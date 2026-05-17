Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pracující důchodci budou potřeba čím dál víc. Vyplatí se státu i firmám

Pavla Žáková
Pracující seniory bude stát potřebovat čím dál víc. Stárnutí populace, vzrůst nákladů na důchody i nedostatek kvalifikovaných pracovníků v určitých profesích povedou k tomu, že firmy budou starší lidi zaměstnávat čím dál ochotněji. Tvrdí to analytik Michal Španěl.
Seniory budou firmy vítat do řad pracovníků čím dál více.

Seniory budou firmy vítat do řad pracovníků čím dál více. | foto: Depositphotos

Práce v důchodu je už nyní oproti té v produktivním věku zvýhodněná. Lidé, kteří pobírají starobní důchod a přitom pracují, nemusejí odvádět sociální pojištění. V praxi to znamená i několik tisícovek měsíčně navíc.

Populace stárne. Co to znamená pro důchodce?

Populace v Česku stárne. „Trvalým rysem populačního vývoje v příštích třiceti pěti letech bude nárůst počtu obyvatel ve věku 65 a více let. Počet seniorů, který na počátku letošního roku činil 2,2 milionu, se do konce 50. let vyšplhá na tři a čtvrt milionu,“ uvedla koncem roku 2023 v podrobné prognóze na další desetiletí Michaela Němečková z Českého statistického úřadu. Z cca 20 % seniorů v populaci se jejich podíl zvýší v roce 2050 na zhruba 30 %.

Demografický vývoj v Česku podle studie ČSÚ
SkupinaAktuální (2026)Výhled cca 2055
ekonomická bilance věkových skupin = počet dětí a seniorů ve 100člené skupině7290
podíl obyvatel ve věku 15 až 64 let v populaci6,9 milionu = 63 % 6,0 milionu = 57 %
počet obyvatel ve věku 65 a více let2,2 milionu3,75 milionu
podíl seniorů v populaci 20 %30 %

To s sebou přináší velké nároky na důchodový systém, zejména proto, že v mladších, produktivních ročnících bude lidí spíše ubývat. Zatímco v současnosti platná legislativa počítá s prolomením hranice důchodového věku 65 let o dva roky, nově chce vláda věk odchodu do důchodu zastropovat na slíbeném čísle 65.

Odchod do důchodu předčasně? Kdo hodně pracoval, čeká ho menší krácení penze

Na druhé straně hodlá posílit zájem lidí o práci i v důchodovém věku. „Zvýšíme motivaci k práci ve stáří. Každý odpracovaný rok navýší důchod o 1,5 % vyměřovacího základu,“ uvedla v programovém prohlášení. V tomto duchu vznikl i návrh nové legislativy z dílny MPSV. Pokud bude přijat, promítne se do příjmů důchodců od ledna 2028.

Diskriminaci kvůli věku si český pracovní trh už nemůže dovolit. Zaměstnanci v seniorním věku jsou zkušení, kvalifikovaní, mají menší fluktuaci a mohou předat cenné know-how mladším kolegům.

Pracující důchodci jsou výhodní pro stát i firmy

Pracující důchodci nejsou výhodní jen pro stát. Také firmy se budou muset naučit plně využít jejich potenciál. „Pro zaměstnavatele pak mohou být starší pracovníci cenní zejména díky zkušenostem, nižší fluktuaci a schopnosti předávat know-how mladším kolegům. V mnoha oborech navíc nejde jen o fyzický výkon, ale o spolehlivost, komunikaci, orientaci v procesech nebo vztah se zákazníky. Právě zde mohou mít starší pracovníci výraznou konkurenční výhodu,“ říká Michal Španěl, manažer a datový analytik portálu JenPráce.cz.

Motivovat důchodce k práci nižšími odvody či daňovým zvýhodněním podle něj ale nestačí. Mnozí z nich by rádi pracovali, chtěli by ale tempo přizpůsobit své současné životní situaci, například nižšími úvazky, flexibilní pracovní dobou nebo částečným home officem. Pokud se firmám podaří tyto podmínky pro seniory nastavit, budou moci těžit výhody, které pracovníci v důchodovém věku přinášejí: zkušenosti, orientaci v procesech, předávání know-how mladším kolegům i nižší fluktuaci.

