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Průměrný důchod mužů překročil 23 tisíc, v předčasné penzi jsou statisíce lidí

Eva Sovová
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Dnešní důchodci, kterých je v Česku přes 2,3 milionu, si během let polepšili. Průměrný penzista má od státu přes 23 tisíc korun, ženy v penzi o téměř 2,5 tisíce méně. Za pět let se průměrné penze celkově zvýšily o více než 6 tisíc korun. Narůstají přitom počty předčasných důchodců, je jich už přes 768 tisíc a berou v průměru 20 250 korun měsíčně. Hlídat si svou penzi lze online a využívat tuto službu se každopádně vyplatí.

K 30. červnu 2026 se průměrná starobní penze přiblížila k hranici 22 tisíc korun, aktuálně dosahuje 21 803 korun. Oproti roku 2021, kdy průměrný starobní důchod činil 15 425 korun, se zvýšil o více než 6 tisíc.

Senioři jsou na tom oproti ženám v penzi o něco lépe, berou v průměru 23 081 korun, zatímco průměrný důchod žen činí aktuálně 20 589 korun. Starobní důchody seniorek jsou tak o 2 492 korun nižší.

Jak roste v ČR průměrný starobní důchod (v Kč)
Rok202120222023202420252026*
Průměrný starobní důchod15 42518 06120 26420 68021 09421 803
Muži16 90019 75521 54521 93722 34723 081
Ženy14 06016 48419 06319 49319 91220 589
Rozdíl důchodů žen-2 840-3 271-2 482-2 444-2 435-2 492
Zdroj: ČSSZ, *údaj k 30. 6. 2026

Důvodů, proč jsou penze mužů vyšší než žen, je řada. Ženy mívají během aktivního života mnohdy nižší příjmy, věnují se výchově dětí, nemohou tak pracovat na plný úvazek, často se starají i o své stárnoucí příbuzné…

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Když se podíváme na nejčastěji vyplácené starobní důchody, pohybují se v pásmu 22 000 až 22 999 korun měsíčně. Na konci loňského roku pobíralo penzi v tomto pásmu více než 256 tisíc seniorů a seniorek. Druhá nejpočetnější skupina starobních důchodců, která čítá přes 255 tisíc lidí, má důchod v pásmu 21 000 až 21 999 korun.

Nejčastěji vyplácené starobní důchody
Měsíční výše důchodůPočet
20 000–20 999229 584
21 000–21 999255 408
22 000–22 999256 301
23 000–23 999230 936
Zdroj: ČSSZ, údaje k 31.12.2025

V předčasném důchodu je zhruba 768 tisíc lidí

Zajímavý je pohled na předčasné důchody. Počty lidí, kteří se rozhodli pro předčasnou penzi, v Česku narůstají. Jen za uplynulé dva roky se jejich počet zvýšil o 13 786. Důvodů je opět několik. Podstatným faktorem je nepříznivá pozice lidí ve věku 50+ na trhu práce a také skutečnost, že v průběhu 10 let sehrály svou roli také valorizace penzí včetně mimořádných a rovněž úpravy parametrů pro odchod do předčasného důchodu.

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V polovině letošního roku pobíralo od státu předčasný důchod více než 768 tisíc lidí, a to průměrně 20 250 korun měsíčně. Průměrná předčasná penze je tak oproti řádnému starobnímu důchodu, který dosahuje 21 803 korun, aktuálně nižší o 1 553 korun.

