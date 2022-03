Důchody se zvedají v průměru o tisícovku. Další valorizace na obzoru

„Podmínka pro letošní červnové zvýšení důchodů v mimořádném termínu byla splněna letos v měsíci lednu, kdy růst cen v období po červnu 2021 dosáhl 8,2 %. Zákonnou hranici 5 % tak přesáhl o 3,2 %. To znamená, že mimořádná valorizace důchodů bude výrazně vyšší, než bylo prognózováno,“ dodává Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze společnosti Freedom Financial Services.

Mimořádná valorizace se týká všech druhů důchodů, tedy starobních včetně předčasných a dále také invalidních, vdovských, vdoveckých i sirotčích důchodů. Celkově se valorizací vylepší téměř 3,5 milionu vyplácených důchodů.

„Od červnové splátky se všem vypláceným důchodům zvýší procentní výměra o 8,2 %. V průměru tak důchod vzroste o 1 017 korun. Česká správa sociálního zabezpečení provede navýšení automaticky, není potřeba o něj žádat,“ říká Jitka Drmolová, tisková mluvčí ČSSZ.

Každý důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny penze jednotná, stanovuje ji zákon a po lednové pravidelné valorizaci činí 3 900 korun. Při mimořádné valorizace se tato základní výměra nezvyšuje.

Procentní výměra je zásluhovou částí důchod a u každého se stanovuje individuálně. V souvislosti s mimořádnou valorizací se procentní výměra od června zvyšuje o 8,2 %, a to u všech důchodů přiznaných v roce 2022 včetně těch, které budou přiznány v období po mimořádné valorizaci, tedy od 1. června do 31. prosince 2022.

Jak se vylepší od června průměrný důchod

Pravidla jak pro pravidelnou valorizaci důchodů, tak pro mimořádnou valorizaci stanovuje zákon (§ 67 zákona č. 155/1995 Sb.). Letos došlo k situaci, kdy jsou vyplácené důchody valorizovány hned dvakrát.

Pokud nastane situace, kdy inflace od posledního zjišťovaného období dosáhne v součtu více než 5 %, dojde podle § 67 k valorizaci důchodů mimo pravidelný termín. Toto navýšení nastane pátý měsíc po měsíci, kdy k dosažení hranice 5 % inflace došlo. Jak bude letošní mimořádná červnová valorizace vypadat v praxi, se dá snadno vypočítat.

Příklad Důchodci s průměrným starobním důchodem v roce 2021 ve výši 15 425 Kč je po lednové valorizaci v roce 2022 vyplácen starobní důchod 16 230 Kč.

Po odečtení základní výměry 3 900 Kč zůstane procentní výměra 12 330 Kč. Ta se zvýší o 8,2 % (12 330 x 1,082) na 13 342 Kč a zpět se přičte základní výměra 3 900 Kč.

Výsledkem je zvalorizovaný starobní důchod ve výši 17 242 Kč (zvýšení o 1 012 Kč), což představuje zvýšení o 6,2 %. Tento zvýšený důchod bude poprvé vyplacen v červnu 2022.

Jak se promítají do penzí dvě letošní valorizace

A jak se do navýšení důchodů promítají obě letošní valorizace? Propočty byly provedeny na důchodech v rozpětí 8 000 až 34 000 korun.

„Zhodnotíme-li v součtu obě valorizace, tak zjistíme, že důchod, který v roce 2021 činil 8 000 Kč, se letos zvedá o 1 103 korun, což představuje zvýšení o 13,8 %. Loňský důchod ve výši 34 000 korun se zvýší o 3 600 Kč, to je o 10,6 %. A průměrný starobní důchod z roku 2021 (15 425 korun) se zvedá o 1 817 korun, tedy o 11,8 %,“ popisuje Jiřina Holubová.

Obě valorizace v roce 2022 znamenají pro důchodce výrazné zvýšení jejich penzí. „Celkové zvýšení důchodů v rozmezí 10,6 až 13,8 % v porovnání s rokem 2021 překročí s rezervou míru inflace 8,2 % zveřejněnou v lednu letošního roku,“ poznamenává Holubová.

Letos lze očekávat další mimořádnou valorizaci

Inflace však dál roste, v únoru meziročně vystřelila na 11,1 %, což je tempo v Česku nevídané od června roku 1998, kdy byla inflace dvanáctiprocentní. Ceny letos v únoru poskočily oproti lednu o 1,3 % a zdražování nekončí. Podle Lukáše Kovandy, hlavního ekonoma Trinity Bank se tak důchodci s velkou pravděpodobností dočkají letos třetí valorizace. K té by podle něj mohlo dojít v listopadu nebo prosinci.

„Inflace v Česku je nyní nejvýraznější od 90. let. Další impuls dostává v souvislosti s válkou na Ukrajině. Sčítají se tak efekty pandemické inflace, která už sama o sobě byla citelná, a právě inflace válečné, která se převážně ještě projeví. Výsledkem bude nečekaně silná dynamika růstu inflačního ukazatele, na jehož základě se ze zákona důchody valorizují,“ předpokládá ekonom.

Podle Kovandy je pravděpodobné, že druhá mimořádná valorizace by byla procentuálně nižší než první mimořádná valorizace, která od června 2022 představuje nárůst zásluhové části penze o 8,2 %. Pokud by však vzrostla například na úroveň 5,5 %, pak by další mimořádná valorizace v letošním roce by znamenala celkově výrazné přilepšení.

„Jeden příklad za všechny. Člověk, který nyní pobírá důchod 16 000 korun měsíčně, si díky červnové mimořádné valorizaci přijde navíc na 993 korun. Od června tedy bude pobírat 16 993 korun. Pokud by pro druhou mimořádnou valorizaci byly splněny podmínky už letos v červnu, bude se příslušným způsobem navýšený důchod vyplácen od listopadu 2022. Jestliže bude nárůst zásluhové části na základě inflačního vývoje mezi letošním lednem a červnem odpovídat například 5,5 %, v listopadu se člověk s uvedeným důchodem 16 993 korun dočká navýšení o dalších 720 korun. Důchod takového člověka tedy bude činit 17 713 korun a bude tak hned o 1 713 korun vyšší, než je nyní,“ uzavírá Lukáš Kovanda.