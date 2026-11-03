Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Německo řeší penze „Husákových dětí“ o 12 let dřív. Navrhuje kroky dosud nevídané

Pavla Žáková
  11:27
V Německu se chystají na odchod silných ročníků do důchodu. Kdo jim zaplatí penzi?

V Německu se chystají na odchod silných ročníků do důchodu. Kdo jim zaplatí penzi? | foto: Reuters

Zatímco v Česku půjde do důchodu nejsilnější skupina tzv. Husákových dětí zhruba za 12 let, Německo stojí před podobným problémem už nyní. Jejich silné ročníky zvané babyboomers jsou o 15 až 20 let starší a zatímco dosud jsou silným motorem německé ekonomiky, brzy budou představovat velký nápor na důchodový systém. Německo navrhuje reformu penzí, která by zavedla několik dosud nevídaných opatření.

V Česku jsou nejsilnější generace ty, které se narodily v 70. letech. Podle tehdejšího prezidenta československého státu se jim přezdívá Husákovy děti. V současné době jde o lidi kolem padesátky, kteří jsou ekonomicky aktivní. Je jich zhruba 1,6 milionu, z toho asi 700 tisíc spadá rokem narození do let 1973-1976, kdy se rodilo přes 150 tisíc dětí ročně.

Podle současné legislativy půjdou Husákovy děti do penze v rozmezí let 2034 až 2046. Nejsilnější ročník 1974, kdy se narodilo rekordních 194 215 dětí, dosáhne důchodového věku v letech 2039 a 2040. Tyto roky nemusí být u každého stejné, v Česku záleží např. i na počtu vychovaných dětí u žen (jen pro ročníky 1973 a starší), roli hraje i možnost předčasného důchodu, který lze využít až tři roky před důchodovým věkem.

Kolik dětí se narodilo v Česku od roku 1945

Počet živě narozených dětí v jednotlivých letech

Počet živě narozených dětí v Česku od roku 1945 Časová řada počtu živě narozených dětí v Česku v letech 1945 až 2025.
1946 210 454 dětí poválečný vrchol
1974 194 215 dětí vrchol generace „Husákových dětí“
2025 77 636 dětí nejnižší hodnota v celé řadě

Zdroj: Český statistický úřad

V Německu jsou nejsilnější ročníky o něco starší, je jim nyní kolem 65 let. Německý baby boom nezačal jako v Československu v 70. letech, ale už v roce 1955. V 60. letech pak ještě zesílil. Naopak v roce 1969 přišel velmi radikální propad porodnosti nazývaný Pillenknick (pilulkový zlom). Přisuzoval se totiž rozšíření antikoncepční pilulky, i když současný pohled na důvody tohoto zlomu je širší.

Německým babyboomers je nyní 56 až 71 let. Část jich tedy do penze již odešla, většina jich má ale odchod do důchodu teprve před sebou. A Německo řeší, jak to ekonomicky zvládnout.

Němečtí baby boomers a české Husákovy děti

Kdy početné generace dosahují řádného důchodového věku

Německo Narození 1955–1969
2020–2036
Nejsilnější ročník 1964 dosáhne řádného důchodového věku v roce 2031.
Česko Narození 1973–1979
2038–2046
Nejsilnější ročník 1974 dosáhne řádného důchodového věku v letech 2039–2040.
2020 2030 2040 2046
Poznámka: Graf ukazuje období dosažení řádného důchodového věku podle právních předpisů platných v listopadu 2026, nikoliv skutečný počet odchodů do penze. Předčasné důchody nejsou zahrnuty.
Zdroje: Německý sociální zákoník , Česká správa sociálního zabezpečení .

Co plánuje Německo v důchodech

Důchodová komise v Německu navrhla několik opatření, jak ufinancovat důchodový systém po odchodu silných ročníků do penze. Kancléř Friedrich Merz již oznámil, že vláda připraví příslušné zákony či změny těch stávajících. Co konkrétně hodlá Německo podniknout v oblasti důchodů? Vybrali jsme největší zvažované změny z celkem 33 doporučení.

  • Automatické zvyšování důchodového věku

Německá reforma důchodů

  • Letos v létě se vládní koalice CDU/CSU a SPD dohodla, že doporučení penzijní komise převede do důchodového legislativního balíčku.
  • Kancléř Friedrich Merz nejprve oznámil, že by chtěl schválit reformu ve Spolkovém sněmu do konce roku 2026, později další vládní představitelé tento cíl poněkud korigovali.
  • V současnosti platí, že do konce roku budou představeny návrhy některých důchodových zákonů, příští rok by se dostaly k zákonodárcům.
  • Další část opatření, zejména ta, která se inspiruje Švédskem, se bude chystat v prvním čtvrtletí 2027.