Předčasní důchodci a vývoj průměrné předčasné penze (v Kč)
ObdobíPočetPrůměrná penzeMužiŽeny
06-2026768 14820 25021 48619 079
03-2026765 51420 21921 45919 051
12-2025765 38119 56620 77518 426
09-2025764 14719 54020 74818 397
06-2025762 38819 51420 72418 367
03-2025762 05519 48920 70218 338
12-2024762 48319 11720 31817 979
09-2024760 99019 09320 28817 966
06-2024754 36219 04820 24217 918
Zdroj: ČSSZ, důchodová statistika k 30. 6. 2026

Kdo uvažuje o předčasném důchodu, musí počítat s tím, že pro něj platí přísnější pravidla. Musíte získat alespoň 40 let pojištění a důchod bude nenávratně krácen pro předčasnost. O kolik přesně záleží na tom, o kolik dříve chcete jít do předčasné penze. Pojištěnec, který získá alespoň 45 let pojištění, má nově nárok na mírnější krácení důchodu za předčasnost.

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Žádost o důchod bez běhání na úřad

V posledních několika letech se také změnily možnosti, jak žádat o důchod a jak si hlídat všechny doby pojištění včetně příjmů, které se započítávají do zásluhové části budoucí penze.

S žádostí o důchod již není třeba běžet na pobočku České správy sociálního zabezpečení, ale dá se vyřídit online prostřednictvím ePortálu. Stačí se přihlásit přes Identitu občana, datovou schránku či mezinárodní bránu. Řada údajů se vyplní automaticky z evidence, kterou má ČSSZ uloženou ve své databázi. Vyplnění je tak snadné a rychlé.

Vyplatí se využívat službu Moje konto

Hlídat si svou budoucí penzi dnes rovněž není žádný problém. Česká správa sociálního zabezpečení spustila letos v březnu na ePortálu ČSSZ novou online službu nazvanou Moje konto. „Služba je určena pojištěncům k ověření evidovaných dob pojištění a k řešení případných nesrovnalostí elektronickou formou, a to bez nutnosti osobní návštěvy pracoviště ČSSZ,“ říká Jitka Drmolová, mluvčí ČSSZ.

Po přihlášení do aplikace se zobrazí všechny doby důchodového pojištění, které má dotyčný u ČSSZ evidované. „Nově pak můžete elektronickou formou vyřešit všechny případné nesrovnalosti. A to nejen chybějící doby, ale můžete dát i podnět na kontrolu evidované doby,“ poznamenává Drmolová. Díky nové aplikaci se tak nemusí kvůli doplnění údajů a případným úpravám i změnám běhat na pobočku sociální správy.

V aplikaci je možné:

  • Zobrazit doby pojištění evidované v ČSSZ.
  • Doplnit chybějící doby včetně příloh – tyto přidané doby lze využít také v Informativní důchodové aplikaci (IDA) pro orientační výpočet důchodu.
  • Navrhnout prověření nebo úpravu již evidovaných dob.
  • Odeslat žádost o zápis nebo prověření dob do evidence ČSSZ.
  • Požádat jednou za kalendářní rok o konsolidaci konta bez doložení dokladů (kontrolu celého přehledu dob referentem ČSSZ).
  • Zobrazit a vytisknout informativní výpis z klientova konta ve formátu PDF.

Budoucí státní penzi napoví IDA

Aktuální orientační odhad své starobní penze si dnes může každý aktivně pracující propočítat prostřednictví další online služby ČSSZ. Je nazvaná IDA (Informativní důchodová aplikace) a funguje od poloviny roku 2021. Díky této službě může člověk během svého aktivního života sledovat, na jak vysokou penzi by aktuálně dosáhl.

Odhadovaná výše důchodu ale není predikcí do budoucna, vždy jde o informaci, na jak vysokou penzi by aktuálně dosáhl v současné hodnotě peněz bez ohledu na budoucí valorizace či inflaci. Odhad je tím přesnější, čím je klient blíže datu svého odchodu do důchodu. Může si tak udělat lepší představu o výši svého důchodu v porovnání s aktuální ekonomickou situací a vyhodnotit, jak se nejlépe na nové životní období připravit.

Nově je služba IDA propojena se službou Moje konto, což znamená, že i prostřednictvím IDA je možné vkládat podklady k chybějícím dobám pojištění.

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