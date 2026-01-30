Věk odchodu do důchodu je v Česku zastropovaný pevnou hranicí: 67 let. Tato mez se ale týká až lidí, narozených po roce 1988. U těch, kteří se narodili dříve, je věk odchodu do důchodu dán tabulkou, která u žen zohledňuje i počet vychovaných dětí.
Tabulka: věk odchodu důchodu
Předčasný důchod a předdůchod
Předdůchod a výše úspor
Co se víc vyplatí?
Kdy mohu do důchodu? Věková hranice
Důchodový věk zjistíte z tabulky uvedené níže. Pokud v ní svůj ročník nenajdete, můžete využít kalkulačku důchodového věku. Kalkulačka vychází ze současné legislativy, pokud jste mladšího věku, berte její výsledek jako orientační – než se vás odchod do řádného starobního důchodu bude týkat, mohou se zákony oproti dnešku změnit.
|Ročník
|Muži
|Bezdětné ženy
|Matky – 1 dítě
|Matky – 2 děti
|Matky – 3 a 4 děti
|Matky – 5 a více dětí
|1961
|64r+4m
|64r+4m
|64r+2m
|62r+8m
|61r+2m
|59r+8m
|1962
|64r+6m
|64r+6m
|64r+6m
|63r+2m
|61r+8m
|60r+2m
|1963
|64r+8m
|64r+8m
|64r+8m
|63r+8m
|62r+2m
|60r+8m
|1964
|64r+10m
|64r+10m
|64r+10m
|64r+2m
|62r+8m
|61r+2m
|1965
|65r
|65r
|65r
|64r+8m
|63r+2m
|61r+8m
|1966
|65r+1m
|65r+1m
|65r+1m
|65r+1m
|63r+8m
|62r+2m
|1967
|65r+2m
|65r+2m
|65r+2m
|65r+2m
|64r+2m
|62r+8m
|1968
|65r+3m
|65r+3m
|65r+3m
|65r+3m
|64r+8m
|63r+2m
|1969
|65r+4m
|65r+4m
|65r+4m
|65r+4m
|65r+2m
|63r+8m
|1970
|65r+5m
|65r+5m
|65r+5m
|65r+5m
|65r+5m
|64r+2m
|1971
|65r+6m
|65r+6m
|65r+6m
|65r+6m
|65r+6m
|64r+8m
|1972
|65r+7m
|65r+7m
|65r+7m
|65r+7m
|65r+7m
|65r+2m
|1973
|65r+8m
|65r+8m
|65r+8m
|65r+8m
|65r+8m
|65r+8m
Na odchod do penze se letos mohou těšit ročníky 1962 (muži a bezdětné ženy), 1963 a částečně i 1964 (matky více dětí). K nároku na penzi ale nestačí dosáhnout stanoveného věku, je potřeba mít odpracován i určitý počet let: u řádného starobního důchodu je to 35 let doby pojištění, do kterých se započítávají i náhradní doby (např. čas, kdy se rodič stará o dítě mladší 4 let). Pokud byste toužili po předčasném důchodu, platí pro vás vyšší limit – nejméně 40 let důchodového pojištění.
Musím do důchodu, i když nechci?
Jak upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení, dosažení důchodového věku neznamená, že musíte přestat pracovat. „Někteří klienti, když se jim blíží důchodový věk, se nás přicházejí ptát, zda do důchodu musí odejít, nebo zda mohou dále pracovat a o důchod si žádat až později. Těm vysvětlíme, že odchod do důchodu není povinnost, ale právo a že termín, od kterého chtějí důchod přiznat, záleží pouze na jejich rozhodnutí,“ říká ředitelka OSSZ v Hradci Králové Iveta Cibriková.
|
Jak vyjít s důchodem v Česku. Devět tipů na slevy, které ušetří tisíce ročně
I když většina lidí se podle ní do důchodu spíše těší, někteří chtějí z pracovního procesu vystoupit jen částečně – zanechat si práci na částečný úvazek nebo na dohodu, a přitom pobírat penzi. Nemalá skupina lidí chce ale naopak do důchodu dřív, než dosáhnou důchodového věku. Důvody k tomu mohou být různé, od touhy užít si vnoučata po zjištění, že sil ubývá a člověk chce ty zbývající investovat do něčeho jiného než „roztáčet kola kapitalismu“.
Řešením v takovém případě může být předčasný důchod nebo předdůchod.
