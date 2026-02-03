Proč neodkládat penzijko na později? Využijte státní příspěvky i rekordní výnosy

Chcete, aby si vaše budoucí já jednou neřeklo, „měl/a jsem začít dřív“? Leden je ideální čas nastartovat penzijko. Kombinuje totiž výhody, které jinde naráz nedostanete: státní příspěvky, peníze od zaměstnavatele a daňové úlevy. Začněte včas a nechte své úspory růst díky špičkovému zhodnocení.
Málokterý produkt na trhu je tak přehlížený jako penzijní spoření. Přitom
k tomu není žádný důvod. Pokud se rozhodnete zahrnout jej mezi produkty, kterými si spoříte na důchod, chybu rozhodně neuděláte.
V praxi je totiž penzijní spoření velmi jednoduché. Nastavíte si pravidelnou částku, kterou chcete spořit, stát vám k ní přidá až 340 Kč měsíčně, a pokud přispívá i váš zaměstnavatel, máte další peníze navíc. K tomu daňová úleva, která vám může vrátit až 7 200 Kč ročně. To je kombinace, kterou běžný investiční produkt zkrátka nenabízí.

Představte si, že se rozhodnete spořit částku ve výši 1 700 Kč měsíčně. Díky tomu získáte roční státní příspěvek 4 080 Kč. Při vyšší měsíční platbě si navíc můžete snížit daňový základ až o 48 000 Kč. Na penzijko vám může přispět i zaměstnavatel – příspěvek je do částky 50 000 Kč osvobozený od daně z příjmů i sociálního a zdravotního pojištění. Když k tomu připočtete ještě zhodnocení fondu, které může být v dlouhodobém horizontu výrazné, po 20 letech se z pravidelných vkladů stane částka, která vám pomůže udržet životní standard i v důchodu.

Jak si stojí NN penzijní fondy? Výsledky, které mluví za vše

Výnos penzijního spoření závisí na zvolené strategii, tedy na tom, jak moc jste ochotni přijmout kolísání hodnoty peněz výměnou za vyšší potenciál zhodnocení.

NN Penzijní společnost nabízí tři cesty, které se přizpůsobí vašemu postoji k riziku i délce spoření. Pokud preferujete maximální stabilitu a jistotu, je pro vás ideální Konzervativní fond. Hledáte-li zlatou střední cestu, Vyvážený fond představuje rozumný kompromis. Pro dlouhodobé investory, kteří chtějí nechat své peníze růst naplno, je pak určen Růstový fond.

Pokud se rozhodnete zahrnout penzijní pojištění mezi produkty, kterými si...

Právě NN Růstový fond dlouhodobě patří mezi nejvýkonnější na trhu, což potvrzuje i ocenění Finanční produkt roku 2024 portálu Finparáda.cz.
V roce 2025 dosáhl zhodnocení téměř +26 % a kraloval celému trhu. Vyvážený fond přidal v loňském roce +5,26 % a konzervativní fond
+2,57 %. „To jsou výsledky, které ukazují, že se dlouhodobá strategie vyplácí. A i když minulá výkonnost není zárukou té budoucí, jedno platí vždy: čím dřív začnete, tím víc času mají vaše peníze na růst,“ říká Iva Tučková, manažerka penzijních produktů NN Penzijní společnosti.

Zhodnocení NN penzijních fondů
1Y5Y p.a.
Konzervativní fond2,57 %2,36 %
Vyvážený fond5,26 %4,90 %
Růstový fond25,86 %14,81 %

Očekávaný výnos není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota investice může stoupat
i klesat a není zaručena návratnost investované částky. Údaje jsou uvedeny za období 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025, resp. 1. 1. 2021 – 31. 12. 2025. Zdroj: NN Penzijní společnost, a.s.

Založení penzijka? Dnes otázka pár minut

Doba složitého papírování je dávno pryč. V NN to zvládnete jednoduše online, případně si můžete vše vyřídit osobně na pobočce s pomocí poradce. Stačí pár kliknutí – a uděláte důležitý krok pro svou budoucnost.

Máte staré penzijko? Převod na nové se často vyplatí

Stejným způsobem můžete požádat i o převod starého penzijního připojištění na nové doplňkové penzijní spoření. Pokud jste si totiž sjednali penzijní spoření ještě před rokem 2013, máte tzv. penzijní připojištění, které nabízí jen velmi omezené možnosti zhodnocení. Peníze jsou v tomto typu spoření investovány velmi konzervativně, což sice znamená nízké riziko, ale také nízký výnos, který často sotva pokryje inflaci. Přechod na doplňkové penzijní spoření vám naopak umožní zvolit si investiční strategii podle svých dlouhodobých cílů a vztahu k riziku, čímž můžete výrazně zvýšit potenciál zhodnocení svých úspor.

Pokud se rozhodnete zahrnout penzijní pojištění mezi produkty, kterými si...

O dobu, po kterou si už spoříte, nepřijdete, a navíc se vám tím otevře i možnost využít tzv. předdůchodu – peníze budete moci začít čerpat už
5 let před dosažením důchodového věku, přičemž zdravotní pojištění platí stát. Vaše budoucí starobní penze se tím nesnižuje a můžete dál pracovat třeba na částečný úvazek.

Zkrátka stačí pár kliknutí z pohodlí domova či krátká návštěva pobočky,
a vaše budoucnost bude mít pevnější základ.

