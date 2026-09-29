Základní výměra důchodu je letos 4 900 korun. Její výše se odvíjí od průměrné mzdy, a proto je už teď jasné, že poroste. Původně to mělo být o 300 korun, nakonec to bude o 270. O tolik víc tedy dostanou všichni penzisté, kteří pobírají plný starobní důchod.
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Základní výměra stoupne na 5 170 korun
Navíc se ale stanovuje i minimální procentní výměra důchodu, která je od začátku roku 2026 také vázaná na průměrnou mzdu. Letos činí u starobního důchodu 4 900 korun, od ledna to bude 5 170 korun. Zatímco nyní je tedy minimální důchod 9 800 korun (2krát 4 900), od ledna 2027 to bude 10 340 korun (2krát 5 170).
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Od 1. ledna 2027 se tedy důchody zvýší následovně:
- Starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody se zvýší v základní výměře o 270 korun.
Nejnižší částky procentních výměr důchodů budou činit:
- u starobního důchodu nebo invalidního pro 3. stupeň invalidity 5 170 korun,
- u invalidního důchodu pro druhý stupeň invalidity a dále pro důchody vdovské a vdovecké 2 585 korun,
- u invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně 1 724 Kč,
- a u sirotčího důchodu 2 068 korun.
|Druh důchodu
|Min. procentní výměra 2026
|Základní výměra 2026
|Minimum celkem 2026
|Min. procentní výměra 2027
|Základní výměra 2027
|Minimum celkem 2027
|Starobní
|4 900 Kč
|4 900 Kč
|9 800 Kč
|5 170 Kč
|5 170 Kč
|10 340 Kč
|Invalidní III. stupně
|4 900 Kč
|4 900 Kč
|9 800 Kč
|5 170 Kč
|5 170 Kč
|10 340 Kč
|Invalidní II. stupně
|2 450 Kč
|4 900 Kč
|7 350 Kč
|2 585 Kč
|5 170 Kč
|7 755 Kč
|Vdovský / vdovecký
|2 450 Kč
|4 900 Kč
|7 350 Kč
|2 585 Kč
|5 170 Kč
|7 755 Kč
|Invalidní I. stupně
|1 634 Kč
|4 900 Kč
|6 534 Kč
|1 724 Kč
|5 170 Kč
|6 894 Kč
|Sirotčí
|1 960 Kč
|4 900 Kč
|6 860 Kč
|2 068 Kč
|5 170 Kč
|7 238 Kč
Kolika lidí se dotkne zvýšení minimálního starobního důchodu?
Zvýšení starobního důchodu o předpokládaných 270 korun pocítí všichni penzisté, kteří pobírají úplný důchod v Česku. Zvýšení o 540 korun se týká jen těch, kteří mají minimální důchod 9 800 korun.
Kolika lidí přesně se to týká? Určité vodítko poskytuje ročenka ČSSZ, podle níž důchod pod 10 000 korun pobíralo ke konci minulého roku přes 36 tisíc lidí, z toho skoro 28 tisíc mělo méně než 9 000 korun.
Ne všem z tohoto počtu se ale zvýší důchod o celých 540 korun. Těchto 36, případně 28 tisíc lidí zahrnuje totiž i důchodce, kteří v Česku pobírají jen část své penze a další část jim chodí ze zahraničí. Důchod se jim bude zvyšovat jen v poměru k tomu, jak velká je česká část jejich důchodu.
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Valorizace důchodů přehledně. Jak, kdy a o kolik se zvyšují penze?
Kdy se rozhodne o valorizaci důchodů 2027?
Konkrétní výši valorizace vláda již schválila. Půjde o 270 korun v základní výměře a dalších 0,2 procenta ve výměře procentní. U průměrného důchodu tak měsíční penze stoupne o 304 korun.
Původní návrh počítal s růstem základní výměry o 300 korun, tato částka ale vycházela z nepřesných údajů o růstu mzdy v prvním pololetí roku 2026. Po zpřesnění čísel bylo možné valorizaci základní výměry určit jen na 270 Kč. Vláda proto sáhla k možnosti, kterou jí dává zákon, a zvýšit i procentní výměru.
Ministr Aleš Juchelka dříve naznačil, že celkově by důchody mohly vzrůst až o 600 korun, nakonec to ale do návrhu nedal. Místo toho uvedl, že podpoří variantu přidání penzistům pomocí mimořádného příspěvku.
Koalice to schválila, o příspěvku ve výši 2 000 korun nyní jedná Sněmovna.
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Minimální důchody „poskočily“ nejvíc v roce 2026
Minimální důchody se nejvyššího zvýšení dočkaly v roce 2026, kdy byla zákonem stanovena minimální procentní výměra vázaná na průměrnou mzdu. Do té doby tvořila minimální procentní výměra jen 770 korun, nově poskočila na 4 900 korun. Spolu se zvýšením základní výměry, které se týkalo všech důchodců, tak minimální starobní důchod poskočil na začátku roku 2026 o více než 4 000 korun.
|Rok
|Základní výměra
|Minimální procentní výměra starobního důchodu
|Minimální starobní důchod celkem
|2024
|4 400 Kč
|770 Kč
|5 170 Kč
|2025
|4 660 Kč
|770 Kč
|5 430 Kč
|2026
|4 900 Kč
|4 900 Kč
|9 800 Kč
|2027
|5 170 Kč
|5 170 Kč
|10 340 Kč