Nové penzijko mají už dva miliony Čechů. Známe penzijní fondy s nejlepšími výnosy

Eva Sovová
Doplňkové penzijní spoření je jednou možností, jak si s podporou státu vytvořit finanční polštář na důchod. V novém „penzijku“, ve které je více už přes dva miliony Čechů, lze získat daňovou úlevu, státní příspěvek a zaměstnancům mohou přispět i zaměstnavatelé. Zhodnocení vkladů se pak odvíjí od zvolené investiční strategie. Které penzijní fondy zhodnocují vklady nejvíce?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V doplňkovém penzijním spoření investuje v účastnických fondech aktuálně 2 085 362 Čechů, přičemž ve 2. čtvrtletí se pro tuto možnost vytvářet si finanční rezervu na důchod s podporou státu nově rozhodlo téměř 50 tisíc Čechů.

V doplňkovém penzijním spoření investuje v účastnických fondech aktuálně 2 085...

Od července loňského roku mají účastníci penzijního spoření možnost ke své měsíční úložce od 500 korun čerpat státní příspěvek v nové 20% výši. Stát tímto krokem chtěl zvednout zájem lidí investovat měsíčně vyšší částky. A řada lidí na tuto možnost začala slyšet.

Výše státního příspěvku k vybrané výši vkladu účastníka spoření
Vklad5008001000150017002000
Příspěvek100160200300340340

Vklady nad 1 700 korun měsíčně lze navíc odečítat od základu daně z příjmů, a to až do výše 48 tisíc korun za rok.

Třetina účastníků si navýšila měsíční vklady

Podle dat Asociace penzijních společností ČR (APS ČR) si od ledna 2024 do konce června 2025 zvýšilo příspěvek na „penzijko“ už 31 % lidí, což je zhruba 430 tisíc účastníků, kteří by se svou původní výší úložky o státní příspěvek buď přišli, nebo by už nedosáhli na jeho maximální výši. I díky tomu už průměrný měsíční příspěvek účastníka přesáhl tisícovku.

Na penzijní spoření navíc mohou přispívat i firmy svým zaměstnancům, což je zaměstnavatelský benefit, který je výhodný pro firmy i jejich zaměstnance. Zaměstnavatel si totiž může o příspěvky snížit daňový základ až do výše 50 tisíc korun na zaměstnance za rok.

Předdůchod z penzijka dává možnost seknout s prací dřív. Jak na to?

Investiční strategii si každý účastník volí sám

V Česku působí celkem devět penzijní společnosti, které dohromady spravují desítky fondů umožňujících zhodnocení úspor s podporou státu. Investiční strategii si může každý zvolit podle své míry ochoty riskovat.

„Konzervativní fondy se zaměřují především na stabilní státní dluhopisy, což znamená nižší kolísání hodnoty, ale i menší výnosy. Naopak dynamické fondy mohou investovat až ve 100 % do akcií. Ty sice přinášejí vyšší riziko výkyvů, ale mohou nabídnout i podstatně vyšší zhodnocení,“ říká Veronika Křivská, analytička společnosti ScottαRose.

Penzijko dává smysl v každé životní fázi

Doplňkové penzijní spoření je produkt, který má podle Veroniky Křivské smysl prakticky v každé životní fázi, jen motivace a nastavení strategie se liší podle věku. „Pro mladé účastníky je ideální začít co nejdříve – mají možnost investovat dynamicky a využít dlouhý investiční horizont. Včasný začátek umožňuje dosáhnout vyšší konečné částky i při relativně nízkých pravidelných vkladech,“ přibližuje analytička.

Střední generace by měla penzijní spoření vnímat jako stabilní doplněk k dalším formám investic a zároveň jako způsob, jak využít státní podporu a daňové úlevy. A pro starší účastníky, kteří mají do důchodu jen několik let, představuje penzijní spoření bezpečný nástroj, jak krátkodobě zhodnotit prostředky s přidanou hodnotou státní podpory a příspěvkem zaměstnavatele. „Obecně tedy platí, že čím dříve lidé začnou, tím více mohou získat, ale zároveň není nikdy pozdě přidat si k příjmům alespoň částečný finanční polštář s podporou státu,“ poznamenává Křivská.

Jsou pracující důchodci na odpis, ohrožený druh, nebo za pár let ekonomická nutnost?

Dobré je sledovat, jak si stojí jednotlivé fondy

Rozhodnout se pro konkrétní penzijní společnost a u ní investovat od samého začátku až do dosažení důchodového věku však není nutné. Přechod „penzijka“ od jedné společnosti k nové je dnes snadný a dá se provést i online. Stačí vybrat novou společnost, podepsat u ní novou smlouvu a vybraná společnost zařídí další kroky. Pokud ale spoříte kratší dobu než 5 let, může po vás vaše stávající společnost požadovat poplatek.