Předčasný důchod vs. předdůchod
I když se jmenují podobně, jde o zcela rozdílné věci. Předčasný důchod vám vyplácí stát, předdůchod si platíte sami, resp. výplata z něj jde z vašeho doplňkového penzijního spoření. Jiné jsou také podmínky, za kterých o předčasný důchod či předdůchod můžete žádat.
|Předčasný důchod
|Předdůchod
|Kdy lze začít čerpat
|až 3 roky před důchodovým věkem
|až 5 let před důchodovým věkem
|Na čem záleží jeho výše
|na odpracovaných letech a výdělku v rozhodném období
|na naspořené částce a délce výplaty
|Možnost pracovat
|velmi omezená
|neomezená
|Kdo ho vyplácí
|stát z penzijního systému
|platíte ho ze svého spoření (s příspěvkem státu a zaměstnavatele)
|Jak ovlivňuje výši starobního důchodu
|krátí ji za každých 90 dní o 1,5 procenta
|neovlivňuje ji
|Minimální výše dle zákona
|9 800 Kč
|14 452 Kč
Velký rozdíl je také mezi tím, jak předčasný důchod a předdůchod ovlivní výši vyplácené starobní penze. Tento vliv by měli důkladně promyslet všichni, kdo o předčasném odchodu z pracovního procesu uvažují.
Starobní důchod 2026: Kolik dostanu?
Při odchodu do řádného starobního důchodu dostáváte peníze ze státního penzijního systému. Kolik konkrétně to bude, záleží na vašem výdělku v posledních letech před penzí a také na tom, kolik let důchodového pojištění máte.
Nejjednodušší způsob, jak zjistit předpokládanou výši důchodu, je využití online služby na ePortálu ČSSZ . Po přihlášení (například pomocí bankovní identity) vám systém spočítá, jakou byste měli mít starobní penzi. Kalkulátor ale funguje jen pro lidi, kteří půjdou do penze před rokem 2031.
Řádný starobní důchod podléhá valorizaci, to znamená, že se pravidelně zvyšuje tak, aby pokryl inflaci. Zvyšování probíhá zpravidla na začátku roku, v minulosti už ale došlo i k mimořádnému zvýšení v červnu. O změně jsou penzisté informováni oznámením o valorizaci.
|
Valorizace penzí 2026: Dopis nečekejte, ČSSZ sází na digitální cestu
Předčasný důchod: kdy ho lze čerpat
Na předčasný důchod máte nárok nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku. Je ale nižší než ten, který byste dostávali, pokud byste do důchodu šli až od stanovené věkové hranice. „Při výpočtu bude trvale krácen o 1,5 % za každých 90 dnů dřívějšího odchodu do důchodu,“ upřesňuje ČSSZ. A pozor, srážka je trvalá, po dosažení důchodového věku se vám penze nezvýší skokově.
Navíc předčasný důchod nepodléhá valorizaci. To znamená, že každoroční zvyšování vyplácených částek se ho netýká. Není to ale tak, že by se vám penze nezvýšila už nikdy – valorizaci pocítíte poté, co dosáhnete důchodového věku (tedy v krajním případě až za tři roky).
Na druhé straně vám předčasný důchod umožní čerpat od státu stálý příjem, aniž byste museli mít předem naspořeno nebo byli nuceni pracovat.
Podmínky pro předčasný důchod
- Do starobního důchodu vám nesmí zbývat více než tři roky
Čím dřív půjdete do penze, tím méně peněz dostanete. Je proto lépe odchod z pracovního procesu dobře zvážit a nevyužívat celé tříleté období, ale například až poslední rok před důchodovým věkem.
- Musíte mít dobu důchodového pojištění v délce aspoň 40 let
Započítávají se i náhradní doby, to jsou typicky u žen doba, kdy byly doma s malými dětmi. (Naopak u řádného starobního důchodu vám stačí 35 let pojištění, k této změně došlo teprve v roce 2024, dříve byla i pro předčasný důchod stanovená hranice 35 let.)
- Nesmíte mít zároveň zaměstnání
Přivýdělek je možný, ale velmi omezený. (Více zjistíte v části Přivýdělek v předčasném důchodu a předdůchodu.)
|
Potvrzení o výši důchodu nově chodí jen elektronicky, nebo za peníze
Předdůchod: Kolik musím mít naspořeno?
Předdůchod není vyplácen ze státního penzijního systému, ale z vašich vlastních zdrojů – z doplňkového penzijního spoření. Na to vám může během práce přispívat i zaměstnavatel a od určité výše vkladu. Od července 2024 je minimální vklad, při kterém přispívá stát, určen jako 500 Kč měsíčně. Stát přispívá 20 procenty vámi vložené částky, maximálně 340 Kč za měsíc. Nejvyšší příspěvek dostanete tedy při vkladu 1 700 Kč měsíčně.
