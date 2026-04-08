Novinka: Hlídat a řešit nesrovnalosti ve svém důchodovém kontě můžete online

Eva Sovová
Odvody na sociální pojištění, které si platí Češi během svého aktivního života, nejsou malé. Může se ale stát, že v evidenci České správy sociálního zabezpečení nemusí být uvedeny všechny doby pojištění a vyskytnout se mohou i další nesrovnalosti. Nově můžete řešit všechny nesrovnalosti kdykoliv z pohodlí domova díky nové službě Moje konto.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) spustila letos v březnu na ePortálu ČSSZ novou online službu nazvanou Moje konto. „Služba je určena pojištěncům k ověření evidovaných dob pojištění a k řešení případných nesrovnalostí elektronickou formou, a to bez nutnosti osobní návštěvy pracoviště ČSSZ,“ říká Jitka Drmolová, mluvčí ČSSZ.

Starobní důchod a výchovné: Už to nebude automaticky 500 Kč za dítě

Po přihlášení do nové aplikace se vám zobrazí všechny doby důchodového pojištěné, které máte u ČSSZ dosud evidované. „Nově pak můžete elektronickou formou vyřešit všechny případné nesrovnalosti. A to nejen chybějící doby, ale může dát i podnět na kontrolu evidované doby,“ poznamenává Jitka Drmolová. Díky nové aplikaci tak nemusíte kvůli doplnění údajů a případným úpravám i změnám běhat na pobočku sociální správy.

V aplikaci je možné:

  • Zobrazit doby pojištění evidované v ČSSZ.
  • Doplnit chybějící doby včetně příloh – tyto přidané doby lze využít také v Informativní důchodové aplikaci (IDA) pro orientační výpočet důchodu.
  • Navrhnout prověření nebo úpravu již evidovaných dob.
  • Odeslat žádost o zápis nebo prověření dob do evidence ČSSZ.
  • Požádat jednou za kalendářní rok o konsolidaci konta bez doložení dokladů (kontrolu celého přehledu dob referentem ČSSZ).
  • Zobrazit a vytisknout informativní výpis z klientova konta ve formátu PDF.

Čím doložit chybějící doby pojištění

V rámci služby Moje konto můžete doplnit chybějící doby pojištění nebo navrhnout úpravu již evidovaných dob. Každá doplněná nebo upravovaná doba musí být doložena odpovídajícími doklady, které prokazují její trvání a charakter.

„Doba výkonu zaměstnání zakládající účast na důchodovém pojištění se prokazuje zejména evidenčním listem důchodového pojištění. Doba výkonu samostatné výdělečné činnosti se dokládá potvrzeními o výkonu činnosti a účasti na pojištění. V případě, že jste byli v evidenci úřadu práce, pak se tato doba dokládá potvrzením příslušného úřadu práce,“ přibližuje Drmolová.

Bližší informace o chybějících dobách a nezbytných dokumentech, které je třeba doložit, naleznete na webu ČSSZ v sekci Dokládání chybějící doby pojištění – Česká správa sociálního zabezpečení.

Hlídat tyto důležité údaje, z nich se vypočte v budoucnu vás státní důchod, se vyplatí průběžně. Případné nesrovnalosti můžete nyní vyřešit jednoduše online již během aktivního života a nikoliv až pár let před penzí. Snáz si tak vzpomenete, jaký záznam vám chybí nebo které údaje je dobré si nechat ověřit.

Přes 1,3 milionu lidí má nadprůměrný důchod. Nejvyšší penze přesahuje 240 tisíc

„Po odeslání online žádosti o doplnění chybějících dob, prověření již evidovaných dob či konsolidaci konta jsou jednotlivé žádosti zpracovány ČSSZ a výsledek je následně zpřístupněn na ePortálu ČSSZ. Stav žádosti lze sledovat v sekci Moje podání,“ říká mluvčí Drmolová.

IDA napoví, jakou státní penzi byste nyní dostali

Aktuální orientační odhad své starobní penze si můžete propočítat prostřednictví další online služby ČSSZ. Je nazvaná IDA (Informativní důchodová aplikace) a funguje od poloviny roku 2021. Díky této službě můžete během svého aktivního života sledovat, na jak vysokou penzi byste aktuálně dosáhli.

Odhadovaná výše důchodu není predikcí do budoucna, ale vyjádřením v současné hodnotě peněz bez ohledu na budoucí valorizace, inflaci a podobně. Odhad výše starobního důchodu je tím přesnější, čím je klient blíže datu svého odchodu do důchodu. Každý si tak může udělat lepší představu o výši svého důchodu v porovnání s aktuální ekonomickou situací a vyhodnotit, jak se nejlépe na nové životní období připravit.

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

Přes 80 procent mladých sežene práci do dvou měsíců. Kolik peněz očekávají?

ilustrační snímek

Koukej se učit, nebo skončíš na pracáku! Dělej něco, ať nemusíš zametat ulice! Také vás rodiče před absolutoriem „povzbuzovali“ podobnými radami? Nebojte se, aktuální čísla hovoří pro vás.

