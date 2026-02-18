S ročníkem 1973 skončí poslední výhoda pro odchod do důchodu

Autor:
Důchodový věk se posouvá stále výš a ani hranice 65 let, která platila ještě nedávno, už není nepřekročitelná. Pro lidi narozené v roce 1966 nebo později je strop pro důchodový věk 67 let. A to není všechno.
Věk odchodu do důchodu se zvyšuje. Víte, kdy se ho dožijete vy?

Věk odchodu do důchodu se zvyšuje. Víte, kdy se ho dožijete vy? | foto: Profimedia.cz

Těšíte se do důchodu? Pokud jste ročník 1966 nebo mladší, počkáte si na něj o něco déle než jen o trošku starší kolegové. Důvodem je prolomení hranice důchodového věku 65 let, která ještě donedávna platila za nepřekročitelnou.

Letos jde do penze ročník 1962. Kdo může využít předčasný důchod a předdůchod

Věk odchodu do důchodu

Zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) se změnil a od roku 2025 je všechno jinak. Dosavadní hranice věku odchodu do důchodu zůstane pro všechny narozené v roce 1965 a dříve. Do penze mohou jít v 65 letech (muži, bezdětné ženy a ženy s jedním dítětem), ženy s více dětmi dříve. Ale od ročníku 1966 dále se už důchodový věk zvedá, a to o jeden měsíc za každý rok.

Věk odchodu do důchodu
RočníkMužiBezdětné ženyŽeny (1 dítě)Ženy (2 děti)Ženy (3 a 4 děti)Ženy (5 a více dětí)
196164r+4m64r+4m64r+2m62r+8m61r+2m59r+8m
196264r+6m64r+6m64r+6m63r+2m61r+8m60r+2m
196364r+8m64r+8m64r+8m63r+8m62r+2m60r+8m
196464r+10m64r+10m64r+10m64r+2m62r+8m61r+2m
196565r65r65r64r+8m63r+2m61r+8m
196665r+1m65r+1m65r+1m65r+1m63r+8m62r+2m

Co se změní pro ženy?

U žen dosud hraje roli to, zda měly děti, a případně jejich počet. Zatímco bezdětné mají stejný odchod do důchodu jako muži, jedno či více dětí hranici pro penzi významně snižují.

Dřívější odchod do důchodu i vyšší růst penzí může Česko bolet, varují experti

Už od ročníku 1964 se ale výhoda pro matky jednoho dítěte maže. Do důchodu půjdou stejně jako muži nebo bezdětné ženy. A ženy, které se narodily v roce 1966 nebo později, už půjdou do důchodu stejně jako muži i v případě, že měly děti dvě.

Pro ročníky 1970 a mladší už nehrají roli ani tři či čtyři děti.

Důchodový věk pro ročník 1973 a mladší: absolutní genderová rovnost

Poslední výhoda pro matky, a to jen ty, které vychovaly 5 a více dětí, zanikne s ročníkem narození 1973. Kdo přišel na svět v tomto roce nebo později, půjde do důchodu v 65 letech a 8 měsících – bez ohledu na to, zda je o muže, bezdětnou ženu či matku třeba i 5 dětí.

Věk pro odchod do důchodu pro lidi narozené po roce 1966
RočníkMužiBezdětné ženyŽeny (1 dítě)Ženy (2 děti)Ženy (3 a 4 děti)Ženy (5 a více dětí)
196665r+1m65r+1m65r+1m65r+1m63r+8m62r+2m
196765r+2m65r+2m65r+2m65r+2m64r+2m62r+8m
196865r+3m65r+3m65r+3m65r+3m64r+8m63r+2m
196965r+4m65r+4m65r+4m65r+4m65r+2m63r+8m
197065r+5m65r+5m65r+5m65r+5m65r+5m64r+2m
197165r+6m65r+6m65r+6m65r+6m65r+6m64r+8m
197265r+7m65r+7m65r+7m65r+7m65r+7m65r+2m
197365r+8m
197465r+9m

Věk odchodu do důchodu se tedy bude zvyšovat i nad hranici 65 let. Za každý rok o jeden měsíc. Pro ročník 1988 dosáhne výše 67 let, a na té už by měl zůstat. Pokud do té doby nepřijde další změna zákona a s ní i prolomení hranice důchodového věku.

Jak vyjít s důchodem v Česku. Devět tipů na slevy, které ušetří tisíce ročně
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Stavebko poráží výnosem spořicí i termínované vklady. Zmapovali jsme nabídky

ilustrační snímek

Stavební spoření není na odpis. I když se počty smluv meziročně mírně snížily, má ho uzavřené více než 437 tisíc lidí. Velký zájem byl loni také o úvěry ze stavebního spoření. Potvrzují to údaje...

Jak nenechat tisíce korun státu. Co donést účetní k ročnímu zúčtování daně

Roční zúčtování daně je pro zaměstnance nejsnazší možnost, jak dostát svým...

Většině zaměstnanců už přišla od firemní účetní výzva k tomu, aby přišli vyřešit roční zúčtování daně. Jednotliví zaměstnanci nemusí podávat daňové přiznání. Ale mohou čerpat daňové úlevy a získat...