Každopádně se vyplatí průběžně sledovat, jak vaše penzijní společnost a vámi zvolený účastnický fond stojí v porovnání s ostatními. Čtvrtletní výsledky lze najít na webových stránkách Asociace penzijních společností.

Do důchodu naspořit statisíce korun? To už stačit nebude, varují experti

A které fondy nyní zhodnocují vklady nejvíce? Již deset let mapují analytici společnosti ScottαRose výnosy nového penzijka desítek účastnických fondů.

„Od samého počátku bylo naším cílem poskytnout veřejnosti dlouhodobě srovnatelné a transparentní údaje o zhodnocování peněz v Doplňkovém penzijním spoření. Každý měsíc proto aktualizujeme žebříček nejlepších účastnických fondů. Díky desetileté časové řadě máme dnes k dispozici dostatek dat, abychom mohli analyzovat nejen aktuální výnosy, ale i stabilitu fondů v různých fázích ekonomického cyklu a jejich odolnost vůči jevům, jako je vyšší inflace nebo výkyvy na akciových trzích,“ přibližuje analytička Veronika Křivská.

Žebříček účastnických penzijních fondů – září 2025

Analytici v pravidelně zveřejňovaném žebříčku porovnávají penzijní fondy působící v České republice. Hodnocena jsou následujících kritéria:

  • Vážený průměr zhodnocení prostředků všech účastnických fondů dané penzijní společnosti vypočtený pomocí zhodnocení jednotlivých účastnických fondů za uplynulý 1 rok a aktuálního počtu penzijních jednotek v daném fondu (1 penzijní jednotka = 1 vložená koruna do daného účastnického fondu)
  • Počet aktivních účastníků celkově v účastnických fondech dané penzijní společnosti.
  • Výše vlastního kapitálu všech účastnických fondů dané penzijní společnosti.

V září 2025 dosáhl nejvyššího zhodnocení mezi jednotlivými fondy Růstový účastnický fond od NN Penzijní společnosti, a to konkrétně 23,71 % p.a. „NN Růstový účastnický fond těží hlavně z vysokého zastoupení akcií a růstu ocenění technologických a energetických firem, dále také z dobrého vývoje vybraných akcií ze střední a východní Evropy,“ poznamenává Veronika Křivská.

Jak dodává, naopak nejnižší hodnotu zaznamenali analytici ScottαRose u účastnického fondu Target Bond 2035 od Conseq penzijní společnosti. „To ale neohrozilo umístění této penzijní společnosti na druhém místě v aktuálním žebříčku,“ dodává Křivská.

Trojice nejlepších penzijních účastnických fondů je v září 2025 následující:

PořadíSpolečnostVážený průměr zhodnocení prostředků účastnických fondů p.a.Počet účastníků
k 31. 3. 2025
1.NN Penzijní společnost10,45 % (11,46 %*)180 014
(173 056**)
2.Conseq penzijní společnost10,24 % (11,84 %*)131 793
(126 533**)
3.Rentea penzijní společnost8,05 % (9,34 %*)100 349
(96 805**)
Zdroj: Finparada.cz, * hodnota v minulém měsíci, počet účastníků k 31. 12. 2024

První místo v žebříčku patří nově NN Penzijní společnosti s celkovým zhodnocením ve výši 10,45 % p.a. Nejlepšího zhodnocení dosáhl Růstový účastnický fond. Zhodnocení dalších fondů bylo následovné: Povinný konzervativní účastnický fond 1,81 % p.a. a Vyvážený účastnický fond 5,80 % p.a.

Na druhém místě je Conseq penzijní společnost s celkovým zhodnocením všech účastnických fondů ve výši 10,24 % p.a. Nejlepšího zhodnocení dosáhl Globální akciový účastnický fond s hodnotou 16,22 % p.a. Další fondy si vedly následovně: Povinný konzervativní fond 2,68 % p.a., Dluhopisový účastnický fond 3,98 % p.a. a Target Bond 2035 účastnický fond -0,11 % p.a.

Třetí místo obhájila Rentea penzijní společnost s celkovým zhodnocením všech účastnických fondů ve výši 8,05 % p.a. Nejlepšího zhodnocení dosáhl Akciový účastnický fond se zhodnocením 9,40 % p.a. Další fondy si vedly následovně: Povinný konzervativní účastnický fond 1,75 % p.a. a Dluhopisový účastnický fond 0,32 % p.a.

