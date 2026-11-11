Důchody se za běžných okolností vyplácejí v sudé dny měsíce, a to jen v jeho první polovině. To znamená, že standardně vychází výplata důchodů na 2., 4., 6., 8., 10., 12. a 14. den v měsíci. Termíny platí jak pro starobní, tak invalidní a pozůstalostní penze.
Pokud výplatní den připadne na sobotu, posune se výplata na předcházející pátek. Pokud připadne na neděli, výplatní den je následující pondělí. Jak je tomu ale o svátcích?
Důchody a svátky v roce 2027
V roce 2027 zasahují do výplaty penzí jen některé svátky.
- 2. leden 2027 není sice svátkem, připadá ale na sobotu. Předcházející pátek svátkem je (Nový rok), a tak se penzisté dostanou důchod až po neděli – v pondělí 4. ledna.
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- 4. červenec 2027 vychází na neděli, následuje ale sváteční pondělí a úterý (Cyril a Metoděj a památka upálení mistra Jana Husa). Jak redakci sdělila mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitka Brenčič, výplata se tentokrát posune dopředu, a to na pátek 2. července.
- 6. července 2027 je státní svátek, výplatní termín penzí se posune o den dál, tedy na středu 7. července.
|Původní výplatní termín
|Kdy bude důchod vyplacen
|Sobota 2. ledna
|Pondělí 4. ledna
|Neděle 2. května
|Pondělí 3. května
|Sobota 8. května
|Pátek 7. května
|Neděle 4. července
|Pátek 2. července
|Úterý 6. července
|Středa 7. července
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Kdy se vyplácejí důchody lidem v domovech pro seniory?
Lidé, kteří žijí v domovech pro seniory nebo podobných zařízeních, si mohou nechat důchod posílat prostřednictvím tohoto zařízení. V tom případě mají výplatní termín vždy k 12. dni v měsíci. V tento den posílá úřad důchody zařízení, jejich předání by mělo proběhnout ještě týž den nebo co nejdříve, jak je to možné.
12. den v měsíci se týká čtyř druhů zařízení:
- domovů pro seniory,
- domovů se zvláštním režimem,
- domovů pro lidi se zdravotním postižením,
- týdenních stacionářů.
Kdo v některém z takových zařízení žije, má vlastní účet a nepožádal o výplatu důchodu prostřednictvím svého zařízení, může mít výplatní termín jiný, stanovený již z dřívějška.
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Červencová změna: pevné měsíce místo klouzavých
V červenci 2027 se má měnit to, za jaké období je důchod vyplácen. Nyní je to klouzavý měsíc, nově by to bylo vždy za období od 1. do posledního dne toho kalendářního měsíce, v němž je penze vyplacena.
Jak ale redakci potvrdila mluvčí ČSSZ, tato změna by neměla nijak ovlivnit výplatní termíny důchodů. „Upozorňujeme však, že odpověď vychází z platné právní úpravy, avšak s ohledem na to, že v současné době Poslanecká sněmovna projednává změny důchodových předpisů, nelze vyloučit, že v průběhu legislativního procesu dojde i k dalším změnám týkajícím se mechanismu výplat důchodů,“ upřesnila.