Státní dluhopisy aktuálně nesou jeden z nejvyšších výnosů, říká odborník

peníze

V lednu 2026 se finanční trhy pohybovaly s lehkou volatilitou a s mírným růstem hlavních indexů, kdy evropské akcie překonaly ty americké. Vítězem se stal region středoevropských akciových burz,...

Daň za šikovnost: Proč dnes vyhoří i ti, kteří práci zvládají s úsměvem

syndrom vyhoření

Únava, podrážděnost, bolesti zad nebo žaludku. Psychické vyčerpání se nehlásí nápisem „vyhoření“, ale dává nenápadné signály, které často přehlížíme. Čísla ukazují, že nejde o výjimky, ale o nový...

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

Kariérní restart bez pětiletého studia. Přichází éra mikrocertifikátů

vzdělávání dospělých

Několik týdnů či měsíců učení, víkendové přednášky a závěrečná obhajoba projektu. Tak vypadá realita mikrocertifikátů, které české univerzity nabízejí pracujícím lidem. Kratší, praxí nabité kurzy...

18. února 2026

S ročníkem 1973 skončí poslední výhoda pro odchod do důchodu

důchodci penze důchod práce věk procházka stáří

Důchodový věk se posouvá stále výš a ani hranice 65 let, která platila ještě nedávno, už není nepřekročitelná. Pro lidi narozené v roce 1966 nebo později je strop pro důchodový věk 67 let. A to není...

18. února 2026

Rozkaz k vyklizení je silnou zbraní, ale s řadou podmínek, vysvětluje advokát

Premium
Tomáš Bubela, advokát a partner advokátní kanceláře Spring Walk

Pronajímatelé nemovitostí získávají od začátku letošního roku do rukou silný nástroj, díky kterému se mohou zbavit neoprávněných nájemníků. Tedy alespoň na první pohled tak nový institut v podobě...

17. února 2026

Daně 2025: Jak správně zdanit příjmy, když pronajímáte nemovitost

ilustrační snímek

Pronájmem bytu, domu nebo jeho části, ale také třeba pronájmem garáže si každoročně přivydělává hodně lidí. Výhodou tohoto pravidelného finančního přilepšení je, že jde o pasivní příjem, ze kterého...

17. února 2026

Batmanův efekt: proč nás nečekané zážitky dělají vstřícnějšími k druhým lidem

ilustrační snímek

Všimli jste si někdy, co se stane, když naši každodenní rutinu náhle naruší něco nečekaného? Psychologie ukazuje, že takové okamžiky nás dokážou vytrhnout z autopilota. Najednou si víc všímáme okolí...

16. února 2026

KVÍZ: Máte v hlavě základní informace o státních důchodech? Otestujte se

ilustrační snímek

I když máte do důchodu už jen pár let, nebo jste v aktivním věku a vaše starobní penze je v nedohlednu, vyplatí se znát základní údaje o českých penzích včetně těch invalidních. Nikdo vás pak nemůže...

vydáno 15. února 2026

Rodinné finance v nejisté době: méně strachu, víc struktury, radí odborník

Premium
Roman Jasenovec, wealth manager Triangle Family Office

Zprávy o ekonomice jsou plné nejistoty, ale jen málokdy dávají odpověď na otázku, co to znamená pro běžnou domácnost. Rodiny se pak často rozhodují podle emocí, titulků nebo obav z vývoje, který...

14. února 2026

Boj o daňovou slevu na děti. Jak ji uplatnit, když expartner nechce vydat potvrzení?

Ilustrační obrázek

Začátek roku je vždy spojen s daněmi. Zaměstnanci také odevzdávají tzv. růžové papíry, neboli Prohlášení poplatníka na rok aktuální. V případě daňového zvýhodnění na dítě však u řady lidí dochází ke...

13. února 2026  8:35

Jak změnit trvalé bydliště v podnájmu? Jde to i přes zákaz v nájemní smlouvě

ilustrační snímek

Část zájemců o bydlení se setkává s tím, že jim vlastníci nemovitostí a bytů nechtějí povolit přepis adresy trvalého bydliště. Nemají na to však právo, o změnu navíc mohou libovolně žádat nájemníci i...

13. února 2026

Daně 2025: Zrušili jste předčasně životko či penzijko? Musíte podat daňové přiznání

ilustrační snímek

Zrušili jste z nejrůznějších osobních nebo finančních důvodů předčasně své penzijní nebo životní pojištění? Pak to může mít finanční dopad. Pokud jste na tyto smlouvy uplatňovali v minulých letech...

13. února 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Daň za šikovnost: Proč dnes vyhoří i ti, kteří práci zvládají s úsměvem

syndrom vyhoření

Únava, podrážděnost, bolesti zad nebo žaludku. Psychické vyčerpání se nehlásí nápisem „vyhoření“, ale dává nenápadné signály, které často přehlížíme. Čísla ukazují, že nejde o výjimky, ale o nový...

13. února 2026

Zaměstnanci a daně za rok 2025. Může vás účetní odmítnout kvůli slevě za hypotéku?

ilustrační snímek

Většina zaměstnanců ze zákona nemusí podávat daňové přiznání. Daňovou povinnost splní díky ročnímu zúčtování daně, které provede zaměstnavatel. Někdy ho ale účetní odmítají zpracovat. Proč a je to...

12. února 2026  5:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.