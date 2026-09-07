Chystané opatření má pomoci k finanční rovnosti uvnitř párů, kde má jeden výrazně vyšší výdělky než druhý, ať už je to profesí, oborem, genderem nebo tím, že druhý partner obětuje kariéru pro rodinu. Často jde také o případy, kdy jeden z manželů či partnerů pracuje jako OSVČ s minimálními odvody na důchodové pojištění. Všechny tyto okolnosti dnes vedou k tomu, že více vydělávající partner dosáhne při určování výše důchodu vyššího vyměřovacího základu a následně má vyšší důchod.
Péče o dítě je ze sdílení nakonec vyškrtnutá
Dobrovolné sdílení vyměřovacích základů tuto nerovnost částečně napravuje: méně vydělávající partner „odebere“ část vyměřovacího základu svému životnímu druhovi či družce, výše důchodu se tedy jednomu členu páru sníží, druhému zvýší.
Když zákonodárci tuto úpravu zvažovali, zahrnovala více variant: například sdílení i za dobu, kdy byl jeden z partnerů doma s dítětem do 4 let. Jak ale redakci potvrdila mluvčí ČSSZ Jitka Drmlová, v konečné verzi se tato doba nakonec zahrnout do sdílení nedá.
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„Největším paradoxem sdílených vyměřovacích základů je, že jejich název působí velkoryseji než samotná konstrukce,“ podotýká k tomu manažer a datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz Michal Španěl. A hlavní ekonom Portu Jan Berka dodává: „Háček je v tom, že sdílet nelze období, kdy jeden z partnerů nezískal žádný vyměřovací základ, například během rodičovské bez výdělečné činnosti.“
Co je sdílený základ pro důchod
Legislativní novinka ve výpočtu důchodů začne od 1. ledna 2027, ale jen na dobrovolné bázi. Jde o sdílení vyměřovacích základů pro důchod mezi manžely či registrovanými partnery.
Pár na sdílení zpravidla nevydělá
Je sdílení vyměřovacích základů výhodné? Pro pár jako celek většinou ne. Jak říká Španěl, u fungujících domácností jde zpravidla jen o přesun peněz z jedné kapsy do druhé. Zvýšení důchodu jednomu z partnerů je vykoupeno snížením penze druhému z nich. Když si ministerstvo nechalo dopad opatření modelovat, vyšlo mu, že u převážné většiny párů je rozdíl mezi součtem dvěma samostatných důchodů a dvěma důchody se sdíleným základem velmi podobný. Rozdíly se pohybují od minus 100 do plus 100 korun.
Na druhé straně 12 procent dvojic vyšlo po sdílení základu lépe: důchody jim to zvýšilo celkem o víc než 500 Kč.
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Na sdílení mohou vydělat OSVČ s nízkými odvody
Větší efekt má sdílení u párů, které jsou spolu dlouho a mají trvalý a vysoký rozdíl ve výdělcích. Nemusí přitom jít jen např. o situace, kde muž vydělává a žena má příjem nízký například proto, že se věnuje dětem a domácnosti a pracuje na částečný úvazek. „Ministerstvo (práce a sociálních věcí, pozn. red.) v hodnocení dopadů uvádí, že u párů s takto výrazným ziskem má více než 70 procent hůře vydělávajících partnerů zkušenost s podnikáním jako OSVČ a samostatná výdělečná činnost u nich bývá v rozhodném období dominantní,“ vysvětluje ekonom Berka.
Tento důsledek má i své stinné stránky, může vyvolat pocit odměny za nízké platby důchodového pojištění tam, kde jejich výši může člověk ovlivnit, např. právě u OSVČ. Určitou míru nespravedlnosti mezi odvody zaměstnanců a OSVČ zdůraznila i Evropská komise v nedávno vydané zprávě o Česku. Zdanění práce (do něhož počítá i povinné pojištění) je podle ní nastaveno tak, že nepodporuje zaměstnanecký poměr, ale spíše práci jako OSVČ, případně na dohodu.
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Co když přijde rozvod?
Manželé (nebo registrovaní partneři) mohou sdílení podepsat kdykoli předtím, než první z nich požádá o důchod. V každém případě se do sdílení zahrne celá doba jejich svazku (od roku následujícího po svatbě), ne až od chvíle, kdy o sdílení požádali.
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Při rozvodu nebo tím, že jeden člen páru sdílení odvolá, se ale neruší vše od začátku. „Již nasdílená minulá období se tím zpětně neruší. Zrušení působí pouze do budoucna,“ uvádí Berka.
Toto opatření má své výhody i nevýhody. Výhodou může být podle Berky ochrana ekonomicky slabšího partnera pro případ budoucího rozvodu. Pro snoubence či novomanžele by tak podpis společného sdílení vyměřovacích základů pro důchod mohl být podobně důležitým právním aktem, jako je třeba předmanželská smlouvy. Na rozdíl o ní lze ale sdílení základů podepsat až v době trvání manželství, ne předem. Případný rozvod by pak chránil ekonomicky slabšího člena páru. „Z hlediska statistiky budou častějším příjemcem tohoto přerozdělení ženy, protože zhruba ve třech čtvrtinách sledovaných párů dosahuje vyššího vyměřovacího základu muž,“ doplňuje hlavní ekonom Portu.
Sdílení je dobrovolné, slabšího nechrání
Na druhé straně pokud manželství spěje ke konfliktnímu rozchodu a smlouva o sdílení chybí, dá se těžko předpokládat, že více vydělávající člen páru k ní v takové situaci přistoupí. Protože jde o novinku od ledna 2027, zatím žádné sdílení být ani nemůže.
