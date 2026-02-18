Těšíte se do důchodu? Pokud jste ročník 1966 nebo mladší, počkáte si na něj o něco déle než jen o trošku starší kolegové. Důvodem je prolomení hranice důchodového věku 65 let, která ještě donedávna platila za nepřekročitelnou.
Věk odchodu do důchodu
Zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) se změnil a od roku 2025 je všechno jinak. Dosavadní hranice věku odchodu do důchodu zůstane pro všechny narozené v roce 1965 a dříve. Do penze mohou jít v 65 letech (muži, bezdětné ženy a ženy s jedním dítětem), ženy s více dětmi dříve. Ale od ročníku 1966 dále se už důchodový věk zvedá, a to o jeden měsíc za každý rok.
|Ročník
|Muži
|Bezdětné ženy
|Ženy (1 dítě)
|Ženy (2 děti)
|Ženy (3 a 4 děti)
|Ženy (5 a více dětí)
|1961
|64r+4m
|64r+4m
|64r+2m
|62r+8m
|61r+2m
|59r+8m
|1962
|64r+6m
|64r+6m
|64r+6m
|63r+2m
|61r+8m
|60r+2m
|1963
|64r+8m
|64r+8m
|64r+8m
|63r+8m
|62r+2m
|60r+8m
|1964
|64r+10m
|64r+10m
|64r+10m
|64r+2m
|62r+8m
|61r+2m
|1965
|65r
|65r
|65r
|64r+8m
|63r+2m
|61r+8m
|1966
|65r+1m
|65r+1m
|65r+1m
|65r+1m
|63r+8m
|62r+2m
Co se změní pro ženy?
U žen dosud hraje roli to, zda měly děti, a případně jejich počet. Zatímco bezdětné mají stejný odchod do důchodu jako muži, jedno či více dětí hranici pro penzi významně snižují.
Už od ročníku 1964 se ale výhoda pro matky jednoho dítěte maže. Do důchodu půjdou stejně jako muži nebo bezdětné ženy. A ženy, které se narodily v roce 1966 nebo později, už půjdou do důchodu stejně jako muži i v případě, že měly děti dvě.
Pro ročníky 1970 a mladší už nehrají roli ani tři či čtyři děti.
Důchodový věk pro ročník 1973 a mladší: absolutní genderová rovnost
Poslední výhoda pro matky, a to jen ty, které vychovaly 5 a více dětí, zanikne s ročníkem narození 1973. Kdo přišel na svět v tomto roce nebo později, půjde do důchodu v 65 letech a 8 měsících – bez ohledu na to, zda je o muže, bezdětnou ženu či matku třeba i 5 dětí.
|Ročník
|Muži
|Bezdětné ženy
|Ženy (1 dítě)
|Ženy (2 děti)
|Ženy (3 a 4 děti)
|Ženy (5 a více dětí)
|1966
|65r+1m
|65r+1m
|65r+1m
|65r+1m
|63r+8m
|62r+2m
|1967
|65r+2m
|65r+2m
|65r+2m
|65r+2m
|64r+2m
|62r+8m
|1968
|65r+3m
|65r+3m
|65r+3m
|65r+3m
|64r+8m
|63r+2m
|1969
|65r+4m
|65r+4m
|65r+4m
|65r+4m
|65r+2m
|63r+8m
|1970
|65r+5m
|65r+5m
|65r+5m
|65r+5m
|65r+5m
|64r+2m
|1971
|65r+6m
|65r+6m
|65r+6m
|65r+6m
|65r+6m
|64r+8m
|1972
|65r+7m
|65r+7m
|65r+7m
|65r+7m
|65r+7m
|65r+2m
|1973
|65r+8m
|1974
|65r+9m
Věk odchodu do důchodu se tedy bude zvyšovat i nad hranici 65 let. Za každý rok o jeden měsíc. Pro ročník 1988 dosáhne výše 67 let, a na té už by měl zůstat. Pokud do té doby nepřijde další změna zákona a s ní i prolomení hranice důchodového věku.