Jaké podmínky musíte splnit pro předdůchod?
- Mít sjednané doplňkové penzijní spoření nejméně 10 let (nebo nejméně pět let u smluv z roku 2023 a starších)
- Musí vám být nejméně 60 let.
- Do věku odchodu do důchodu vám zbývá maximálně pět let.
- Naspořená částka musí být tak vysoká, aby výplatu předdůchodu umožnila.
O jak vysokou částku konkrétně jde? Musí být taková, abyste z ní mohli pobírat předdůchod nejméně po dva roky. Zároveň je určená minimální výše měsíční výplaty. „Stát určuje nejnižší vyplácenou měsíční částku, která musí odpovídat alespoň 30 % průměrné hrubé mzdy za předchozí kalendářní rok. Pro rok 2026 je to tedy zaokrouhleně 14 452 korun,“ uvádí Česká spořitelna a doplňuje, kolik nejméně musíte mít naspořeno:
|Doba výplaty
|2 roky
|3 roky
|4 roky
|5 let
|Potřebná částka
|346 848 Kč
|520 272 Kč
|693 696 Kč
|867 120 Kč
Pokud této částky nedosahujete, je možné ji zvýšit jednorázovým vkladem, a až po té zažádat o předdůchod. Banka doporučuje mít aspoň o několik tisíc víc, než je minimum uvedené v tabulce.
Dobu, po jakou vám má být předdůchod vyplácen, si určujete sami. Výnosy ze spoření se daní 15% daní (příspěvky zaměstnavatele se nedaní).
Přivýdělek v předčasném důchodu a předdůchodu
Předdůchod
Pokud pobíráte předdůchod, stát vás nijak neomezuje v přivýdělku. Můžete normálně chodit do práce, můžete podnikat, pracovat na dohodu. Navíc, což oceníte hlavně jako OSVČ, nemusíte při pobírání předdůchodu platit zálohy na zdravotní pojištění.
Pokud se rozhodnete nepracovat vůbec, zdravotní pojištění za vás pokryje stát a od platby sociálního pojištění budete osvobozeni.
Pro jistotu upozorňujeme na jedno omezení: když už si jednou necháte předdůchod vyplácet, není možné si to zase rozmyslet a vzít své rozhodnutí zpět. Také nelze měnit výši vyplácené částky.
|
Daně a zálohy pro OSVČ 2026: jaké jsou nové minimální částky od 1. ledna
Předčasný důchod
U předčasného důchodu je to jinak. Pracovat sice můžete, ale jen velmi omezeně. Zákon říká, že příjem z výdělečné činnosti nesmí založit účast na důchodovém pojištění. Co konkrétně to znamená?
Pracovat můžete na dohodu o provedení práce (DPP) s maximálním příjmem 12 000 korun měsíčně (v roce 2025 to bylo 11 500 měsíčně). Smlouvy typu DPP vedené u jednoho zaměstnavatele se pro tyto účely sčítají, naopak DPP uzavřené u různých zaměstnavatelů se vyhodnocují zvlášť.
Můžete se také nechat zaměstnat či mít dohodu o pracovní činnosti (DPČ), v tom případě ale platí pro odvody nižší limit: 4 500 korun měsíčně.
A konečně je možné také působit jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), vykonávat tuto činnost jako vedlejší, a mít příjem (po odpočtu výdajů) nižší, než je tak zvaná rozhodná částka. V roce 2026 je stanovena na 117 521 Kč na rok.
Důchod, předdůchod, předčasný důchod. Co se vyplatí?
Finančně nejhůř vychází z těchto možností předčasný důchod. Měsíční výplatu při něm máte krácenou a přivydělat si můžete jen velmi omezeně.
Klasický řádný starobní důchod, do kterého můžete nastoupit až v důchodovém věku a při splnění minimální doby důchodového pojištění, se tak jeví finančně výhodnější. Ke starobnímu důchodu se navíc dá pracovat, a tím své příjmy ještě zvýšit.
Předdůchod, kombinovaný ideálně s nástupem do řádného starobního důchodu ve správném věku, se jeví jako nejlepší možnost. Dovolit si ji ale pochopitelně může jen ten, kdo má dost naspořeno. Umožňuje i v podstatě neomezený přivýdělek – limitovat vás přitom budou spíš vaše síly než zákon.
Ovšem pro ty, kdo nemají naspořeno a nehodlají „dřít do úmoru“, rozuměj do dosažení důchodového věku, je předdůchod pořád velmi dobrou možností, jak v životě zvolnit a zároveň se neocitnout bez příjmů.