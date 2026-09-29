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Penze od ledna 2027 opět porostou. Kolik bude starobní, invalidní a vdovský důchod?

Pavla Žáková
  12:40
Minimální starobní důchod by od ledna měl stoupnout o 540 Kč.

Minimální starobní důchod by od ledna měl stoupnout o 540 Kč. | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

O kolik od ledna 2027 stoupnou důchody? V průměru zhruba o 300 korun, z toho 270 na takzvané základní výměře. Původně se měla zvyšovat více, ale ukázalo se, že mzdy v první půli letošního roku nevzrostly tolik, jak se čekalo. Se základní výměrou roste automaticky i minimální procentní výměra, což znamená, že senioři pobírající minimální důchod dostanou 540 korun navíc. Vláda ještě hodlá přidat i mimořádný příspěvek.

Základní výměra důchodu je letos 4 900 korun. Její výše se odvíjí od průměrné mzdy, a proto je už teď jasné, že poroste. Původně to mělo být o 300 korun, nakonec to bude o 270. O tolik víc tedy dostanou všichni penzisté, kteří pobírají plný starobní důchod.

Průměrná mzda vystoupala na 51 966 korun, proti loňsku je o 6,4 procenta vyšší

Základní výměra stoupne na 5 170 korun

Navíc se ale stanovuje i minimální procentní výměra důchodu, která je od začátku roku 2026 také vázaná na průměrnou mzdu. Letos činí u starobního důchodu 4 900 korun, od ledna to bude 5 170 korun. Zatímco nyní je tedy minimální důchod 9 800 korun (2krát 4 900), od ledna 2027 to bude 10 340 korun (2krát 5 170).

Jaká bude valorizace důchodů 2027? Možná nejmenší za 10 let

Od 1. ledna 2027 se tedy důchody zvýší následovně:

  • Starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody se zvýší v základní výměře o 270 korun.

Nejnižší částky procentních výměr důchodů budou činit:

  • u starobního důchodu nebo invalidního pro 3. stupeň invalidity 5 170 korun,
  • u invalidního důchodu pro druhý stupeň invalidity a dále pro důchody vdovské a vdovecké 2 585 korun,
  • u invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně 1 724 Kč,
  • a u sirotčího důchodu 2 068 korun.
Minimální důchody. Současnost (2026) vs. 2027
Druh důchoduMin. procentní výměra 2026Základní výměra 2026Minimum celkem 2026Min. procentní výměra 2027Základní výměra 2027Minimum celkem 2027
Starobní4 900 Kč4 900 Kč9 800 Kč5 170 Kč5 170 Kč10 340 Kč
Invalidní III. stupně4 900 Kč4 900 Kč9 800 Kč5 170 Kč5 170 Kč10 340 Kč
Invalidní II. stupně2 450 Kč4 900 Kč7 350 Kč2 585 Kč5 170 Kč7 755 Kč
Vdovský / vdovecký2 450 Kč4 900 Kč7 350 Kč2 585 Kč5 170 Kč7 755 Kč
Invalidní I. stupně1 634 Kč4 900 Kč6 534 Kč1 724 Kč5 170 Kč6 894 Kč
Sirotčí1 960 Kč4 900 Kč6 860 Kč2 068 Kč5 170 Kč7 238 Kč

Kolika lidí se dotkne zvýšení minimálního starobního důchodu?

Zvýšení starobního důchodu o předpokládaných 270 korun pocítí všichni penzisté, kteří pobírají úplný důchod v Česku. Zvýšení o 540 korun se týká jen těch, kteří mají minimální důchod 9 800 korun.

Kolika lidí přesně se to týká? Určité vodítko poskytuje ročenka ČSSZ, podle níž důchod pod 10 000 korun pobíralo ke konci minulého roku přes 36 tisíc lidí, z toho skoro 28 tisíc mělo méně než 9 000 korun.

Ne všem z tohoto počtu se ale zvýší důchod o celých 540 korun. Těchto 36, případně 28 tisíc lidí zahrnuje totiž i důchodce, kteří v Česku pobírají jen část své penze a další část jim chodí ze zahraničí. Důchod se jim bude zvyšovat jen v poměru k tomu, jak velká je česká část jejich důchodu.

Valorizace důchodů přehledně. Jak, kdy a o kolik se zvyšují penze?

Kdy se rozhodne o valorizaci důchodů 2027?

Konkrétní výši valorizace vláda již schválila. Půjde o 270 korun v základní výměře a dalších 0,2 procenta ve výměře procentní. U průměrného důchodu tak měsíční penze stoupne o 304 korun.

Původní návrh počítal s růstem základní výměry o 300 korun, tato částka ale vycházela z nepřesných údajů o růstu mzdy v prvním pololetí roku 2026. Po zpřesnění čísel bylo možné valorizaci základní výměry určit jen na 270 Kč. Vláda proto sáhla k možnosti, kterou jí dává zákon, a zvýšit i procentní výměru.

Ministr Aleš Juchelka dříve naznačil, že celkově by důchody mohly vzrůst až o 600 korun, nakonec to ale do návrhu nedal. Místo toho uvedl, že podpoří variantu přidání penzistům pomocí mimořádného příspěvku.

Koalice to schválila, o příspěvku ve výši 2 000 korun nyní jedná Sněmovna.

Důchody stoupnou v průměru o 304 korun. K tomu stát vyplatí penzistům dva tisíce

Minimální důchody „poskočily“ nejvíc v roce 2026

Minimální důchody se nejvyššího zvýšení dočkaly v roce 2026, kdy byla zákonem stanovena minimální procentní výměra vázaná na průměrnou mzdu. Do té doby tvořila minimální procentní výměra jen 770 korun, nově poskočila na 4 900 korun. Spolu se zvýšením základní výměry, které se týkalo všech důchodců, tak minimální starobní důchod poskočil na začátku roku 2026 o více než 4 000 korun.

Jak se vyvíjela základní výměra a minimální procentní výměra v posledních letech
RokZákladní výměraMinimální procentní výměra starobního důchoduMinimální starobní důchod celkem
20244 400 Kč770 Kč5 170 Kč
20254 660 Kč770 Kč5 430 Kč
20264 900 Kč4 900 Kč9 800 Kč
20275 170 Kč5 170 Kč10 340 Kč
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