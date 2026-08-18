Valorizace důchodů probíhá pravidelně v lednu, kromě ní mohou přijít i mimořádné valorizace. Do konce roku 2026 se penzisté dalšího zvyšování důchodů nedočkají, přijde až v lednu 2027. A jaká bude?
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Juchelka slíbil po jednání u Schillerové jedno z nejvyšších přidání na platy
Juchelka: Vychází to na 300 korun
Pravidelná valorizace vychází vždy z dat o růstu cen do konce června, nyní tedy od července 2025 do června 2026. Navíc se do ní promítá zvyšování průměrné mzdy. Výpočet je poměrně složitý, konečnou výši valorizace musí stanovit prováděcí předpis do 30. září.
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Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka nedávno v České televizi uvedl, že výpočet bude vycházet přibližně na 300 korun. „To, co v tuto chvíli víme, by to mělo být nějakých 150 korun, co se týká inflace a třeba dalších 150 korun, které se týkají těch reálných mezd. Ale uvidíme, nevíme to v tuto chvíli ještě,“ řekl.
Pokud by důchodci od ledna 2027 dostali skutečně jen 300 korun navíc, bylo by to nejnižší zvýšení penzí od roku 2016. Tehdy důchody vzrostly o 40 korun. Naopak rekordní navýšení přišlo v roce 2022, kdy se díky dvěma mimořádným a jedné pravidelné valorizaci zvýšily penze v průměru o 2 500 korun. Bylo to dáno vysokým růstem spotřebitelských cen, který opakovaně překročil ve sledovaném období pět procent. Důchodcům se tehdy přidávalo v lednu (při pravidelné valorizaci) a dále v červnu a v září.
Na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou Juchelka usiloval o něco vyšší valorizaci. „Z těch 300 korun by se to mělo navýšit na 590 korun. To je to maximum, které vláda může dát. S tím na jednání jdeme, pohybovat se můžeme mezi právě těmito dvěma hranicemi – 300 až 590 korun,“ popsal Juchelka. Celkově přitom jde o 7,75 miliardy korun.
Ve hře je cca 600 korun
Částka 300 korun je ale zatím jen velmi předběžná. Vláda má navíc ze zákona možnost zvýšit důchody víc, než musí. Konkrétně může jít až na 2,7 procenta. „Nařízením vlády můžeme de facto přidat nějakých 2,7 procenta, to znamená, že v tuto chvíli, když to mámě nějak předběžně spočítáno, je to 1,4, takže tam určitě nějaký polštář je a budeme o tom jednat v rámci koalice i na vládě,“ vysvětlil Juchelka.
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Pokud vláda sáhne k takovému kroku, mohli by důchodci dostat od ledna přidáno 600 nebo i 650 korun. Ministryně financí Alena Schillerová ale serveru České důchody řekla, že tato částka není žádným slibem, ale možností, o níž s bude teprve jednat. „Nebylo by poctivé vytvářet seniorům očekávání dřív, než budeme mít vše definitivně vyhodnocené a neshodneme se na vládě na konkrétní výši valorizace,“ uvedla.