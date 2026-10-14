Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Proč některé penzijní fondy vydělávají víc? Rozhoduje složení portfolia

Autor:
Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL
O výnosnosti penzijních fondů rozhoduje mimo jiné složení portfolia

O výnosnosti penzijních fondů rozhoduje mimo jiné složení portfolia | foto: Gettyimages

O výnosnosti penzijních fondů rozhoduje mimo jiné složení portfolia
O výnosnosti penzijních fondů rozhoduje mimo jiné složení portfolia
O výnosnosti penzijních fondů rozhoduje mimo jiné složení portfolia
O výnosnosti penzijních fondů rozhoduje mimo jiné složení portfolia
5 fotografií
Když lidé vybírají penzijní fond, často se dívají hlavně na poslední výnos. Jenže skutečnou sílu investiční strategie prověří až čas, někdy krize a často chytrá diverzifikace. Proč některé fondy dlouhodobě překonávají průměr trhu a jak vypadá portfolio, které dokáže růst v různých fázích ekonomiky?

Když lidé vybírají penzijní fond, často sledují hlavně výnos za poslední rok. Jejich skutečnou kvalitu ale ukáže až dlouhodobý vývoj během období růstu, krizí i vysoké inflace.

Za pozornost proto stojí ty, které dokážou přinášet nadprůměrné výsledky dlouhodobě. Mezi ně patří i NN Růstový fond. Za posledních 5 let (1. 10. 2021 do 30. 9. 2026, zdroj: NN Penzijní společnost, a.s.) dosáhl průměrného zhodnocení 14,74 % p. a. Dlouhodobě se tak řadí mezi nejvýkonnější účastnické fondy na českém trhu. (Očekávaný výnos není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky.)

O kvalitě fondu svědčí i nezávislá hodnocení. Pravidelně se objevuje mezi nejvýkonnějšími fondy ve své kategorii a Doplňkové penzijní spoření získalo i ocenění Finanční produkt roku portálu Finparáda.cz.

Úspěšné investování nestojí jen na jedné správné sázce

Mnoho lidí si pod investováním představí hledání akcie, která jednou raketově vyroste. Jenže profesionální správci fondů přemýšlejí jinak. Jejich cílem není trefit jednu mimořádně úspěšnou firmu. Snaží se postavit portfolio tak, aby dokázalo růst dlouhodobě a současně nebylo závislé na osudu jedné společnosti, odvětví či země.

Tomuto principu se říká diverzifikace a na něm stojí i investiční strategie NN Růstového fondu. Základ tvoří kombinace široce rozložených ETF fondů, které si lze představit jako investiční „koše“, v nichž jsou zastoupeny stovky různých firem najednou, a přímých investic do konkrétních akcií.

„Snažíme se využívat výhod obou přístupů. ETF nám umožňují efektivně investovat do širokého spektra světových společností, zatímco přímé akciové investice dávají možnost využít konkrétní příležitosti tam, kde vidíme zajímavý potenciál,“ vysvětluje Michal Korejs, produktový ředitel NN Penzijní společnosti.

O výnosnosti penzijních fondů rozhoduje mimo jiné složení portfolia

Tato varianta umožňuje investorům podílet se na vývoji velké části světové ekonomiky. Pokud se daří americkým technologickým firmám, evropskému průmyslu nebo třeba zdravotnickým společnostem, odráží se to i ve vývoji portfolia.

USA a Evropa jako motory světové ekonomiky

Není překvapením, že těžiště portfolia leží ve Spojených státech a Evropě. Zde působí největší světové firmy a vzniká významná část globálního hospodářského růstu. Od technologických gigantů přes farmaceutické společnosti až po průmyslové a energetické lídry.

„Největší světové trhy jsou dlouhodobě základním zdrojem růstu, a proto tvoří páteř portfolia našeho fondu. Zároveň ale nechceme být závislí pouze na jednom regionu, a tak portfolio dále doplňujeme,“ říká Korejs. Tato filozofie je dobře vidět i ve skladbě fondu. Vedle USA a západní Evropy totiž obsahuje ještě jeden výrazný prvek, který není u podobných strategií úplně běžný.

Výhoda domácího hřiště: střední Evropa

To, co NN Růstový fond odlišuje od řady jiných investičních strategií, je výraznější zaměření na střední Evropu. Vedle globálních trhů investuje také v Česku, Polsku, Rakousku a Maďarsku. Na první pohled se může zdát, že jde o relativně malé trhy. Právě v tom ale spočívá jejich zajímavost. „Střední Evropu dobře známe a dlouhodobě zde vidíme firmy, které mají zajímavý růstový potenciál. Velcí globální investoři se často soustředí na největší světové trhy, zatímco v našem regionu lze najít příležitosti, které nejsou tolik objevené,“ doplňuje Michal Korejs.