Do roku 2012 byl důchodový věk stanovený na 65 let. Od té doby se postupně zvyšuje, a to až na 67 let. Zpočátku se věk odchodu do důchodu zvyšoval o jeden měsíc ročně, od roku 2024 se tempo zdvojnásobilo. Hranice 67 let se bude poprvé vztahovat na ročník 1964, který jí dosáhne v roce 2031. Nyní se jedná o prolomení hranice 67 let. Nový strop určený není.

  • Předčasný důchod až od 64 let

Do předčasného důchodu je v Německu možné jít od 63 let. Podobně jako v Česku, i u našich západních sousedů je v takovém případě důchod trvale krácen. Nově by se možnost jít do předčasné penze zvedla na 64 let.

Zároveň je nyní možné, aby lidé, kteří odpracovali aspoň 45 let, šli do předčasného důchodu bez jeho krácení. Nyní je na stole otázka, zda možnost předčasného důchodu bez krácení nezrušit úplně. Na této variantě ale nepanuje politická shoda a v návrhu důchodového legislativního balíčku se projevit nemusí.

V Česku je předčasný důchod vždy krácen. U lidí s odpracovanými 45 lety ale od začátku roku 2026 platí úleva: krácení je poloviční oproti ostatním.

  • Investiční důchod jako ve Švédsku a dodatečné příspěvky

Tato část navrhovaných opatření je nejvíc novátorská a vláda počítá, že její příprava potrvá déle než u předchozích částí. Inspiruje se švédským modelem a počítá s tím, že by ekonomicky aktivní lidé a firmy, které je zaměstnávají, povinně odváděli ještě další část peněz. Ty by šly do investování na kapitálových trzích a výnos z nich by pomohl financovat důchody. Doporučení je známo pod názvem Gesetzliche Kapitalrente (česky zákonná kapitálová penze nebo povinný kapitálový důchod).

Konkrétní navrhované částky jsou 2 % z hrubého příjmu, přičemž 1 % by platil zaměstnanec a 1 % zaměstnavatel. Největší výhodou tohoto systému by bylo to, že by se jím přispívalo na důchod konkrétního budoucího penzisty. Bylo by to tedy něco podobného, jako dobrovolné penzijní spoření v Česku, šlo by ale o povinný systém.

S ročníkem 1973 skončí poslední výhoda pro odchod do důchodu

V současnosti je důchodový systém v Německu i v Česku postaven na průběžném financování. Pracující odvádějí pojištění, ze kterého se platí důchody penzistům. Novinka, kterou Německo chystá, by ke zdrojům důchodu přidala druhou složku. Pracující by ji platili sami sobě, ne starší generaci. V Česku se podobný návrh nechystá, spoření na důchod je čistě dobrovolnou záležitostí a ani příspěvek zaměstnavatele není povinný.

Pro lidi, kteří nyní v Německu pracují, by to znamenalo další nárůst odvodů. Penzijní komise proto počítá s tím, že by byl postupný. Začalo by se s menším zvýšením odvodů v roce 2028 a teprve v roce 2031 by šly do Gesetzliche Kapitalrente celá dvě procenta z hrubých příjmů.

Jak se Česko chystá na důchod Husákových dětí

Generace Husákových dětí a jejich odchod do důchodu

Kdy jednotlivé ročníky dosáhnou řádného důchodového věku podle dvou variant.

Při důchodovém věku 65 let
Varianta navrhovaná současnou vládou
Podle zákona z roku 2024
(postupné zvyšování důchodového věku na 67 let)
1973
2038
2038–2039
1974
2039
2039–2040
1975
2040
2040–2041
1976
2041
2041–2042
1977
2042
2043
1978
2043
2044–2045
1979
2044
2045–2046
2038 2041 2044 2047
Poznámka: Barevné úseky znázorňují přibližné období, v němž lidé daného ročníku dosáhnou řádného důchodového věku. Nejde o počty odchodů do důchodu. Varianta 65 let zatím není schváleným zákonem. Zobrazení nezahrnuje předčasné důchody. Od ročníku 1973 je důchodový věk stejný pro muže i ženy bez ohledu na počet dětí.
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení . Stav legislativy k listopadu 2026.

V Česku se do reformy důchodů ve velkém pustila vláda Petra Fialy. Některá z opatření, která zavedla, už fungují, další teprve nabudou účinnosti a některá byla zrušena nebo u nich alespoň představitelé současné vlády Andreje Babiše uvedli, že je zruší.