Doba dožití roste, ale co zdraví?

„Český pracovní trh si nemůže dovolit přehlížet zkušené lidi jen kvůli věku. Pokud bude práce v důchodu finančně atraktivní a zároveň organizačně flexibilní, může z toho profitovat zaměstnanec, firma i stát,“ shrnuje Španěl a dodává, že stát by měl pracovat také na době dožití ve zdraví, která je v Česku poměrně nízká.

Starobní důchod a výchovné: Už to nebude automaticky 500 Kč za dítě

Průměrný věk dožití v Česku v posledních 20 letech roste, s výjimkou covidových let. „Mediánová neboli pravděpodobná délka života mužů se mezi lety 2009 a 2023 prodloužila ze 76,9 na 79,6 roku (o 2,7 roku). U žen byl zaznamenán obdobný nárůst z 83,0 na 85,4 roku (o 2,4 roku),“ uvádí ČSÚ.

To však neznamená, že všichni senioři jsou zdraví a schopní práce. O jejich stavu lépe než průměrná délka života vypovídá tzv. střední délka života ve zdraví. Odvozuje se od průměrné doby, jakou může dále ve zdraví prožít 65letý člověk. V ČR je to zhruba 7 let (u žen téměř 8 let). Toto číslo se dlouhodobě nedaří zvyšovat. „V dlouhodobém horizontu se v Česku vyznačuje spíše stagnací a nedosahuje průměru EU,“ uvedli pracovníci Českého statistického úřadu s odkazem na data Eurostatu.

Jaké jsou podmínky pro předčasný důchod a jeho výše při platu 20, 40 a 60 tisíc korun
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Jaká je vaše finanční gramotnost oproti teenagerům? Prověřte svůj přehled

ilustrační snímek

Co je kontokorent, je výhodné mít své úspory na běžném účtu, a co znamená „impulzivní nakupování“? To jsou mimo jiné otázky, na které letos odpovídali žáci a studenti ve věku 13 až 15 let z celého...

Mají stejnou hrubou mzdu i práci, na výplatní pásce ale rozdílné příjmy. Proč?

ilustrační snímek

Průměrná hrubá měsíční mzda za celý loňský rok činila 49 215 korun. Zaměstnanci pobírající průměrnou mzdu však dostávají na účet značně nižší částku, protože z hrubé mzdy se odvádí přímé daně. Jak...

Spořicí účty versus termínované vklady. Zmapovali jsme nejvýhodnější sazby

ilustrační snímek

Inflace začíná opět růst, meziročně poskočila z březnových 1,9 % na 2,5 % v dubnu. ČNB ale zatím ponechala základní úrokovou repo sazbu na úrovni 3,50 %. Držet zbytečně velkou hotovost na běžném...

Zubařina nabízí skvělou kariéru. Vyžaduje ale roky tvrdé práce

Jakub Hladík, zubní lékař, The Clinic

„Dnes dokážeme pacientovi ukázat nový úsměv ještě před samotným zákrokem,“ říká zubní lékař Jakub Hladík z centra stomatologie The Clinic, který se specializuje na digitální rekonstrukce chrupu. V...

Jak si „zaplatit“ nárok na důchod? Některé doby pojištění lze uhradit zpětně

ilustrační snímek

Odchod do důchodu může přinést nepříjemné překvapení. Kdo si s předstihem nepohlídá úplnost informací, které o něm má Česká správa sociálního zabezpečení, může dostat velmi nízkou penzi, jak se to...

Pracující důchodci budou potřeba čím dál víc. Vyplatí se státu i firmám

ilustrační snímek

Pracující seniory bude stát potřebovat čím dál víc. Stárnutí populace, vzrůst nákladů na důchody i nedostatek kvalifikovaných pracovníků v určitých profesích povedou k tomu, že firmy budou starší...