„Jestliže se už partneři rozcházejí a sdílení dosud nezavedli, ekonomicky silnější z nich má jen malou motivaci dobrovolně si snížit budoucí důchod ve prospěch druhého. Dobrovolnost je tak současně předností i Achillovou patou celého systému: chrání svobodné rozhodnutí obou lidí, ale nezaručuje ochranu tomu, kdo ji v konfliktním rozchodu potřebuje nejvíce,“ uvádí Španěl.
Pokud se pár rozvede, sdílení končí rokem, který tomu předcházel. Vyměřovací základy z roku rozvodu se tedy již nesdílejí.
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Kdo na důchod nedosáhne, sdílením si nepomůže
V praxi si lze představit spoustu situací, kdy manželé či registrovaní partneři mají různé vyměřovací základy. Pro sdílení je ale podstatné, že nárok na důchod se zohledňuje u každého z nich zvlášť. „Nepůjde o sdílení celých důchodových nároků, dob pojištění ani všech důsledků společného rodinného života,“ zdůrazňuje analytik Španěl. Co to znamená?
Uveďme příklad: Pokud byl jeden člen páru po mnoho let doma bez výdělku, staral se o děti či domácnost (a neplatil si důchodové pojištění dobrovolně), může mu v době dosažení důchodového věku vyjít, že nárok na důchod ještě nemá (podmínkou je 30 let doby pojištění nebo 35 včetně náhradních dob). Nároky se ale posuzují u obou partnerů samostatně. I kdyby měl druhý odpracováno třeba 50 let, nemůže část z nich svému partnerovi „přenechat“ a doplnit mu tím nárok na důchod tak, aby mohl do penze odejít přesně při dosažení požadované věkové hranice.
V praxi by tak partner, kterému odpracované roky chybí, je musel buď odpracovat, nebo si ještě několik let počkat na tzv. pozdní starobní důchod, kde už jsou požadavky na odpracované roky nižší. Sdílení mu tedy s nárokem na důchod nijak nepomůže.
|Ročník
|Muži
|Bezdětné ženy
|Ženy
(1 dítě)
|Ženy
(2 děti)
|Ženy
(3 a 4 děti)
|Ženy
(5 a více dětí)
|1961
|64r+4m
|64r+4m
|64r+2m
|62r+8m
|61r+2m
|59r+8m
|1962
|64r+6m
|64r+6m
|64r+6m
|63r+2m
|61r+8m
|60r+2m
|1963
|64r+8m
|64r+8m
|64r+8m
|63r+8m
|62r+2m
|60r+8m
|1964
|64r+10m
|64r+10m
|64r+10m
|64r+2m
|62r+8m
|61r+2m
|1965
|65r
|65r
|65r
|64r+8m
|63r+2m
|61r+8m
|1966
|65r+1m
|65r+1m
|65r+1m
|65r+1m
|63r+8m
|62r+2m
Největší slabina sdílených základů: Je to podpis naslepo
Manželé či registrovaní partneři si nemohou vybrat, že chtějí sdílet vyměřovací základy jen z některých let. Posuzuje se celá doba manželství (od roku následujícího po sňatku) až do odvolání souhlasu, rozvodu nebo důchodu prvního z nich. Přitom dopředu nelze vědět, jaké životní a finanční situace pár potkají a zda pro ně nakonec bude sdílení výhodné, nebo ne.
„Rozhodnutí, které může ovlivnit příjem obou lidí po desítky let a jehož účinky nelze zpětně vymazal, by nemělo být podpisem naslepo,“ tvrdí Španěl z JenPráce.cz. Stát by podle něj měl nabídnou lidem jednoduchou individualizovanou kalkulaci obou variant - se sdílením i bez něj, aby si mohli své rozhodnutí dobře promyslet.
Je otázka, kolik lidí se nakonec pro dobrovolné sdílení vyměřovacích základů rozhodne. „Zkušenost z Německa ukazuje, že dobrovolné sdílení využívá jen velmi malá část párů,“ dodává Berka.
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Ženy berou nižší důchody
Ženy v Česku berou nižší důchody než muži, jde o dlouhodobý stav. Podle údajů ČSSZ byl k 31. 12. 2025 průměrný starobní důchod u mužů 22 347 korun, u žen 21 094 korun.
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026*
|Průměrný starobní důchod
|15 425
|18 061
|20 264
|20 680
|21 094
|21 803
|Muži
|16 900
|19 755
|21 545
|21 937
|22 347
|23 081
|Ženy
|14 060
|16 484
|19 063
|19 493
|19 912
|20 589
|Rozdíl důchodů žen
|-2 840
|-3 271
|-2 482
|-2 444
|-2 435
|-2 492
|Zdroj: ČSSZ, *údaj k 30. 6. 2026
Sdílení vyměřovacího základu pro důchod není jediným opatřením, které má snížit genderovou nerovnost ve výších důchodů. Částečně by ji mělo kompenzovat výchovné, které nyní zvyšuje důchod (zpravidla ženám) o 500 korun za každé dítě.
Nově se má od roku 2027 posuzovat výchova dětí jinak, pomocí tzv. fiktivního vyměřovacího základu. Období strávené na rodičovské, které se nyní považuje za vyloučenou dobu, by se hodnotilo tak, jako by během něj člověk pobíral průměrnou mzdu. U některých rodičů to může zvýšit důchod víc než dosavadní „pětistovka za dítě.“ Zákon je přitom připraven tak, že pokud by „pětistovkový“ model vyšel v konkrétním případě výhodněji, bude se důchod počítat podle něj a ne podle fiktivního základu.