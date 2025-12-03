Zhruba dva miliony lidí mají penzijní připojištění sjednané před rokem 2013. Tento produkt sice funguje dál, ale jeho možnosti, jak zhodnotit naspořené peníze, jsou velmi omezené. Peníze se v něm totiž investují hlavně do státních dluhopisů a vysoce hodnocených firemních dluhopisů. Tato konzervativní strategie investování v praxi znamená nízké riziko, ale též nízké výnosy, které často nestačí ani k pokrytí inflace. Vaše úspory jsou tak sice v bezpečí, ale prakticky nerostou.
Naopak moderní doplňkové penzijní spoření nabízí mnohem větší šanci, aby vaše peníze skutečně pracovaly. Umožňuje nastavit investiční strategii podle vašich cílů a tolerance k riziku. Od konzervativních fondů po dynamické, které mohou přinést vyšší zhodnocení. A právě tyto fondy dlouhodobě dokazují, že rozdíl v úsporách může být výrazný. Očekávaný výnos není zárukou skutečného budoucího výnosu.
Není penzijko jako penzijko. Rozdíly ve výnosech jsou i 20 procent
Proč se převod vyplatí
Příkladem fondu z moderního penzijka je například NN Růstový fond. Za posledních 12 měsíců přinesl zhodnocení 25,21 procenta a za posledních pět let dosáhl průměrného ročního výnosu 16,99 procenta (data k 1. 11. 2025, zdroj NN Penzijní společnost).
Jaký je reálný dopad? Pokud byste převedli 100 000 Kč a dynamická strategie by dlouhodobě dosahovala 5 % ročně (oproti 1 % u starého penzijka), rozdíl v úsporách po 20 letech by činil více než 140 000 Kč ve prospěch nového DPS. Tento rozdíl se navíc s pravidelnými příspěvky násobí. To je hlavní důvod, proč se převod z dlouhodobého hlediska vyplatí.
Ovšem pozor, očekávaný výnos není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky.
Postupné zkoušení a snadný převod
Pokud si stále nejste jisti investováním a nechcete riskovat celou naspořenou částku, nemusíte mít obavy. NN nabízí řešení, kdy se dosavadní úspory z penzijního připojištění převedou do Konzervativního fondu, zatímco nové příspěvky můžete směřovat do Vyváženého nebo Růstového fondu. Díky tomu si můžete investování vyzkoušet postupně, s nižším rizikem a zároveň využít potenciálu dynamického růstu.
Samotný převod penzijního připojištění je rychlý a přehledný. Stačí si sjednat novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření a požádat o převod naspořených peněz ze starého penzijního připojištění. NN zajistí všechny potřebné formality a pomůže vám vybrat investiční strategii. Celý proces můžete vyřešit online, bez složitého papírování a návštěv poboček.
Čas je klíčový faktor pro vaši budoucí penzi
Doplňkové penzijní spoření (DPS) je produkt určený na desítky let. Krátkodobé výkyvy na trzích neznamenají ztrátu – dlouhodobě hraje roli trpělivost a správně zvolená strategie. Čím dříve peníze převedete, tím déle mohou růst a využívat sílu složeného úročení.
Investování na stáří je dlouhodobý proces, který vyžaduje plánování a trpělivost. Pravidelnými příspěvky a správnou volbou strategie můžete zajistit, že se vaše úspory stanou skutečným základem budoucí penze. Moderní penzijní produkty navíc kombinují potenciál vyšších výnosů s flexibilitou a možností postupného přizpůsobování strategie.
Výhody nového penzijního spoření
„NN Růstový fond patří mezi nejvýkonnější penzijní fondy na trhu. Investiční strategii si navíc klient volí sám a může ji v průběhu spoření kdykoliv změnit. U NN i několikrát do roka bez poplatku. Navíc až do konce roku 2025 je možné získat za převod spoření k NN odměnu 1 000 korun,“ popisuje některé výhody fondu Iva Tučková, produktová manažerka NN Penzijní společnosti.
Doporučený převod starého penzijka na nové DPS tak není jen administrativní krok – je to šance zajistit si výrazně vyšší budoucí penzi a lepší finanční zajištění na stáří.
Kdy převod na doplňkové penzijní spoření zvážit
Máte na smlouvě penzijního připojištění sjednánu výsluhovou penzi? Pokud můžete u starého penzijka po 15 letech vybrat polovinu naspořených peněz, převodem o tuto výhodu přijdete. Na druhou stranu nové penzijko nabízí možnost předdůchodu – můžete skončit s prací až o 5 let dříve, aniž by se vaše budoucí penze snížila.
Blíží se vám důchod nebo jste opatrní? I konzervativní fond může mít drobné výkyvy. Pokud zbývá do odchodu do důchodu jen krátký čas, nemusí zbývat dost prostoru pro vyrovnání těchto výkyvů.