Erste Group Bank, OMV nebo CD projekt Red (autoři Cyberpunk 2077)

Vedle ETF fondů využívá NN Růstový fond také přímé investice do jednotlivých společností. Mezi tituly, které jsou součástí investiční strategie NN, patří například Erste Group Bank, Doosan Škoda Power, Moneta Money Bank, Komerční banka, rakouská energetická skupina OMV nebo CD projekt Red (autoři Cyberpunk 2077).

O výnosnosti penzijních fondů rozhoduje mimo jiné složení portfolia

Jde o firmy působící v různých odvětvích, od energetiky přes finanční služby až po průmysl či startupy. Sektorová pestrost je vedle geografické diverzifikace dalším důležitým prvkem celé strategie. „Nechceme být závislí ani na jednom regionu, ani na jednom odvětví. Proto kombinujeme různé sektory i různé typy investic. To pomáhá omezovat riziko a současně vytvářet prostor pro růst,“ vysvětluje produktový ředitel NN Michal Korejs.

Portfolio manažeři

Sebelepší investiční strategie by nefungovala bez lidí, kteří ji dokážou realizovat. Správu portfolia NN Růstového fondu zajišťují kvalitní portfolio manažeři. Nejde tedy o portfolio, které bylo jednou sestaveno a dále se nemění. Naopak. Investice jsou průběžně vyhodnocovány a upravovány podle aktuální situace na trzích.

Mění se ekonomický vývoj, úrokové sazby, geopolitická situace i atraktivita jednotlivých regionů – a portfolio musí reagovat na nové příležitosti i nová rizika. „Investování není jednorázové rozhodnutí. Je to dlouhodobý proces. Proto portfolio pravidelně vyhodnocujeme a hledáme rovnováhu mezi růstovým potenciálem a rozumnou mírou rizika,“ doplňuje Korejs.

Proč mají akcie v penzijním spoření tak důležitou roli

Mnoho Čechů si pod penzijním spořením stále představuje především bezpečné ukládání peněz. To ale nemusí být vždy nejlepší cesta. Zatímco člověk, kterému zbývá do důchodu několik let, zpravidla preferuje stabilitu, u lidí s horizontem dvaceti nebo třiceti let bývá situace jiná. Největším spojencem totiž není krátkodobá jistota, ale čas.

NN Růstový fond je vhodný především pro ty, kterým do penze zbývá delší čas a chtějí dát svým úsporám šanci využít potenciál akciových trhů.

Vyplatí se čas od času podívat nejen na stav svého účtu, ale také na to, jakou strategii jste si před lety zvolili. Ať už máte staré penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření u jiné společnosti, anebo o penzijku teprve uvažujete, stojí za to porovnat jednotlivé možnosti a zjistit, zda vaše úspory pracují způsobem, který odpovídá vašim plánům do budoucna.

Až 4 080 Kč příspěvek k penzi od státu | NN Penzijní společnost

NN Růstový fond v bodech

• Zhodnocení v roce 2025: 25,86 %

• Dlouhodobý průměr (5 let): 14,74 % p. a.

• Investiční strategie: Kombinace globálních ETF a přímých akciových investic (včetně regionu střední Evropy)

• Ocenění: Doplňkové penzijní spoření od NN (Finparáda.cz)

Nejčtenější

Hypotéky dál drasticky zdražují. U delších fixací už banky prolomily hranici 6 %

ilustrační snímek

Říjen přinesl další výrazné zdražení hypoték. Průměrná nabídková sazba podle Swiss Life Hypoindex vyskočila na 5,79 %. Úrokové sazby hypoték přitom rostou už sedmý měsíc v řadě. Nejvíce zdražují...

Jak poznat toxickou firmu už při pohovoru a nespálit se

Markéta Černá, zakladatelka projektu Feel Good Company

Hezký kariérní web ještě neznamená zdravou firmu. Toxické prostředí se často ukáže až ve chvíli, kdy se zeptáte na chyby, konflikty, přetížení nebo způsob rozhodování. Markéta Černá, zakladatelka...

KVÍZ: Risk je zisk? Rozpoznáte rizika investic do kryptoaktiv? Otestujte se

ilustrační snímek

Nabídky investic slibující závratně vysoké zhodnocení se na nás valí ze všech stran – z reklam na internetu i příspěvků na sociálních sítích. Z některých nabídek dokonce vykukují i tváře známých...

Poznáte internetový podvod? Prověřte svou obezřetnost v novém Kybertestu

ilustrační snímek

Experti varují, že se zvyšuje riziko kybernetických útoků. Upozorňuje na to i říjnový Risk Radar. Obezřetnost je na místě. Za prvních sedm měsíců letošního roku způsobili podvodníci klientům bank...

