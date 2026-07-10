Do předčasného důchodu může jít ten, komu do důchodového věku nezbývají více než tři roky a zároveň má získané důchodové pojištění v délce aspoň 40 let. Předčasný důchod znamená trvalé krácení penze o 1,5 procenta z vyměřovacího základu za každých 90 dní dřívějšího nástupu do důchodu. Kdo má odpracováno 45 let, tomu se od letošního roku penze krátí pouze o 0,75 procenta za 90 dní.
Tato novinka je patrně jedním z důvodů, proč je letos zájem o předčasný důchod výrazně vyšší. Dalším faktorem může být i nepříznivá situace na trhu práce pro starší ročníky, jak uvádějí analytici.
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Kolik lidí chce a chtělo do předčasného důchodu?
Letošní zvýšený zájem o předčasný důchod ale zdaleka nedosahuje čísel z dřívějších let. Jak uvedla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), za posledních 10 let se vymykají průměru zejména dva roky. „Výraznou odchylku představují roky 2022 a zejména 2023, kdy ČSSZ evidovala mimořádně vysoký počet podaných žádostí,“ uvedl úřad.
Po většinu sledovaného období chtělo do předčasné penze 27 až 35 tisíc lidí ročně. Roky 2024 a 2025 jsou v tomto ohledu podprůměrné. Letošní rok patrně ukáže vyšší čísla než loňský. Zatím je v grafu započteno pouze prvních pět měsíců roku 2026.
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Rekordní roky 2022 a 2023
V letech 2022 a 2023 proběhly tři mimořádné a jedna řádná valorizace důchodů. Je pravděpodobné, že tyto okolnosti nalákaly do penze více lidí.
Navíc se 1. října 2023 změnily podmínky pro přiznání starobního důchodu. Nově byla kritéria přísnější:
- Do předčasného důchodu mohli lidé nově maximálně tři roky před důchodovým věkem (dosud až 5 let).
- Začalo platit větší krácení procentní výměry důchodu 1,5 % (do té doby bylo krácení rozvrstvené podle toho, o kolik dříve šel člověk do penze, začínalo na 0,9 procentech).
- Valorizace procentní výměry důchodu se nově odsunula až do doby, kdy by důchodce mohl jít do řádného starobního důchodu.
Očekávaná přísnější pravidla proto mohla nalákat do předčasného důchodu i lidi, kteří by jinak žádost ještě odložili. Navíc 1. října 2024 přišlo další zpřísnění, a to zvýšení nutné doby pojištění z 35 na 40 let.
Předčasné důchody v roce 2026
V letech 2024 a 2025 se zájem o předčasné důchody snížil. Česká správa sociálního zabezpečení si to vysvětluje vysokým počtem žádostí v předchozích dvou letech.
A letos se čísla začínají opět zvyšovat. „Průběžné údaje za leden až květen 2026 zatím naznačují návrat počtu nově podaných žádostí k úrovním obvyklým v předchozích letech, což může být způsobeno i změnou výpočtu předčasného starobního důchodu s účinností od 1. 1. 2026,“ konstatuje ČSSZ.
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Předčasný důchod má kromě krácení a odložené valorizace i některé další nevýhody. Patří mezi ně velmi omezená možnost přivýdělku. Tím se předčasný důchod liší od řádného starobního důchodu, kdy si naopak vydělávat lze, a dokonce za lepších podmínek. Zaměstnaní starobní důchodci neplatí důchodové pojištění a nově by se jim měla doba strávená prací v penzi projevit i na výši důchodu.