Práce v důchodu je už nyní oproti té v produktivním věku zvýhodněná. Lidé, kteří pobírají starobní důchod a přitom pracují, nemusejí odvádět sociální pojištění. V praxi to znamená i několik tisícovek měsíčně navíc.
Populace stárne. Co to znamená pro důchodce?
Populace v Česku stárne. „Trvalým rysem populačního vývoje v příštích třiceti pěti letech bude nárůst počtu obyvatel ve věku 65 a více let. Počet seniorů, který na počátku letošního roku činil 2,2 milionu, se do konce 50. let vyšplhá na tři a čtvrt milionu,“ uvedla koncem roku 2023 v podrobné prognóze na další desetiletí Michaela Němečková z Českého statistického úřadu. Z cca 20 % seniorů v populaci se jejich podíl zvýší v roce 2050 na zhruba 30 %.
|Skupina
|Aktuální (2026)
|Výhled cca 2055
|ekonomická bilance věkových skupin = počet dětí a seniorů ve 100člené skupině
|72
|90
|podíl obyvatel ve věku 15 až 64 let v populaci
|6,9 milionu = 63 %
|6,0 milionu = 57 %
|počet obyvatel ve věku 65 a více let
|2,2 milionu
|3,75 milionu
|podíl seniorů v populaci
|20 %
|30 %
To s sebou přináší velké nároky na důchodový systém, zejména proto, že v mladších, produktivních ročnících bude lidí spíše ubývat. Zatímco v současnosti platná legislativa počítá s prolomením hranice důchodového věku 65 let o dva roky, nově chce vláda věk odchodu do důchodu zastropovat na slíbeném čísle 65.
Na druhé straně hodlá posílit zájem lidí o práci i v důchodovém věku. „Zvýšíme motivaci k práci ve stáří. Každý odpracovaný rok navýší důchod o 1,5 % vyměřovacího základu,“ uvedla v programovém prohlášení. V tomto duchu vznikl i návrh nové legislativy z dílny MPSV. Pokud bude přijat, promítne se do příjmů důchodců od ledna 2028.
Pracující důchodci jsou výhodní pro stát i firmy
Pracující důchodci nejsou výhodní jen pro stát. Také firmy se budou muset naučit plně využít jejich potenciál. „Pro zaměstnavatele pak mohou být starší pracovníci cenní zejména díky zkušenostem, nižší fluktuaci a schopnosti předávat know-how mladším kolegům. V mnoha oborech navíc nejde jen o fyzický výkon, ale o spolehlivost, komunikaci, orientaci v procesech nebo vztah se zákazníky. Právě zde mohou mít starší pracovníci výraznou konkurenční výhodu,“ říká Michal Španěl, manažer a datový analytik portálu JenPráce.cz.
Motivovat důchodce k práci nižšími odvody či daňovým zvýhodněním podle něj ale nestačí. Mnozí z nich by rádi pracovali, chtěli by ale tempo přizpůsobit své současné životní situaci, například nižšími úvazky, flexibilní pracovní dobou nebo částečným home officem. Pokud se firmám podaří tyto podmínky pro seniory nastavit, budou moci těžit výhody, které pracovníci v důchodovém věku přinášejí: zkušenosti, orientaci v procesech, předávání know-how mladším kolegům i nižší fluktuaci.
Doba dožití roste, ale co zdraví?
„Český pracovní trh si nemůže dovolit přehlížet zkušené lidi jen kvůli věku. Pokud bude práce v důchodu finančně atraktivní a zároveň organizačně flexibilní, může z toho profitovat zaměstnanec, firma i stát,“ shrnuje Španěl a dodává, že stát by měl pracovat také na době dožití ve zdraví, která je v Česku poměrně nízká.
Průměrný věk dožití v Česku v posledních 20 letech roste, s výjimkou covidových let. „Mediánová neboli pravděpodobná délka života mužů se mezi lety 2009 a 2023 prodloužila ze 76,9 na 79,6 roku (o 2,7 roku). U žen byl zaznamenán obdobný nárůst z 83,0 na 85,4 roku (o 2,4 roku),“ uvádí ČSÚ.
To však neznamená, že všichni senioři jsou zdraví a schopní práce. O jejich stavu lépe než průměrná délka života vypovídá tzv. střední délka života ve zdraví. Odvozuje se od průměrné doby, jakou může dále ve zdraví prožít 65letý člověk. V ČR je to zhruba 7 let (u žen téměř 8 let). Toto číslo se dlouhodobě nedaří zvyšovat. „V dlouhodobém horizontu se v Česku vyznačuje spíše stagnací a nedosahuje průměru EU,“ uvedli pracovníci Českého statistického úřadu s odkazem na data Eurostatu.