Příkladem toho posledního je právě i věk odchodu do důchodu, tedy jedno z témat, které řeší nyní i Německo. V Česku i Německu platí podle nynějších zákonů postupné zvyšování na 67 let. Zatímco Německo hodlá tuto hranici prolomit, současná česká vláda naopak slíbila v programovém prohlášení návrat ke stropu 65 let. Do legislativního návrhu se ale tento slib zatím nedostal.

Vymíráme. Zachrání nás penze v 73 letech i vyšší daně pro bezdětné, radí ekonomové

V Česku již platí snížení výpočtu nově přiznávaných důchodů. Začalo v roce 2026 a bude pokračovat do roku 2035. Znamená, že do výpočtového základu pro procentní výměru důchodu se místo dřívějších 100 procent výdělku pod první redukční hranici započítá jen 90 procent. U důchodů přiznaných v letošním roce, kdy změna začala, je to 99 procent.

Předčasné důchody, o jejichž zpřísnění uvažuje Německo, se v Česku již zpřísňovaly. Krátí se všechny, pouze ty s 45 odpracovanými lety o něco méně. V Německu se některé zatím nekrátí vůbec, zda to tak ale zůstane, není jisté.

Změny v důchodech v Česku

V následující tabulce uvádíme chystané nebo již probíhající změny důchodů v Česku.

Plánovaná opatření v souvislosti s důchody v Česku
OpatřeníV jakém je stavu
Postupné zvyšování důchodového věku nad 65 let až na 67 letPlatí od roku 2025, současná vláda plánuje návrat ke stropu 65 let.
Zpřísnění předčasných důchodůPlatí od 2023, podmínka 40 let pojištění od října 2024.
Zpomalení valorizací důchodůPlatí od října 2023, nová vláda připravuje částečné změny.
Postupné snížení výpočtu nově přiznávaných důchodůProbíhá od roku 2026 do roku 2035.
Sleva 6,5 % na pojistném pracujících důchodců. Platí od ledna 2025.
Výhodnější předčasný důchod po 45 letech pojištěníPlatí od ledna 2026.
Vyšší minimální důchodyPlatí od ledna 2026.
Změny výchovného a ocenění péče o dětiSchváleno, účinnost od ledna 2027,
Dobrovolné sdílení důchodových základů mezi manželiSchváleno, účinnost od ledna 2027.
Návrat nejvyššího důchodového věku na 65 letAvizovaná změna, plánovaná účinnost 2028.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Máte 30 milionů korun. Umíte investovat s chladnou hlavou? Otestujte se

ilustrační snímek

Jak dobře byste si poradili s investičním rozhodováním v praxi? Právě to si každý rok zkoušejí studenti v soutěži nazvané Investománie, kterou pořádá ekonomický spolek ECONET, který sdružuje...

EET 2.0: Co musí podnikatelé vyřídit do ledna? Přehled termínů, pokut a slev

Ilustrační snímek

Elektronická evidence tržeb (EET) se od ledna 2027 vrací a podnikatelům přinese nové povinnosti. Už v listopadu se budou moci registrovat a získávat potřebné certifikáty, v prosinci má začít fungovat...

Elektromobil v servisu: Na běžné údržbě ušetří, některé opravy ale velmi překvapí

Premium
ilustrační snímek

Elektromobily nepotřebují na rozdíl od spalovacího auta výměnu motorového oleje ani servis výfuku, některé jejich opravy ale vyžadují drahé díly, speciální vybavení a kvalifikované techniky. Proč...

Od ledna platí nové EET. Co čeká řemeslníky, kteří jezdí za zákazníky domů?

Ve spolupráci
EET 2.0 se blíží. Co vyřídit před spuštěním, aby živnostníci nemuseli nic...

Od 1. ledna 2027 začíná v České republice platit nová elektronická evidence tržeb s označením EET 2.0. Týkat se bude i řady řemeslníků – od instalatérů, elektrikářů a truhlářů až po malíře či...

Láska a sex v práci. Jiskření, které těší, nebo které ohrožuje kariéru?

Premium
Ilustrační snímek

Těšíte se do práce kvůli někomu víc než kvůli výplatě? Na tom nemusí být nic špatného. Vztah mezi kolegy může přinést do života mnoho krásných zážitků a někdy i vztah na celý život. „Potíže začínají...

Německo řeší penze „Husákových dětí“ o 12 let dřív. Navrhuje kroky dosud nevídané

V Německu se chystají na odchod silných ročníků do důchodu. Kdo jim zaplatí penzi?

Zatímco v Česku půjde do důchodu nejsilnější skupina tzv. Husákových dětí zhruba za 12 let, Německo stojí před podobným problémem už nyní. Jejich silné ročníky zvané babyboomers jsou o 15 až 20 let...

