniory penězi

Předčasný důchod má kromě krácení a odložené valorizace i některé další nevýhody. Patří mezi ně velmi omezená možnost přivýdělku. Tím se předčasný důchod liší od řádného starobního důchodu, kdy si naopak vydělávat lze, a dokonce za lepších podmínek. Zaměstnaní starobní důchodci neplatí důchodové pojištění a nově by se jim měla doba strávená prací v penzi projevit i na výši důchodu.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Být OSVČ a nikoliv zaměstnanec se vyplatí od jedné konkrétní částky

ilustrační snímek

Vyplatí se pracovat na IČO, nebo je výhodnější mít zaměstnání na hlavní pracovní poměr? Kdy vám z hrubého příjmu zbude nejvyšší částka? Odpověď záleží na tom, kolik přesně berete.

Past zvaná nostalgie: Proč mentálně žijeme v časech, které už dávno neexistují

ilustrační snímek

Žijeme v době, kdy k nejvýznamnějším kulturním, ale i spotřebním trendům patří recyklace toho, co zde už bylo. Jde o retrománii či nostalgii po minulosti, která už dávno není jen projevem pamětníků –...

Zaměstnanec vs. OSVČ. Srovnali jsme daně a odvody podle příjmů

Premium
ilustrační snímek

Daně v Česku jsou stejné pro zaměstnance i drobné podnikatele. Evropská komise ale Praze vytkla, že příliš zdaňuje nízké příjmy a že tlačí lidi i zaměstnavatele do nestandardních typů...

TOP spoření: Spořicí účty už lákají na 4 % a více. Termínované vklady zaostávají

ilustrační snímek

Inflace zpomaluje, v meziročním vyjádření přibrzdila z květnových 2,1 % na 1,5 % v červnu a byla nižší, než se čekalo. Česká národní banka přitom zvedla v červnu základní úrokovou sazbu na 3,75 % a...

Kolik bere kolega? Mzdy přestávají být tabu. Firmy hledají férová pravidla

Premium
Transparentnost v odměňování

Otázka z titulku, která dřív ve firmách často zůstávala nevyslovená, se stále častěji dostává na stůl. Zaměstnanci chtějí znát pravidla odměňování a firmy se budou muset naučit je vysvětlit....

Odchod do důchodu Čechy láká. Kdy a proč chtělo nejvíc lidí do předčasného?

ilustrační snímek

O předčasný důchod letos zažádalo už přes 7 800 lidí. Je to výrazně víc než loni. Odchod do důchodu před dosažením důchodového věku znamená trvalé krácení penze, přesto je pro mnoho lidí preferovanou...

10. července 2026

Nastartujte kariéru dřív než ostatní. Jak si vybrat správnou brigádu?

brigáda

Sháníte zajímavou brigádu pro sebe či svého potomka? Nehledejte jen podle výše odměny či vzdálenosti od domova. Často se stává, že právě krátkodobá letní práce ukáže, kudy se v profesním životě...

10. července 2026

TOP spoření: Spořicí účty už lákají na 4 % a více. Termínované vklady zaostávají

ilustrační snímek

Inflace zpomaluje, v meziročním vyjádření přibrzdila z květnových 2,1 % na 1,5 % v červnu a byla nižší, než se čekalo. Česká národní banka přitom zvedla v červnu základní úrokovou sazbu na 3,75 % a...

10. července 2026

Být OSVČ a nikoliv zaměstnanec se vyplatí od jedné konkrétní částky

ilustrační snímek

Vyplatí se pracovat na IČO, nebo je výhodnější mít zaměstnání na hlavní pracovní poměr? Kdy vám z hrubého příjmu zbude nejvyšší částka? Odpověď záleží na tom, kolik přesně berete.

9. července 2026  5:30

Černý scénář se naplňuje. Hypotéky dál nekompromisně zdražují

ilustrační snímek

Hypoteční sazby vstupují do druhé poloviny roku nad pětiprocentní hranicí a zdražují už čtvrtý měsíc v řadě. Swiss Life Hypoindex v červenci vzrostl na 5,32 %. Další vývoj bude záviset hlavně na...

9. července 2026

Rodičovský příspěvek se změnil. Další zvýšení přijde od ledna 2027

rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek se od roku 2026 změnil, ale ne všem rodinám přinese víc peněz. Kdo dosáhne na 700 tisíc korun, koho se týká doplatek a co se chystá od ledna 2027? Přinášíme přehled mateřské,...

8. července 2026

Bydlení pro vysokoškoláky: kdy začít hledat, čím se řídit a čemu se vyhnout

ilustrační snímek

Zajistit si bydlení na vysoké škole není jen otázka peněz, ale hlavně načasování. Makléři i univerzity se shodují: kdo nezačne hledat hned, má na výběr méně a často za horších podmínek. Přinášíme...

8. července 2026

Zaměstnanec vs. OSVČ. Srovnali jsme daně a odvody podle příjmů

Premium
ilustrační snímek

Daně v Česku jsou stejné pro zaměstnance i drobné podnikatele. Evropská komise ale Praze vytkla, že příliš zdaňuje nízké příjmy a že tlačí lidi i zaměstnavatele do nestandardních typů...

7. července 2026  5:30

Výpověď je až konec příběhu, říká HR koučka. Co firmy dlouho přehlížejí?

Silvie Michalcová, HR konzultantka a koučka

Když člověk podává výpověď, firma často vidí až konec příběhu. Ten ale začal mnohem dřív – v atmosféře týmu, vztahu se šéfem i tlaku, který se firmou nenápadně šíří. HR konzultantka a koučka Silvie...

7. července 2026

Past zvaná nostalgie: Proč mentálně žijeme v časech, které už dávno neexistují

ilustrační snímek

Žijeme v době, kdy k nejvýznamnějším kulturním, ale i spotřebním trendům patří recyklace toho, co zde už bylo. Jde o retrománii či nostalgii po minulosti, která už dávno není jen projevem pamětníků –...

6. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nahlédněte pod ruce mistrů. Ve sklárně Rückl můžete vyzkoušet foukání i broušení skla

Jaké je to foukat do píšťaly, si může vyzkoušet každý návštěvník sklárny....

Sklárna Rückl oživila tradiční řemeslo. Broušené sklo s čápem v logu okouzlilo i britskou královnu Jsme v areálu sklárny Rückl v Nižboru kousek od Berouna. Seznamte se s prací sklářů a brusičů.

5. července 2026

Marie Hudečková: V práci s uměním využívám i zkušenost z baletu

Marie Hudečková

Balet ji naučil vytrvalosti a respektu k řemeslu, dějiny umění přidaly citlivost k obrazu. Marie Hudečková dnes tyto zkušenosti propojuje ve FairGallery, kde se snaží přiblížit umění lidem i...

4. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.