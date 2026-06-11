Předčasný důchod má oproti řádnému starobnímu jednu velkou nevýhodu. Krátí se při něm procentní výměra důchodu, tedy největší část penze, a to dost citelně: o 1,5 procenta za každých započatých 90 dní předčasného odchodu do penze. Krácení je navíc trvalé, dosažením důchodového věku se důchod nedorovná na částku, kterou by člověk pobíral, kdyby si počkal na řádný starobní důchod.
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Do předčasného důchodu lze odejít až o tři roky dřív, ale jen tehdy, když má žadatel splněné roky důchodového pojištění. Musí to být aspoň 40 let, zatímco u řádného starobního stačí 35 let (nebo 30 bez náhradních dob).
Kolik lidí chce předčasný důchod?
Přes tyto poměrně tvrdé podmínky chce letos do předčasného důchodu mnohem víc lidí než loni. Aspoň za první čtvrtletí roku. Ukazují to data, která redakci poskytla Česká správa sociálního zabezpečení.
Za leden až březen loňského roku si o předčasný důchod požádalo 2 125 lidí. Ve stejném období letošního roku to bylo 5 044 lidí, což je nárůst o 137 procent.
Z dat za celý loňský rok je vidět, že větší zájem o předčasné důchody přišel už v září 2025. V říjnu i listopadu dále stoupal, v prosinci poté mírně poklesl, aby v lednu naopak vystřelil na rekordních 1 811 žadatelů.
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Proč chtějí lidé do důchodu dřív?
Od letošního roku začala platit zákonná novinka, podle níž se některé předčasné důchody méně krátí. Kdo odpracoval (včetně náhradních dob) 45 let místo povinných 40, má nárok na krácení 0,75 procenta místo 1,5 % za každých započatých 90 dnů předčasného odchodu.
Není vyloučeno, že k žádosti se poté odhodlali někteří lidé s 45 odpracovanými lety, kteří do té chvíle váhali. Přesná data o těchto „výhodnějších“ žádostech ale nemá redakce k dispozici, podle mluvčí ČSSZ nejsou součástí této statistiky.
Jinou odpověď naznačují data z Úřadu práce. Nejvíce přibývá uchazečů o práci nad 50 let, jen v dubnu jich bylo v hlavním městě evidováno téměř 12 tisíc. O rok dříve jich bylo necelých 9,7 tisíce. Mezi 60 a 64 lety je přírůstek nejvyšší, počet nezaměstnaných v této kategorii stoupl z 36 743 registrovaných na 47 202. Největší celkový počet nezaměstnaných celkově je z Karviné, Mostu, Bruntálu a Chomutova, jak vyplývá z tiskové zprávy Úřadu práce.
Pro lidi, kteří se blíží důchodovému věku a mají 45 odpracovaných let, se podle hlavního ekonoma Portu Jana Berky stává předčasný důchod logickou a ekonomicky výhodnou volbou. „Český pracovní trh sice zůstává relativně silný, ale už není tak přehřátý jako v předchozích letech. Zároveň platí, že lidé v předdůchodovém věku čelí při hledání nového zaměstnání výrazně složitější situaci než mladší pracovníci,“ vysvětlil.
Vliv nezaměstnanosti na rekordní zájem o předčasné důchody ale nechce přeceňovat. „Samotný růst nezaměstnanosti starších osob více než dvojnásobný nárůst žádostí nevysvětluje. Hlavní roli pravděpodobně sehrála změna parametrů předčasných důchodů, čemuž nasvědčuje i skutečnost, že prudký nárůst žádostí nastal souběžně s účinností nových pravidel. Situace na trhu práce mohla tento trend dále zesílit, nebyla však jeho hlavním spouštěčem,“ vysvětlil.
Analytici pracovního trhu upozorňují, že zaměstnavatelé si budou muset zvyknout na zaměstnávání starších pracovníků a vycházet jim vstříc, aby v práci zůstávali. „Pokud se firmy nenaučí si zaměstnanců vážit, tak budou lidé utíkat do předčasných důchodů, klesne jejich výkonnost a schopnost dělat dobře práci,“ uvedl analytik společnosti Alma Career Tomáš Ervín Dombrovský v článku o padesátnících na úřadu práce.
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Podle dalších analytiků se firmy teprve musí naučit pracovat s lidmi v seniorním věku a budovat pro ně takové podmínky, jaké potřebují – například kratší úvazky nebo možnost pracovat z domova. „Český pracovní trh si nemůže dovolit přehlížet zkušené lidi jen kvůli věku. Pokud bude práce v důchodu finančně atraktivní a zároveň organizačně flexibilní, může z toho profitovat zaměstnanec, firma i stát,“ sdělil už dříve iDNES.cz Michal Španěl z pracovního portálu JenPráce.cz.
Chystané novinky v důchodech
Současná vláda připravuje několik změn v důchodech, z nichž některé by měly platit již od příštího roku. Zatím mezi nimi není očekávané a slíbené zastropování hranice odchodu do důchodu na 65 let. Naopak je připravená, ale ještě neschválená změna zákona, která má přinést penzistům dřívější a častější valorizace podle věku.
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Větší výhody mají přibýt i těm seniorům, kteří se rozhodnou ve starobním důchodu nadále zůstat v pracovním poměru. Kromě toho, že neplatí důchodové pojištění, nově by jim práce v penzi zvedala důchod. Předčasných důchodců se to ale netýká, práci při pobírání předčasného důchodu naopak zákon velmi omezuje: výdělek nesmí přesáhnout určitou částku, jinak by senior o důchod přišel.