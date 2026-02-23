Jaké jsou podmínky pro předčasný důchod a jeho výše při platu 20, 40 a 60 tisíc korun

Uvažujete o předčasném důchodu? Platí pro něj přísnější kritéria než pro ten starobní, navíc znamená trvalou srážku z výše penze. Přesto může být vhodným řešením pro ty, co už „mají práce dost“ nebo si chtějí užít to, na co už by později nemuseli mít síly.
Předčasný důchod a práce? Je to možné, ale jen omezeně.

Předčasný důchod a práce? Je to možné, ale jen omezeně.

Na starobní důchod má nárok ten, kdo dosáhl důchodového věku a odpracoval aspoň 35 let (resp. má splněnou podmínku aspoň 35 let pojištění).

Výše důchodu

Výše důchodu se vypočítává pro každého zvlášť podle jeho výdělku v takzvaném rozhodném období. To začíná rok po dosažení plnoletosti a končí rok před přiznáním důchodu.

Důchod má dvě části: ta základní je pro všechny stejná a aktuálně činí 4 900 korun. Druhá část, zvaná procentní výměra, se vypočítá podle výdělku v rozhodném období, s výjimkou let před rokem 1986 (platí pro lidi narozené v roce 1967 nebo dříve, mladších už se netýká).

Předčasný důchod

Jak to bude vypadat, když do důchodu půjdete předčasně? K tomu musíte mít splněné tyto podmínky:

Předčasný důchod vám stát sice začne vyplácet dřív, než dosáhnete důchodového věku, zato ale budete dostávat méně peněz než u řádného starobního důchodu. A to navždy, i po dosažení věku pro řádný starobní důchod. O kolik, to záleží na tom, o kolik dříve chcete jít do penze.

Letos jde do penze ročník 1962. Kdo může využít předčasný důchod a předdůchod

Výše předčasného důchodu v roce 2026

Za každých 90 dní, o které jdete do důchodu dřív, se vám procentní výměra zmenší o 1,5 procenta. Pokud půjdete do důchodu o rok dříve, přijdete o šest procent, pokud o celé tři roky, počítejte s krácením 18 procent.

Krácení se týká vždy procentní výměry důchodu, která zpravidla tvoří výrazně vyšší část penze. Naopak základní výměra, aktuálně 4 900 korun, zůstává nedotčená.

Co je ale horší – krácení neboli srážka je trvalá. Když začnete brát zkrácený předčasný důchod, nezvýší se vám dosažením důchodového věku na částku, jakou byste brali, kdybyste šli do penze až v „tabulkovém“ věku.

Předčasný důchod navíc nepodléhá valorizaci, tj. pravidelnému zvyšování penzí. Valorizace se sice dočkáte, ale později, až s dosažením důchodového věku.

Daně 2025: Předčasný důchod nezbavuje povinností. Kdo musí podat přiznání?

Novinka u předčasného důchodu

Od letošního roku platí u předčasných důchodů novinka: někteří lidé je budou mít přece jen o něco vyšší. Kdo odpracoval 45 let (resp. má tolik let pojištění), bude mít předčasný důchod krácený méně: 0,75 procenty za každých 90 dní.

Níže uvádíme příklady, o kolik se bude krátit procentní výměra při různých odpracovaných letech:

Krácení předčasného důchodu podle zbývající doby a odpracovaných let
Kolik zbývá do důchodového věkuKrácení procentní výměry důchodu při min. 40 letech pojištěníKrácení procentní výměry důchodu při min. 45 letech pojištění
90 dní1,5 %0,75 %
180 dní3 %1,5 %
360 dní6 %3 %
720 dní12 %6 %
1 080 dní18 %9 %

Kolik byste měli předčasný důchod?

Záleží na tom, kolik let máte odpracováno a o kolik dříve byste do předčasného důchodu chtěli jít. Následující příklady vycházejí z minimální doby pojištění, jakou zákon pro předčasný důchod umožňuje, tj. 40 let.