17. května 2026

Zubařina nabízí skvělou kariéru. Vyžaduje ale roky tvrdé práce

Jakub Hladík, zubní lékař, The Clinic

„Dnes dokážeme pacientovi ukázat nový úsměv ještě před samotným zákrokem,“ říká zubní lékař Jakub Hladík z centra stomatologie The Clinic, který se specializuje na digitální rekonstrukce chrupu. V...

16. května 2026

Expertka: Nové povodňové mapy jsou tady. Riziko se promítne do pojistek domů

Lenka Slabejová, gestorka pro neživotní pojištění České asociace pojišťoven

Povodňové mapy slouží v Česku jako nástroj pro posuzování velké vody. Po vyhodnocení zářijových povodních 2024 míří do praxe jejich aktualizace. Pojišťovnám, které je začnou využívat od léta,...

15. května 2026

V zahraničí je bezpečnější platit mobilem než kartou. Pozor i na bankomaty a wi-fi

Premium
platby kartou v zahraničí

Češi se při placení v zahraničí nejvíc bojí zneužití karty nebo veřejných wi-fi sítí. Odborníci ale upozorňují, že největším problémem dnes nebývá technologie, nýbrž vlastní nepozornost. Stačí pár...

15. května 2026

Šéf pojišťovny Simplea: Některé otázky k pojištění jsou zbytečně záludné

Martin Švec, generální ředitel pojišťovny Simplea

Nejasné otázky ve zdravotních dotaznících mohou klienty životních pojišťoven nepříjemně překvapit až ve chvíli, kdy žádají o pojistné plnění. Ředitel pojišťovny Simplea Martin Švec v rozhovoru pro...

14. května 2026

Když při jízdě spadne kolo z auta: které pojištění škodu pokryje

převoz kol na nosiči na autě

Stačí špatně upevněné kolo na střeše auta nebo nosiči za autem a z víkendové cesty může být nehoda za statisíce. Ne vždy přitom platí, že vše vyřeší povinné ručení či havarijní pojištění. Zjišťovali...

14. května 2026

Mají stejnou hrubou mzdu i práci, na výplatní pásce ale rozdílné příjmy. Proč?

ilustrační snímek

Průměrná hrubá měsíční mzda za celý loňský rok činila 49 215 korun. Zaměstnanci pobírající průměrnou mzdu však dostávají na účet značně nižší částku, protože z hrubé mzdy se odvádí přímé daně. Jak...

13. května 2026

Spořicí účty versus termínované vklady. Zmapovali jsme nejvýhodnější sazby

ilustrační snímek

Inflace začíná opět růst, meziročně poskočila z březnových 1,9 % na 2,5 % v dubnu. ČNB ale zatím ponechala základní úrokovou repo sazbu na úrovni 3,50 %. Držet zbytečně velkou hotovost na běžném...

13. května 2026

Konflikt na Blízkém východě zamíchal prodeji letních dovolených

dovolená u moře

Konflikt na Blízkém východě letos na několik týdnů znejistěl český turistický trh. Část lidí začala vyčkávat, jiní naopak kupují dovolené co nejrychleji ze strachu z dražších zájezdů. Které destinace...

12. května 2026

Duben byl pro investory měsícem velké úlevy. Ale proč, to se neví

ilustrační snímek

I když se v konfliktu v Perském zálivu fakticky nic nemění, trvající příměří stačilo k tomu, aby se na trhy vrátil optimismus. Akcie se po březnovém propadu oklepaly a vystřelily na nová historická...

12. května 2026

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele: Po zavedení ušetří firmám každý měsíc práci

Ve spolupráci
Stát spustil nové hlášení firem.

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) jede od 1. dubna 2026 v ostrém provozu. Ačkoliv může ze začátku působit jako velká zátěž, má své reálné přínosy – ty se projeví v delším horizontu.

11. května 2026

Jak si „zaplatit“ nárok na důchod? Některé doby pojištění lze uhradit zpětně

ilustrační snímek

Odchod do důchodu může přinést nepříjemné překvapení. Kdo si s předstihem nepohlídá úplnost informací, které o něm má Česká správa sociálního zabezpečení, může dostat velmi nízkou penzi, jak se to...

11. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.