Proč můžeme svým ctnostným chováním občas rozčílit druhé? Má to vysvětlení

ilustrační snímek

Být dobrým člověkem je nepochybně ctnost. V lidské společnosti však existuje občas zvláštní paradox: vadí nám nejen člověk, který dělá špatné věci, ale často i ten, který nám svým ctnostným chováním...

Proč některé penzijní fondy vydělávají víc? Rozhoduje složení portfolia

Advertorial
O výnosnosti penzijních fondů rozhoduje mimo jiné složení portfolia

Když lidé vybírají penzijní fond, často se dívají hlavně na poslední výnos. Jenže skutečnou sílu investiční strategie prověří až čas, někdy krize a často chytrá diverzifikace. Proč některé fondy...

14. října 2026

Mzdy rostou, plošné navyšování ale ustupuje. Co čekat v jednotlivých oborech?

ilustrační snímek

Mzdy v Česku ve většině oborů a regionů rostou letos nejčastěji o 4 až 6 %. Vyšší růst zaznamenávají především nedostatkové technické a provozní profese. Firmy však stále častěji ustupují od plošného...

14. října 2026

Bankomatů ubývá, bezhotovostních plateb přibývá. Má hotovost ještě smysl?

ilustrační snímek

Kartou, mobilem nebo chytrými hodinkami dnes zaplatíme téměř všude a hotovost potřebujeme stále méně. Tomu se přizpůsobují i banky: mění síť bankomatů a omezují některé hotovostní služby. Přesto...

14. října 2026

Obce musejí po volbách nahlásit sociálce všechny zastupitele. Kdo má výjimku?

Města a obce si po volbách ještě neoddechnou, musejí přihlásit zastupitele na sociálku.

Po komunálních volbách musejí obce přihlásit všechny zvolené kandidáty České správě sociálního zabezpečení. Lhůta k tomu je pouhých 8 dní. Obce zároveň musejí odhlásit z evidence všechny zastupitele...

13. října 2026  5:30

Září na trzích přineslo propad jak na akciích, tak dluhopisech

ilustrační snímek

Září na finančních trzích věrně odrazilo dění ve Spojených státech i Evropě. Znovu potvrdilo neochvějnou víru v umělou inteligenci a technologické giganty. Ale i přineslo růst na nová maxima u výnosů...

13. října 2026

Digitální podvody mají různou podobu. Seznamte se s nimi, abyste nenaletěli

ilustrační snímek

Letošní data potvrzují, že kybernetické podvody jsou pro klienty bank stále závažnější hrozbou. Zatímco počet útoků meziročně vzrostl přibližně o pětinu, celková způsobená škoda se zvýšila téměř o 80...

13. října 2026

Proč můžeme svým ctnostným chováním občas rozčílit druhé? Má to vysvětlení

ilustrační snímek

Být dobrým člověkem je nepochybně ctnost. V lidské společnosti však existuje občas zvláštní paradox: vadí nám nejen člověk, který dělá špatné věci, ale často i ten, který nám svým ctnostným chováním...

12. října 2026

KVÍZ: Risk je zisk? Rozpoznáte rizika investic do kryptoaktiv? Otestujte se

ilustrační snímek

Nabídky investic slibující závratně vysoké zhodnocení se na nás valí ze všech stran – z reklam na internetu i příspěvků na sociálních sítích. Z některých nabídek dokonce vykukují i tváře známých...

vydáno 11. října 2026

Od kultury k zážitkovému muzeu Back in Time. Jak vypadá práce brand manažerky

Erika Vynáhlovská, brand manažerka zážitkového muzea historie Back in Time Prague

Jak dnes vyprávět historii tak, aby nezůstala jen za sklem vitrín? Erika Vynáhlovská, brand manažerka Back in Time Prague, v rozhovoru pro iDNES.cz mluví o muzeu, které staví na příběhu,...

10. října 2026

Novinka letošních voleb: obce musejí některé členy volební komise nahlásit sociálce

Jak se daní odměna členům volební komise?

S blížícími se volbami čeká obce i jedna novinka. Letos poprvé budou muset členy volební komise hlásit úřadům. Změna vyplývá z jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele, ale netýká se všech členů...

9. října 2026  5:30

Poznáte internetový podvod? Prověřte svou obezřetnost v novém Kybertestu

ilustrační snímek

Experti varují, že se zvyšuje riziko kybernetických útoků. Upozorňuje na to i říjnový Risk Radar. Obezřetnost je na místě. Za prvních sedm měsíců letošního roku způsobili podvodníci klientům bank...

9. října 2026

Jak poznat toxickou firmu už při pohovoru a nespálit se

Markéta Černá, zakladatelka projektu Feel Good Company

Hezký kariérní web ještě neznamená zdravou firmu. Toxické prostředí se často ukáže až ve chvíli, kdy se zeptáte na chyby, konflikty, přetížení nebo způsob rozhodování. Markéta Černá, zakladatelka...

9. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.