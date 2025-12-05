Od ledna 2026 dojde díky valorizaci k navýšení starobních, předčasných, invalidních i pozůstalostních důchodů. Půjde o valorizaci v řádném lednovém termínu, která je vypočítaná na základě dat o růstu cen a je měřená indexem životních nákladů domácností důchodců. Přilepšení se týká více než 2,8 milionů penzí.
Počty vyplácených důchodů v ČR:
Průměrný starobní důchod dosáhne 21 839 Kč
V lednu se podle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR zvedne u všech důchodů základní výměra o 240 korun z nynějších 4 660 korun na 4 900 korun. Procentní výměra, tedy zásluhová část penze, se zvýší o 2,6 %. Průměrný starobní důchod tak vzroste o 668 korun měsíčně a dosáhne hodnoty 21 839 korun.
Jak konkrétně bude zvýšení řádných starobních důchodů vypadat, přibližuje orientační tabulka s modelovými příklady.
České starobní důchody se během několika let výrazně zvedly. Pro srovnání – zatímco v roce 2021 měl průměrný český penzista od státu 15 425 korun měsíčně, v roce 2024 to bylo 20 680 korun. Letos se průměrný důchod zvedl nad hranici 21 tisíc korun. Od ledna 2026 bude průměrná starobní penze atakovat již hranici 22 tisíc korun.
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025*
|2026**
|Průměrný starobní důchod
|15 425
|18 061
|20 264
|20 680
|21 079
|21 839
|Zdroj: ČSSZ, *údaj k 30.9.2025; **údaj k 1.1.2026 po lednové valorizaci
Předčasné důchody se budou valorizovat jen o 240 Kč
Valorizace předčasných důchodů bude od 1. ledna 2026 nižší. Zvedne se jen základní výměra o 240 korun, tedy jen pevná část penze. Procentní výměra se u předčasných důchodů valorizovat nebude.
Kdo pobírá nyní předčasnou penzi například ve výši 17 000 korun, bude od ledna dostávat od státu měsíčně 17 240 korun. To je o 561 korun méně, než bude náležet seniorům a seniorkám, kteří nyní pobírají řádný starobní důchod letos ve výši 17 000 korun.
Dojde k navýšení minimálního důchodu
Od 1. ledna 2026 budou navýšeny také všechny nejnižší důchody. Tato změna se bude vztahovat i na důchody přiznané před 1. lednem 2026, které budou do nové minimální výše dorovnány. Tato minimální výše bude garantována a dorovnána i při všech valorizacích v každém následujícím roce. Navyšování minimálního důchodu se pak bude odvíjet od průměrné mzdy v ČR a jejího růstu.
Doposud byla základní výměra důchodu ve výši 10 % průměrné mzdy a procentní výměra byla fixně stanovena minimální pevnou a neměnnou částkou 770 korun.
Od ledna 2026 bude minimální důchod u jednotlivých druhů penzí stanoven takto:
- Minimální výše starobního důchodu bude 20 % průměrné mzdy.
- Minimální výše invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně bude 20 % průměrné mzdy.
- Minimální výše invalidního důchodu pro invaliditu II. stupně bude 15 % průměrné mzdy.
- Minimální výše invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně bude 13,33 % průměrné mzdy.
- Minimální výše vdovského/vdoveckého důchodu bude 15 % průměrné mzdy.
- Minimální výše sirotčího důchodu bude 14 % průměrné mzdy.
Příklad:
Pokud bude v roce 2026 průměrná mzda 48 000 korun, minimální starobní důchod bude 9 600 korun (48 000 Kč krát 0,20 = 9 600 Kč). Tato částka se bude i v dalších letech zvyšovat podle růstu průměrné mzdy. Podle původních pravidel by byl za těchto okolností minimální starobní důchod pouze 5 570 korun.
Mění se způsob zasílání valorizačních oznámení
Od 1. ledna 2026 startuje rovněž novinka, která mění způsob zasílání valorizačních oznámení, ze kterého lidé zjistí přesné navýšení své penze. Nově bude valorizační oznámení k dispozici v elektronické podobě. „Dokument bude klientům nebo jejich zástupcům zaslán do datové schránky, pokud ji mají zřízenou. Případně bude k dispozici po přihlášení na ePortálu ČSSZ,“ upozorňuje Jitka Drmolová, tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Valorizační oznámení bude dostupné ode dne lednového výplatního termínu důchodu. „Při spuštění služby se aktivuje proces přípravy dokumentu. Zpravidla jej zobrazíme během chvilky. Pokud by zpracování požadavku trvalo déle, není třeba se obávat. Jakmile oznámení připravíme, zašleme notifikační e-mail,“ přibližuje mluvčí s tím, že při spuštění služby budete vyzváni k přihlášení. Buď prostřednictvím elektronické identity, jako je například mobilní klíč k eGovernmentu či bankovní identita, nebo prostřednictví své datové schránky.
„Pokud klient nechce využít službu ePortálu ČSSZ, ani podat žádost o zaslání valorizačního oznámení na adresu, může si dojít na kteroukoli OSSZ, kde mu bude valorizační oznámení zdarma vydáno,“ poznamenává Drmolová.
Klienti, kteří si v září letošního roku stihli požádat o zaslání listinného valorizačního oznámení na adresu, což bylo možné nejpozději do konce letošního září, obdrží dokument stejným způsobem jako v předchozích letech. Zaplatí ale náklady na jeho doručení poštou. „Celkem 26 korun strhneme z první valorizované splátky důchodu. U klientů žijících v zahraničí výše nákladů odpovídá poplatku za zásilku doručovanou do země bydliště. Náklady neplatí lidé narození před rokem 1955,“ říká Drmolová.
Posuny výplatních termínů důchodů v roce 2026
Stejně jako každý rok mohou státní svátky ovlivnit termíny výplat všech druhů důchodů. V průběhu nadcházejícího roku dojde k posunu splatnosti pouze v několika případech, a to v dubnu, květnu a v červenci. Stanovené změny představují jediné plánované úpravy výplatních dnů pro rok 2026 a týkají se podle Jitky Drmolové z ČSSZ pouze klientů, jejichž termín výplaty důchodu připadá na některý z následujících šesti dnů:
|Důchody s výplatním termínem
|Budou vyplaceny
|2. dubna 2026
|1. dubna 2026
|4. dubna 2026
|2. dubna 2026
|6. dubna 2026
|7. dubna 2026
|2. května 2026
|4. května 2026
|8. května 2026
|7. května 2026
|6. července 2026
|7. července 2026
|Zdroj: ČSSZ
„Ostatní klienti dostanou své důchody v běžných pracovních dnech podle výplatního termínu svého důchodu,“ uzavírá mluvčí.