Studenti z gymplu v Ostravě rozjeli vlastní firmu a sklízí uznání a úspěch

BeeWraps

Na gymnáziu Ostrava-Hrabůvka dostalo 13 studentů příležitost zjistit, jak náročné je podnikání. Loni založili firmu BeeWraps a daří se jim. Vsadili na výrobu a prodej přírodních voskovaných ubrousků,...

Když život změní směr: jezdkyně, která vytvořila kavárnu bez kompromisů

Životní vášní Ulriky Kopřivové jsou koně a jezdectví, nedávno ale vybudovala i...

Jezdectví milovala od dětství a věřila, že u něj zůstane celý život. Vážný úraz však její kariéru nečekaně ukončil. Když se navíc u ní i jejího partnera objevily potravinové intolerance, začali...

Povinné ručení zdražuje, i když jezdíte bez nehody. Dá se s tím něco dělat?

Premium
ilustrační snímek

Povinné ručení musí platit každý motorista. V posledních letech je to ale čím dál tím větší zátěž a pojistné roste nemilosrdně i těm, kteří žádnou nehodu nezpůsobili. Proč musíme z peněženky...

Povinné ručení zdražuje, ale chrání víc. Co všechno dnes pojištění nabízí

O peníze jde v první řadě. Pojišťovna řidičům posílá výzvy, za jejichž splnění...

Povinné ručení už dávno není jen „pojistka na škody druhým“. Pojišťovny z něj dělají komplexní balíček, který chrání i samotné řidiče a jejich auta. Spolu s tím ale roste i cena – a vyplatí se proto...

8. dubna 2026

Novinka: Hlídat a řešit nesrovnalosti ve svém důchodovém kontě můžete online

ilustrační snímek

Odvody na sociální pojištění, které si platí Češi během svého aktivního života, nejsou malé. Může se ale stát, že v evidenci České správy sociálního zabezpečení nemusí být uvedeny všechny doby...

8. dubna 2026

První termín pro povinné podání přehledu OSVČ se blíží. Koho se týká?

ilustrační snímek

Termín pro podání povinných přehledů OSVČ správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně se blíží. Ten nejbližší je už ve středu 8. dubna 2026. Koho se týká a jak podat přehled, když klient...

7. dubna 2026  17:44

Přes 80 procent mladých sežene práci do dvou měsíců. Kolik peněz očekávají?

ilustrační snímek

Koukej se učit, nebo skončíš na pracáku! Dělej něco, ať nemusíš zametat ulice! Také vás rodiče před absolutoriem „povzbuzovali“ podobnými radami? Nebojte se, aktuální čísla hovoří pro vás.

7. dubna 2026

Uvěřil falešnému dentistovi a poslal mu čtvrt milionu na nové zuby. Lákadel přibývá

ilustrační snímek

Internetoví podvodníci už jen nevolají nebo nerozesílají podvodné e-maily s odkazy na pohádkové dědictví. V poslední době využívají i komunikační aplikace jako WhatsApp, kde se vydávají za člena...

7. dubna 2026

Účelně zaměstnává a bystří důvtip. Jak vzniká legendární stavebnice Merkur

Premium
Majitel společnosti Merkur Toys Richard Hrbáč

Kovové pásky, šroubky a děrované plechy. Stavebnice, kterou před více než sto lety vymyslel Jaroslav Vancl, dodnes probouzí technickou fantazii dětí i dospělých – a někdy i mění svět. Právě z Merkuru...

6. dubna 2026

Když život změní směr: jezdkyně, která vytvořila kavárnu bez kompromisů

Životní vášní Ulriky Kopřivové jsou koně a jezdectví, nedávno ale vybudovala i...

Jezdectví milovala od dětství a věřila, že u něj zůstane celý život. Vážný úraz však její kariéru nečekaně ukončil. Když se navíc u ní i jejího partnera objevily potravinové intolerance, začali...

5. dubna 2026

Studenti z gymplu v Ostravě rozjeli vlastní firmu a sklízí uznání a úspěch

BeeWraps

Na gymnáziu Ostrava-Hrabůvka dostalo 13 studentů příležitost zjistit, jak náročné je podnikání. Loni založili firmu BeeWraps a daří se jim. Vsadili na výrobu a prodej přírodních voskovaných ubrousků,...

4. dubna 2026

Moderní učňák: virtuální realita, roboti i nové technologie v řemeslech

Na trenažéru využívajícím rozšířenou realitu si mohou učni bezpečně osvojit...

Učňovské obory procházejí v posledních letech výraznou proměnou. Tradiční řemesla doplňují nové technologie, digitální nástroje i moderní materiály a mění se také to, co všechno musí dnešní řemeslník...

3. dubna 2026

Proč investiční fond sází na knihy? Euromedia patří k pilířům Rockaway Alpha

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Na první pohled to může znít překvapivě: zatímco investiční fondy často hledají příležitosti v technologiích nebo rychle rostoucích digitálních oborech, Rockaway Capital staví část své strategie na...

2. dubna 2026  15:33

