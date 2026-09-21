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Nové důchody budou v roce 2027 výhodnější. Komu se nevyplatí čekat?

Pavla Žáková
  5:30
Kdy se vyplatí jít do důchodu letos a kdy v roce 2027? Nerozhoduje jen výše důchodu, ale i to, jak strávíte zbytek roku 2026.

Kdy se vyplatí jít do důchodu letos a kdy v roce 2027? Nerozhoduje jen výše důchodu, ale i to, jak strávíte zbytek roku 2026. | foto: Profimedia.cz

Kdy se vyplatí jít do důchodu letos a kdy v roce 2027? Nerozhoduje jen výše důchodu, ale i to, jak strávíte zbytek roku 2026.
Kdy se vyplatí jít do důchodu letos a kdy v roce 2027? Nerozhoduje jen výše důchodu, ale i to, jak strávíte zbytek roku 2026.
Kdy se vyplatí jít do důchodu letos a kdy v roce 2027? Nerozhoduje jen výše důchodu, ale i to, jak strávíte zbytek roku 2026.
Kdy se vyplatí jít do důchodu letos a kdy v roce 2027? Nerozhoduje jen výše důchodu, ale i to, jak strávíte zbytek roku 2026.
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Lidé, kterým vzniká nárok na důchod už v roce 2026, stojí před důležitým rozhodnutím. Odejít do penze do konce roku, nebo počkat pár měsíců do roku příštího? Z některých článků v médiích se zdá, že důchod přiznaný v roce 2027 bude výrazně výhodnější než ten, jehož výše bude spočítaná podle parametrů 2026. Je to ale trochu složitější.

Je výhodnější důchod přiznaný v roce 2026, nebo 2027? Odpověď závisí na výši příjmů před důchodem, očekávané valorizaci, případně podmínek mimořádného příspěvku, ale i na tom, kolik odpracovaných let má člověk za sebou. Propočítali jsme varianty pro různé výše příjmů i doby pojištění.

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Důchod v roce 2026 vs. důchod 2027

Ve prospěch důchodu přiznaného v roce 2026 hraje roli hned několik věcí, a to zejména:

  • příjmy do první redukční hranice se započítávají ve výši 99 procent (od roku 2027 jen 98 procent),
  • důchody přiznané v roce 2026 se hned od ledna zvýší díky pravidelné valorizaci (předpokládá se 270 Kč),
  • procentní sazba za každý rok pojištění je vyšší (1,495 oproti 1,49 v roce 2027).

Naopak ve prospěch důchodu přiznaného až v roce 2027 se projeví:

  • zvýšení první redukční hranice (od ní výše se z příjmů započítává jen 26 procent, do ní 98 procent)
  • přepočítací koeficient mezi roky 2026 a 2027, který v důsledku zvýší nominální hodnotu osobního vyměřovacího základu (tedy výhodněji přepočítá staré příjmy na takové, jaké by odpovídaly roku přiznání důchodu).

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Jaký důchod bude větší?

Propočítali jsme, jaké důchody by dostali lidé s různými příjmy a různými dobami pojištění, pokud by šli do penze v roce 2026 vs. 2027. K penzi přiznané v roce 2026 jsme připočetli předpokládanou valorizaci 270 korun. Zajímavé je, že při takto nízké valorizaci vyjde vždy vyšší důchod přiznaný v roce 2027, a to i pro nízké příjmy.

Konkrétní částky důchodu i srovnání pro různé příjmy najdete v infografice níže.

Srovnali jsme výši důchodů přiznaných v roce 2026 a 2027.

Co se vyplatí?

Důchod přiznaný v roce 2027 bude vyšší než ten, který by stejný člověk dostal v roce 2026. K tomu, aby se vyplatil ten z roku 2026, by musela být nakonec valorizace k lednu 2027 výrazně vyšší, než očekávaných 270 korun.

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Mimořádný příspěvek

Mimořádného příspěvku se penzisté dočkali například v roce 2016, kdy se vyplácelo 1 200 korun v únoru. Zákon o příspěvku byl ale koncipován tak, že příspěvek dostali jen lidé, kteří do penze vstoupili již předchozí rok.

Naopak v roce 2020, kdy důchodci v prosinci dostali „rouškovné“ ve výši 5 000 korun, se tato výhoda vztahovala i na čerstvé penzisty, kteří měli důchod aspoň od listopadu. To, zda by zvažovaný mimořádný příspěvek platit i pro důchody přiznané v roce 2027, závisí na tom, co přesně by stálo v zákoně. Může se stát, že příspěvek by dostali jen lidé, kteří mají důchod přiznaný v roce 2026 či dříve.

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Kdy se vyplatí důchod 2026 a kdy 2027?

I když výše důchodu přiznaného v roce 2027 bude vyšší, a to o stokoruny až zhruba 1 800 korun u značně nadprůměrných příjmů, nemusí být čekání vždy tou správnou strategií. Největší roli totiž hraje to, jak člověk stráví poslední měsíce roku 2026, kdy ještě v důchodu nebude.

1 Poslední měsíce 2026 v práci

Kdo chce a může v roce 2026 ještě pracovat a od ledna 2027 pobírat důchod, tomu se samozřejmě vyplatí s důchodem počkat na „štědřejší“ rok 2027. Navíc mu pár měsíců důchodového pojištění navíc může zvednout počet celých odpracovaných let, a tedy i výši důchodu.

2 Poslední měsíce 2026 na úřadě práce s podporou

Kdo bude několik měsíců bez práce a dostane podporu, tomu se určitě také vyplatí počkat. Doba strávená na podpoře se počítá jako náhradní doba pojištění, teoreticky tak také může zvednout počet celých odpracovaných let (ale započítává se jen z 80 procent). I bez toho se ale podpora a následný vyšší důchod vyplatí.

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3 Poslední měsíce 2026 na úřadě práce, ale bez podpory

Zde už je situace méně jednoznačná. Než být bez podpory, může se většině lidí vyplatit už raději jít důchodu, i když bude o něco menší než ten, který by dostali v roce 2027.

Výjimkou jsou ale lidé, kteří měli značně vysoké příjmy. Komu by například důchod přiznaný v roce 2027 převýšil důchod z 2026 o 1 800 korun měsíčně, tedy o víc než 21 000 ročně, tomu se spíš vyplatí vydržet měsíc na „pracáku“ bez podpory.

Dodejme, že na úřadě práce, ale bez podpory, se může ocitnout člověk, který již vyčerpal maximální dobu podpory (11 měsíců ve věku nad 57 let).

4 Poslední měsíce 2026 doma nebo bez příjmu

V případě, že člověk zůstane bez práce, ale nezaregistruje se na úřadě práce, musí si jako osoba bez zdanitelných příjmů platit 3 024 korun měsíčně na zdravotním pojištění. V tomto případě se vyplatí jít buď na úřad práce (neplatí se zdravotní), nebo odejít do důchodu v roce 2026.

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Výjimkou by, stejně jako lidé v předchozím případě, mohli být lidé s velmi vysokými příjmy a velkým očekávaným velkým rozdílem v důchodu 2026 a 2027.

V podobné situaci jako nezaměstnaní bez podpory se mohou ocitnout lidé pracující jako OSVČ, kteří ale v posledních měsících roku 2026 nebudou mít příjmy, nebo jen velmi malé, přesto však budou muset odvádět povinná pojištění. I v této situaci se může vyplatit podnikání ukončit a jít do penze už v roce 2026.

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