Když lidé vybírají penzijní fond, často sledují hlavně výnos za poslední rok. Jejich skutečnou kvalitu ale ukáže až dlouhodobý vývoj během období růstu, krizí i vysoké inflace.
Za pozornost proto stojí ty, které dokážou přinášet nadprůměrné výsledky dlouhodobě. Mezi ně patří i NN Růstový fond. Za posledních 5 let (1. 10. 2021 do 30. 9. 2026, zdroj: NN Penzijní společnost, a.s.) dosáhl průměrného zhodnocení 14,74 % p. a. Dlouhodobě se tak řadí mezi nejvýkonnější účastnické fondy na českém trhu. (Očekávaný výnos není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky.)
O kvalitě fondu svědčí i nezávislá hodnocení. Pravidelně se objevuje mezi nejvýkonnějšími fondy ve své kategorii a Doplňkové penzijní spoření získalo i ocenění Finanční produkt roku portálu Finparáda.cz.
Úspěšné investování nestojí jen na jedné správné sázce
Mnoho lidí si pod investováním představí hledání akcie, která jednou raketově vyroste. Jenže profesionální správci fondů přemýšlejí jinak. Jejich cílem není trefit jednu mimořádně úspěšnou firmu. Snaží se postavit portfolio tak, aby dokázalo růst dlouhodobě a současně nebylo závislé na osudu jedné společnosti, odvětví či země.
Tomuto principu se říká diverzifikace a na něm stojí i investiční strategie NN Růstového fondu. Základ tvoří kombinace široce rozložených ETF fondů, které si lze představit jako investiční „koše“, v nichž jsou zastoupeny stovky různých firem najednou, a přímých investic do konkrétních akcií.
„Snažíme se využívat výhod obou přístupů. ETF nám umožňují efektivně investovat do širokého spektra světových společností, zatímco přímé akciové investice dávají možnost využít konkrétní příležitosti tam, kde vidíme zajímavý potenciál,“ vysvětluje Michal Korejs, produktový ředitel NN Penzijní společnosti.
Tato varianta umožňuje investorům podílet se na vývoji velké části světové ekonomiky. Pokud se daří americkým technologickým firmám, evropskému průmyslu nebo třeba zdravotnickým společnostem, odráží se to i ve vývoji portfolia.
USA a Evropa jako motory světové ekonomiky
Není překvapením, že těžiště portfolia leží ve Spojených státech a Evropě. Zde působí největší světové firmy a vzniká významná část globálního hospodářského růstu. Od technologických gigantů přes farmaceutické společnosti až po průmyslové a energetické lídry.
„Největší světové trhy jsou dlouhodobě základním zdrojem růstu, a proto tvoří páteř portfolia našeho fondu. Zároveň ale nechceme být závislí pouze na jednom regionu, a tak portfolio dále doplňujeme,“ říká Korejs. Tato filozofie je dobře vidět i ve skladbě fondu. Vedle USA a západní Evropy totiž obsahuje ještě jeden výrazný prvek, který není u podobných strategií úplně běžný.
Výhoda domácího hřiště: střední Evropa
To, co NN Růstový fond odlišuje od řady jiných investičních strategií, je výraznější zaměření na střední Evropu. Vedle globálních trhů investuje také v Česku, Polsku, Rakousku a Maďarsku. Na první pohled se může zdát, že jde o relativně malé trhy. Právě v tom ale spočívá jejich zajímavost. „Střední Evropu dobře známe a dlouhodobě zde vidíme firmy, které mají zajímavý růstový potenciál. Velcí globální investoři se často soustředí na největší světové trhy, zatímco v našem regionu lze najít příležitosti, které nejsou tolik objevené,“ doplňuje Michal Korejs.
Erste Group Bank, OMV nebo CD projekt Red (autoři Cyberpunk 2077)
Vedle ETF fondů využívá NN Růstový fond také přímé investice do jednotlivých společností. Mezi tituly, které jsou součástí investiční strategie NN, patří například Erste Group Bank, Doosan Škoda Power, Moneta Money Bank, Komerční banka, rakouská energetická skupina OMV nebo CD projekt Red (autoři Cyberpunk 2077).
Jde o firmy působící v různých odvětvích, od energetiky přes finanční služby až po průmysl či startupy. Sektorová pestrost je vedle geografické diverzifikace dalším důležitým prvkem celé strategie. „Nechceme být závislí ani na jednom regionu, ani na jednom odvětví. Proto kombinujeme různé sektory i různé typy investic. To pomáhá omezovat riziko a současně vytvářet prostor pro růst,“ vysvětluje produktový ředitel NN Michal Korejs.
Portfolio manažeři
Sebelepší investiční strategie by nefungovala bez lidí, kteří ji dokážou realizovat. Správu portfolia NN Růstového fondu zajišťují kvalitní portfolio manažeři. Nejde tedy o portfolio, které bylo jednou sestaveno a dále se nemění. Naopak. Investice jsou průběžně vyhodnocovány a upravovány podle aktuální situace na trzích.
Mění se ekonomický vývoj, úrokové sazby, geopolitická situace i atraktivita jednotlivých regionů – a portfolio musí reagovat na nové příležitosti i nová rizika. „Investování není jednorázové rozhodnutí. Je to dlouhodobý proces. Proto portfolio pravidelně vyhodnocujeme a hledáme rovnováhu mezi růstovým potenciálem a rozumnou mírou rizika,“ doplňuje Korejs.
Proč mají akcie v penzijním spoření tak důležitou roli
Mnoho Čechů si pod penzijním spořením stále představuje především bezpečné ukládání peněz. To ale nemusí být vždy nejlepší cesta. Zatímco člověk, kterému zbývá do důchodu několik let, zpravidla preferuje stabilitu, u lidí s horizontem dvaceti nebo třiceti let bývá situace jiná. Největším spojencem totiž není krátkodobá jistota, ale čas.
NN Růstový fond je vhodný především pro ty, kterým do penze zbývá delší čas a chtějí dát svým úsporám šanci využít potenciál akciových trhů.
Vyplatí se čas od času podívat nejen na stav svého účtu, ale také na to, jakou strategii jste si před lety zvolili. Ať už máte staré penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření u jiné společnosti, anebo o penzijku teprve uvažujete, stojí za to porovnat jednotlivé možnosti a zjistit, zda vaše úspory pracují způsobem, který odpovídá vašim plánům do budoucna.
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NN Růstový fond v bodech
• Zhodnocení v roce 2025: 25,86 %
• Dlouhodobý průměr (5 let): 14,74 % p. a.
• Investiční strategie: Kombinace globálních ETF a přímých akciových investic (včetně regionu střední Evropy)
• Ocenění: Doplňkové penzijní spoření od NN (Finparáda.cz)