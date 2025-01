Pracující důchodci si polepší o tisíce korun. Výhoda není automatická

Podle odhadů pracuje v penzi zhruba 10 procent seniorů a seniorek. Mají k tomu nejrůznější důvody. Jako zaměstnanci však až do konce roku 2024 museli hradit stejné odvody na sociální pojištění, jako generace aktivně pracujících, kteří v penzi zatím nejsou.

Od ledna 2025 začala v Česku platit novinka. Pracující důchodci sice přijdou o dosavadní zvyšování důchodu za každý odpracovaný rok. To však bylo jen symbolické v řádu několika desítek korun. Nově teď získají slevu na sociálním pojištění. Tato sleva se týká zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Výhoda však není automatická. Přinášíme servis informací, co musí aktivně pracující důchodci udělat, aby od státu získali peníze a nepřišli o ně.

Sleva pro důchodce zaměstnance

Slevu na pojistném ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu získají nově zaměstnanci, kteří dosáhli důchodového věku a mají nárok na výplatu starobního důchodu v plné výši. Nejde však o automatický nárok, je potřeba o něj požádat.

„Slevu uplatní pracující důchodce u svého zaměstnavatele za kalendářní měsíc, v němž o slevu žádá, i za následující měsíce. Za den uplatnění nároku na slevu na pojistném se však považuje den, ve kterém zaměstnanec prokázal zaměstnavateli splnění uvedených podmínek,“ upozorňuje Jitka Drmolová, tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Pracující důchodci tak musí svému zaměstnavateli dodat rozhodnutí o přiznání starobního důchodu a čestného prohlášení, že mají nárok na výplatu starobního důchodu v plné výši. Další možností je předložit potvrzení plátce důchodu o pobírání starobního důchodu v plné výši s uvedením dne, od něhož výplata starobního důchodu v plné výši náleží. „ČSSZ nemůže zaměstnavatelům tyto skutečnosti potvrzovat přímo z důvodu ochrany osobních údajů, navíc není jediným plátcem starobních důchodů,“ dodává Jitka Drmolová.

Slevu nemůže zaměstnanec uplatnit zpětně. Pokud však zaměstnanec u zaměstnavatele nárok na slevu neuplatní za kalendářní měsíc, ve které splní podmínky nároku na slevu na pojistném, výše slevy se stává přeplatkem. O tento přeplatek je pak nutné požádat písemně, a to místně příslušnou správu sociálního zabezpečení.

„Žádost zaměstnance o přeplatek musí být doložena potvrzením zaměstnavatele o výši vyměřovacích základů zaměstnance a o skutečnosti, zda byla zaměstnancem uplatněna sleva na pojistném za jednotlivé kalendářní měsíce, které zaměstnanec v žádosti o toto potvrzení uvedl. Zaměstnavatel má povinnost toto potvrzení vydat do 8 dnů ode dne obdržení žádosti,“ poznamenává mluvčí.

Sleva pro důchodce OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají nárok na slevu 6,5 % ze sociálního pojištění za předchozí kalendářní rok, pokud dosáhnou důchodový věk získají nárok na výplatu starobního důchodu v plné výši v daném kalendářním roce alespoň po jeden celý kalendářní měsíc.

„Pokud má OSVČ nárok na výplatu starobního důchodu pouze v některých měsících roku, vznikne mu nárok na slevu ze sociálního pojištění pouze z poměrné části ročního vyměřovacího základu. Tedy podle počtu měsíců, ve kterých OSVČ vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a splňovala podmínky pro nárok na slevu,“ přibližuje Jitka Drmolová.

Možnosti, jak OSVČ získá peníze uplatněním slevy, jsou přitom dvě. Prvou možností je uplatňovat slevu vždy na přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Poprvé tak je možné tuto slevu uplatnit v roce 2026 podáním přehledu za kalendářní rok 2025. Pokud OSVČ nárok na slevu na přehledu neuplatní, vzniká přeplatek na pojistném. O ten je podle mluvčí ČSSZ nutné požádat, a to do pěti let po uplynutí kalendářního roku, ve kterém vznikl.

Aktivní OSVČ, kteří pobírají starobní důchod v plné výši, však mohou využít druhou možnost a uplatnit sníženou sazbu pojistného pro placení záloh na pojistné ve výši 22,7 %. Je však potřeba vyplnit předepsaný tiskopis (Oznámení o změně údajů nezbytných pro provádění sociálního zabezpečení OSVČ), a ten odeslat správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého pobytu.

„Pokud je OSVČ již je ve starobním důchodu, může tak učinit od ledna 2025. Nárok na nižší sazbu pojistného pro placení záloh na pojistné vzniká až od kalendářního měsíce, ve kterém OSVČ obdržela rozhodnutí o přiznání starobního důchodu,“ dodává Drmolová.

OSVČ v paušálním režimu

Nárok na slevu mají i OSVČ, které jsou poplatníky v paušálním režimu. Dostat se k penězům však není tak snadné a trvá i déle. Způsob uplatnění nároku na slevu se totiž liší podle toho, zda je, či není daň z příjmů za daný kalendářní rok rovna paušální dani.

Pokud není daň z příjmů rovna paušální dani, uplatní OSVČ slevu na pojistném na přehledu za daný kalendářní rok stejně jako OSVČ, které nejsou poplatníky v paušálním režimu. OSVČ, která byla poplatníkem v paušálním režimu a jejíž daň z příjmu za daný kalendářní rok nebyla rovna paušální dani, je povinna podat přehled za daný kalendářní rok, avšak ne dříve než v poslední den lhůty pro podání přehledu, a to 2. května 2026.

Pokud je daň z příjmů rovna paušální dani, uplatní OSVČ slevu na pojistném prostřednictvím žádosti podané příslušné správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu. V žádosti je potřeba uvést výši slevy a další údaje potřebné pro stanovení výše slevy.

Žádost bude ale možné podat nejdříve od 1. května následujícího kalendářního roku, za který slevu na pojistném uplatní. Žádost proto bude zveřejněna až v roce 2026. Nárok na slevu však zanikne, pokud není žádost podána do 5 let po uplynutí kalendářního roku, za který vznikl nárok na slevu. Další podmínkou je, že sleva bude vyplacena těm, kdo mají pro dané paušální pásmo za tento rok řádně uhrazené pojistné.