3. listopadu 2026  11:27

EET bude nově i pro kadeřnice či řemeslníky. Co si musí zařídit ještě letos?

Řemeslníci, kadeřnice, manikérky, stěhováci.... Ti všichni budou muset od ledna hlásit tržby pomocí EET.

Nová elektronická evidence tržeb (EET) se od ledna poprvé povinně dotkne také řady kadeřnic, kosmetiček nebo řemeslníků, kteří se s původní EET nikdy nemuseli vypořádat. Ještě letos se musejí...

3. listopadu 2026  5:30

Už je tady zase! Návrat bývalého kolegy může rozložit celý tým

ilustrační snímek

Dobří poštovní holubi, kteří se umí na soutěžích brilantně vracet do holubníku, dokážou majiteli vydělat majlant. Zaměstnanec, jenž se po čase navrátí do fungujícího pracovního týmu, ale může svému...

3. listopadu 2026

Nejlepší přítel bývá ten, kdo nám dává za pravdu. A co když je to AI?

ilustrační snímek

Ne vždy hledáme pravdu. Často spíš někoho, kdo nám potvrdí, že jsme ji už našli. V partnerských vztazích to může být občas zdrojem konfliktů, v politice receptem na rozdělenou společnost a v éře...

2. listopadu 2026

KVÍZ: Máte 30 milionů korun. Umíte investovat s chladnou hlavou? Otestujte se

ilustrační snímek

Jak dobře byste si poradili s investičním rozhodováním v praxi? Právě to si každý rok zkoušejí studenti v soutěži nazvané Investománie, kterou pořádá ekonomický spolek ECONET, který sdružuje...

vydáno 1. listopadu 2026

Žádné granule ani konzervy. V této továrně se psům každý den vaří

Piotr Wawrysiuk začínal s několika hrnci v rodinné kuchyni, dnes vede firmu PsiBufet se stovkami zaměstnanců.

Uvařit večeři pro vlastního psa je jedna věc. Připravovat jídlo pro tisíce čtyřnohých zákazníků už je pořádný byznys. Piotr Wawrysiuk začínal s několika hrnci v rodinné kuchyni, dnes vede firmu...

31. října 2026

Láska a sex v práci. Jiskření, které těší, nebo které ohrožuje kariéru?

Premium
Ilustrační snímek

Těšíte se do práce kvůli někomu víc než kvůli výplatě? Na tom nemusí být nic špatného. Vztah mezi kolegy může přinést do života mnoho krásných zážitků a někdy i vztah na celý život. „Potíže začínají...

30. října 2026

Dluhopisy pod lupou: Jak na nich vydělat a zbytečně neriskovat

Investiční analytik David Pacoň z FinGO

Dluhopisy mohou být zajímavým způsobem, jak zhodnotit úspory. Jenže ne každý je bezpečný a vidina vysokého výnosu se může změnit v bolestivou ztrátu. Jak dluhopisy fungují, kolik na nich lze skutečně...

30. října 2026

Od ledna platí nové EET. Co čeká řemeslníky, kteří jezdí za zákazníky domů?

Ve spolupráci
EET 2.0 se blíží. Co vyřídit před spuštěním, aby živnostníci nemuseli nic...

Od 1. ledna 2027 začíná v České republice platit nová elektronická evidence tržeb s označením EET 2.0. Týkat se bude i řady řemeslníků – od instalatérů, elektrikářů a truhlářů až po malíře či...

29. října 2026

Elektromobil v servisu: Na běžné údržbě ušetří, některé opravy ale velmi překvapí

Premium
ilustrační snímek

Elektromobily nepotřebují na rozdíl od spalovacího auta výměnu motorového oleje ani servis výfuku, některé jejich opravy ale vyžadují drahé díly, speciální vybavení a kvalifikované techniky. Proč...

29. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Internetovou bezpečnost trénujte i v rodině. Třeba pomocí rodinných hesel, radí odbornice

Monika Škubalová

Tajemný mecenáš se chce podělit o vyhrané miliony, drsný voják na misi se zamiloval do důchodkyně, syn měl autonehodu a potřebuje okamžitě 200 tisíc… Také kroutíte hlavou nad oběťmi digitálních...

29. října 2026

Žít udržitelně? Máme to v genech. Přinášíme tři pohledy do života mladých rodin

ilustrační snímek

Žít udržitelně se snažili už naši dědové a babičky. Uměli hospodařit, zakládali rodiny a mysleli i na své potomky. Jak může takový přístup vypadat dnes v každodenním životě? Unikátní pohled přináší...

28. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.