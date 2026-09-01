Oznámení o valorizaci důchodů je důležitý dokument. Senioři jím mohou prokázat výši svých příjmů, podobně jako zaměstnanci výplatní páskou nebo podnikatelé opisem daňového přiznání. Hodí se například ve chvíli, kdy chce někdo požádat o půjčku.
Od začátku roku 2026 ale přestala Česká správa sociálního zabezpečení rozesílat tato oznámení poštou. Namísto toho chodí datovou schránkou nebo přes službu ePortál ČSSZ. Tištěná podoba je k dispozici jen pro ty, kdo si o ni výslovně zažádají.
Kdy a jak žádat o papírové oznámení o valorizaci důchodu?
Žádost je třeba dodat aspoň tři měsíce předtím, než k valorizaci dojde. U pravidelné lednové valorizace musí tedy zájemci o papírovou formu oznámení oznámit svou vůli do 30. září 2026. Slouží k tomu speciální tiskopis na stránkách ČSSZ. „Bude-li uplatněna později, žádost o zaslání zpoplatněného listinného valorizačního oznámení se bude vztahovat až k valorizaci nadcházející,“ uvádí web ČSSZ.
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Kolik stojí papírové oznámení?
Tištěné valorizační oznámení se nezasílá bezplatně, ceny určuje Česká pošta. V současnosti jsou nastavené podle výše ekonomického psaní do 50 g, a to takto:
- po Česku 26 Kč,
- do zahraničí po Evropě 47 Kč,
- mimo Evropu 54 Kč.
Výjimku mají pouze lidé, kteří se narodili v roce 1955 nebo dříve. Oznámení jim přijde zdarma.
Tištěné oznámení o valorizaci důchodu
Kdo chce tištěné oznámení a nehodlá za něj platit, má možnost přijít na kteroukoli pobočku správy sociálního zabezpečení a nechat si ho vytisknout. Služba je zdarma.
Platí loňská žádost o papírové oznámení?
Ano, kdo žádost podal již v minulosti, nemusí podávat novou. Oznámení mu bude chodit poštou i v dalších letech, pokud svou žádost o papírovou formu nezruší.
Co když už nechci papírové oznámení o valorizaci?
Kdo si o tištěné oznámení o valorizaci důchodu požádal už v minulosti a nyní stojí jen o elektronickou verzi, svůj požadavek musí doručit poštou nebo elektronicky na správu sociálního zabezpečení. Pokud dojde do 31. srpna 2026, lednové oznámení o valorizaci přijde již jen elektronicky.
Kdy bude valorizace důchodů?
Pravidelná valorizace důchodů probíhá vždy k Novému roku. Při pravidelné valorizaci se může měnit jak základní (pevná) výměra penze, která je pro všechny stejná a má činit 10 % průměrné mzdy, tak procentní (zásluhová) část, která se liší podle výdělku a odpracovaných let. Poslední pravidelná valorizace penzí proběhla 1. ledna 2026, následující se očekává k 1. lednu 2027.
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Kromě toho se někdy důchody valorizují i v průběhu roku. Stává se to, když růst spotřebitelských cen překročí hranici 5 %. Mimořádné valorizace starobních důchodů se konaly v letech 2022 a 2023.