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Komu pomůže pětistovka ke kulatinám? Důchodci si ji nemají užít, říká Juchelka

Pavla Žáková
  5:30
K důchodům by lidé starší 80 let měli dostávat pětistovku navíc. Změna věkové valorizace má začít v lednu 2027.

K důchodům by lidé starší 80 let měli dostávat pětistovku navíc. Změna věkové valorizace má začít v lednu 2027. | foto: Profimedia.cz

Důchody se nově mají zvyšovat o 500 korun při dosažení 80 let. Pokud návrh schválí zákonodárci a podepíše prezident, začne změna platit od ledna 2027. Další zvýšení přijde penzistům vždy ke kulatým a půlkulatým narozeninám. Proč ji nedostanou důchodci v dřívějším věku? Protože si ji nemají užít, nechal se slyšet ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.

Dosud se věková valorizace penzí, neboli pravidelné přidávání v určitém věku, stanoví následně: kdo se dožije 85 let, dostane každý měsíc tisícovku navíc, kdo se dožije stovky, tomu stát přidá další dva tisíce.

Nově má přidávání začít dřív a pokračovat každých pět let. Kumulativní částka tři tisíce zůstane stejná, penzisté ji ale začnou dostávat už od 80 let. To znamená, že aspoň něco z peněz navíc budou mít i ti, kteří se milníku 85, případně 100 let nedožijí.

Valorizace důchodů podle věku
VěkZvýšení dosudNávrh od roku 2027Úhrn dosud / nově
80 let+ 500 Kč+ 0 Kč / + 500 Kč
85 let+ 1000 Kč+ 500 Kč+ 1000 Kč / + 1000 Kč
90 let+ 500 Kč+ 1000 Kč / + 1500 Kč
95 let+ 500 Kč+ 1000 Kč / + 2000 Kč
100 let+ 2000 Kč+ 1000 Kč+ 3000 Kč / + 3000 Kč
Zdroj: Důvodová zpráva MPSV

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Komu peníze navíc pomohou?

Čerstvým penzistům určitě ne. Ti budou na věkovou valorizaci příliš mladí. Pro ně má ministerstvo práce v záloze jiný plán, který může zlepšit jejich finanční situaci: práce ve starobním důchodu by nově měla zvýšit procentní výměru penze, a to výrazněji, než tomu bylo v minulosti (podrobně si o tom přečtěte zde).

Peníze také nejsou určené na nějaké „užívání si“, vysvětluje ministr práce Aleš Juchelka. „Ta pětistovka není o tom, že by si to mohl někdo užít, nebo nemusel, každý je na tom zdravotně jinak. Ale hlavně aby si mohl zaplatit třeba sociální služby, které mu poskytnou různé neziskovky nebo i LDN na konec jeho života, na to samotné stáří, když už se sám o sebe starat nemůže,“ citoval ho server České důchody.

Pětistovka (či v pozdějším věku několik pětistovek) navíc má podle MPSV pokrýt hlavně „výdaje na zdravotní péči, léky, kompenzační pomůcky i sociální služby.“

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Důchod jako sociální dávka?

Podle Legislativní rady vlády se kvůli tomuto pojetí stává důchod spíš sociální dávkou. „Dosažení určitého vyššího věku a s tím spojené možné zvýšené náklady v důsledku potřeby péče kryje adresně jiná dávka z nepojistných systémů, a to příspěvek na péči,“ uvedli členové rady.

Přesto doporučili vládě návrh zákona schválit, což se 20. července 2026 skutečně stalo. Nyní tak musí ministerstvo návrh dopracovat. Pokud stihne projít legislativním procesem ještě letos, bude se věková valorizace podle nových podmínek vyplácet od ledna 2027.

Kdo dostane peníze a kolik?

Tím, že se má začít s přidáváním dřív a přidávat častěji, bude také více lidí, kteří se peněz z věkové valorizace skutečně dožijí. Oproti dnešku si polepší tři věkové skupiny.

  • První, od 80 do 84 let, dnes věkovou valorizaci nedostává vůbec, nově získá k důchodu pět set korun.
  • Druhá, mezi 90 a 94 lety, má nyní díky věkové valorizaci zvýšenou procentní výměru důchodu o tisícovku, nově to bude o 1 500.
  • A konečně nejvíc přinese změna lidem mezi 95 a 100 lety, kteří na věkové valorizaci „vydělají“ celé dva tisíce místo dosavadní pětistovky. Průměrný důchod v této skupině se zvýší o 4,4 procenta na 23 800 korun.

Kolik důchodců dostane peníze navíc?

Ministerstvo práce spočítalo, že sta let, tedy dosavadního zvýšení na 3 000 korun, se dožijí jen stovky lidí. A 95 let jen nižší tisíce.

Nejvíc tedy nová věková valorizace zasáhne lidi po osmdesátce. Podle důvodové zprávy je v Česku přes 310 tisíc penzistů v této věkové kategorii.

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Komu pomůže pětistovka ke kulatinám? Důchodci si ji nemají užít, říká Juchelka

K důchodům by lidé starší 80 let měli dostávat pětistovku navíc. Změna věkové valorizace má začít v lednu 2027.

Důchody se nově mají zvyšovat o 500 korun při dosažení 80 let. Pokud návrh schválí zákonodárci a podepíše prezident, začne změna platit od ledna 2027. Další zvýšení přijde penzistům vždy ke kulatým a...

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