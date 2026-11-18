Jak stárne generace Husákových dětí, blíží se v Česku doba, kdy nejsilnější ročníky odejdou do důchodu. Již schválený růst důchodového věku na 67 let se možná ještě zastaví na stávajících 65 letech. Vláda si ale uvědomuje, že pokud se početně silné ročníky pracujících (a daně odvádějících) lidí překlopí v příjemce důchodů, bude mít Česko zásadní ekonomický problém.
Od začátku roku 2027 se změní řada věcí, které se týkají starobních důchodů. Některé z předpokládaných změn jsou nyní teprve v návrzích ve Sněmovně. Patří mezi ně i opatření, která se týkají práce v důchodu. Současná vláda ji chce ještě více zvýhodnit. Bývalý ministr práce Marian Jurečka navrhuje, aby se pracovat dalo i v předčasném důchodu. To lze dosud jen velmi omezeně.
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Nová výhoda pro práci v důchodu
Jedním z dílčích opatření, která by měla pomoci, je motivace starších ročníků k práci i poté, co dosáhnou důchodového věku. Již nyní mají pracující důchodci slevu na důchodovém pojištění, která je tak velká, že jako zaměstnanci důchodové pojištění neplatí vůbec.
Ministerstvo práce a sociálních věcí vedené Alešem Juchelkou chce ještě více podpořit lidi, kteří v důchodu pracují. V současné době se člověku, který pracuje v penzi, výše důchodu nezvyšuje. Nově by doba odpracovaná v důchodu zvyšovala procentní výměru penze. Podobné opatření platilo v Česku naposledy v roce 2024. To, které navrhuje Juchelka, je k pracujícím penzistům o něco štědřejší. Při valorizaci by se procentní sazba valorizace zvedla o 1,5 procentního bodu za jeden celý rok odpracovaný v důchodu. Na rozdíl od situace do roku 2024 by se počítala i práce po část roku, a to poměrnou sazbou.
Jak konkrétně by to vypadalo, uvádí Juchelkův návrh na příkladu důchodu s procentní výměrou 24 500 Kč. Připomeňme, že procentní výměra je část důchodu, která je daná odpracovanými roky a výdělkem. K ní se připočítává ještě základní výměra, která je pro všechny stejná a v roce 2026 činí 4 900 korun. Valorizace procentní výměry ve výši 3,1 procenta, kterou uvádí Juchelkův příklad, je hypotetická.
|Situace
|Procentní výměra před zvýšením
|Zvýšení v %
|Zvýšení měsíčně
|Nová procentní výměra
|Nepracující důchodce – běžná valorizace
|24 500 Kč
|3,1 %
|+760 Kč
|25 260 Kč
|Pracující důchodce – valorizace + odměna za celý rok práce
|24 500 Kč
|4,6 %
|+1 127 Kč
|25 627 Kč
|Rozdíl díky práci
|—
|+1,5 procentního bodu
|+367 Kč
|vyšší o 367 Kč
Pokud se navrhovaný zákon podaří schválit ještě letos, mohl by platit od ledna 2027. Zvýšení penze za práci v důchodu by se projevilo poprvé v lednu 2028, přičemž první doba práce, která by se do něj propisovala, by mohla začít zpětně již v září 2026.
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Práce v předčasném důchodu
Do předčasného důchodu mohou lidé odcházet nanejvýš o tři roky dříve, pokud mají dost odpracovaných let. Předčasný důchod podléhá krácení, které je trvalé. Pracovat mohou jen velmi omezeně, jen pod limit, z něhož se odvádí sociální pojištění. U práce na dohodu to znamená výdělek pod 12 000 korun měsíčně (u DPP), případně pod 4 500 (u DPČ). Jakmile tuto částku překročí, o předčasný důchod přijdou. Současný vládní návrh tuto situaci měnit nehodlá.
Zákonodárci nyní mají ve Sněmovně i několik pozměňovacích návrhů od skupiny lidoveckých poslanců v čele s Marianem Jurečkou. Týkají se více záležitostí, jeden z nich, podaný pouze Jurečkou, rozšiřuje možnost pracovat v předčasném důchodu, a to za pevně stanovených podmínek. Jak by to vypadalo?
Předčasný důchodce by mohl pracovat nanejvýš na půl úvazku a k tomu by dostával část předčasného důchodu. Podle toho, kolik by si vydělával a zda by pracoval na půl úvazku, nebo třeba jen na čtvrt, by se mu vypočítala část předčasného důchodu, jakou by dostával. Kdyby ale začal pracovat na víc než půl úvazku, vyplácená část předčasného důchodu za daný měsíc by klesla na nulu. Část vypláceného předčasného důchodu by tedy byla u každého jiná.
Jurečka uvádí v důvodové zprávě následující příklad pro předčasnou penzi 20 000 Kč a zákonnou průměrnou mzdu 48 967 Kč.
|Hrubá mzda za měsíc
|Vyplácená část předčasné penze
|11 200 Kč
|12 000 Kč
|15 000 Kč
|11 249 Kč
|19 000 Kč
|10 160 Kč
|22 762 Kč
|8 413 Kč
Jaký je rozdíl oproti současnému stavu? Práce v předčasném důchodu nyní musí být pod limitem, z něhož se odvádí důchodové pojištění. To znamená, že z ní nevzniká povinná účast na důchodovém pojištění. Kdo se do tohoto limitu vejde, pobírá celý předčasný důchod i výdělek z práce.
Kdo limit překročí třeba o jedinou korunu, vznikne mu účast na pojištění a výplata předčasného důchodu se mu zastaví. Úplně, nikoli tak, že by se mu měsíční částka pouze snížila podle toho, kolik si vydělal „navíc“. Až když přestane pracovat „nad limit“, může si o výplatu zastaveného důchodu opět požádat.
Nově by práce v předčasném důchodu byla možná v mnohem větším rozsahu. Předčasný důchod by při ní nebyl zastaven, ale vyplácela by se z něj pouze (různě vysoká) část.
Práce v předčasném důchodu by se vyplatila jen někomu
Za práci v předčasném důchodu by se ale sám důchod nezvyšoval, na rozdíl od situace, kdy by pracoval v řádném starobním důchodu. Je proto možné, že zatímco někomu by se předčasný důchod a současně poloviční úvazek vyplatily, pro jiného by bylo výhodnější pracovat (byť na poloviční úvazek) a do předčasného důchodu nechodit.
Jurečka proto navrhuje, aby správa sociálního zabezpečení přepočítala zájemcům o předčasný důchod obě tyto možnosti. „Ve srovnání uvede rozdíl měsíčních částek v korunách, účinek na krácení podle § 36 a na hodnocení doby pojištění, použité předpoklady a upozornění, že nejde o rozhodnutí o budoucí výši důchodu,“ stojí v jeho návrhu. Lidé by si tak mohli vybrat tu variantu, která je pro ně výhodnější, a případně vzít žádost o předčasný důchod zpět.
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Práce „napůl“ v předčasném důchodu by ale nebyla umožněna všem. Zájemci o ni by museli splnit následující kritéria:
- Nejvýše 12 měsíců do řádného důchodu
- Doba důchodového pojištění aspoň 42 let
- Odpracováno aspoň 12 měsíců za poslední dva roky, a to aspoň při polovičním úvazku.
- Práce v rozsahu nanejvýš poloviny stanovené týdenní pracovní doby
- Omezení možnosti podnikání tak, aby tato činnost nezakládala povinnou účast na pojištění.
Pokud by zákonodárci Jurečkův návrh schválili, možnost práce v předčasném důchodu by byla možná od července 2028.