Pokud berete kolem 20 tisíc korun, starobní důchod by činil skoro 18 tisíc. Naproti tomu ten předčasný bude lehce nad 14 tisíci, tedy v případě, že využijete odchod do penze o celé tři roky dříve, jak umožňuje zákon.

S výdělkem kolem 40 tisíc korun byste měli nárok na zhruba 22 tisíc starobní penze. Využití předčasného důchodu vám tuto částku může srazit až na 17 tisíc korun.

A jak je tomu v případě, že berete 60 000? Z důchodu přesahujícího 25 tisíc korun vám při využití celých tří let pro předčasný odchod do důchodu zbude něco přes 19 tisíc.

Jak vyjít s důchodem v Česku. Devět tipů na slevy, které ušetří tisíce ročně

Třikrát větší mzda neznamená třikrát vyšší důchod

Možná se ptáte, jak je možné, že při mzdě 20 000 Kč a 60 000 Kč měsíčně je rozdíl u řádného starobního důchodu jen kolem 7 000 korun a nikoli také trojnásobný. Důvodem je takzvaná redukční částka.

Znamená to, že jen určitá část mzdy (zhruba do 21 000 korun) se vám promítne do důchodu téměř celá. To, co je nad, ovlivní výši důchodu jen 26 procenty. U zvlášť nadprůměrných výdělků dokonce existuje strop – částka nad ním vám důchod neovlivní vůbec.

Redukční částky pro výpočet důchodu v roce 2026
Výše výdělku (měsíčně)Kolik z toho se započítá do procentní výměry důchodu
do 21 546 Kčzápočet 99 %
nad 21 546 Kč do 195 868 Kčzápočet 26 %
nad 195 868 Kčnepřihlíží se

Předčasný důchod a práce

Předčasný důchod vás může vyjít draho: trvalá srážka se pohybuje od několika stovek až po tisíce korun měsíčně. Možná si říkáte, že chybějící peníze v rozpočtu si vynahradíte prací na částečný úvazek. To ale zákon moc neumožňuje.

Limity pro přivýdělek

Jaký výdělek nezakládá účast na důchodovém pojištění:

  • Dohoda o provedení práce (DPP): do 12 000 Kč za měsíc. Smlouvy typu DPP vedené u jednoho zaměstnavatele se pro tyto účely sčítají, naopak DPP uzavřené u různých zaměstnavatelů se vyhodnocují zvlášť.
  • Dohoda o pracovní činnosti (DPČ): výdělek do 4 500 korun měsíčně.
  • Podnikání (OSVČ): je možné vykonávat tuto činnost jako vedlejší a mít příjem (po odpočtu výdajů) nižší, než je tak zvaná rozhodná částka. V roce 2026 je stanovena na 117 521 Kč na rok, což je 9 793 Kč měsíčně.

Při pobírání předčasného důchodu máte jen velmi omezené možnosti, jak si přivydělat. Nesmíte dosáhnout takových výdělků, při kterých by vám vznikla povinnost účasti na pojištění. Pokud tuto podmínku porušíte, o důchod přijdete.

Práci při pobírání předčasného důchodu si proto dobře promyslete a zvažte, kolik konkrétně si ve vašem případě můžete vydělat a na jaký typ smlouvy.

Může se stát, že jste se konečně dočkali předčasného důchodu a najednou dostanete pracovní nabídku, jaká se neodmítá. Nebo si prostě jen uvědomíte, že vám zaměstnání vám chybí. Pak máte povinnost tuto změnu do osmi dnů oznámit ČSSZ.

Vyplácení důchodu sociálka stopne po první výplatě, na druhé straně mohou další odpracované měsíce lehce zvýšit výměru důchodu. „Stále však jde o předčasný starobní důchod. Přiznání řádného starobního důchodu již není možné,“ uvádí ČSSZ. A až s prací „seknete“ definitivně, nebo dosáhnete řádného důchodového věku, musíte si o obnovení výplaty penze opět požádat.

V únoru dostanete menší peníze než v lednu, upozorňuje sociálka penzisty
