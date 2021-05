Své důchodové konto si nehlídal. Dostane tak od státu nižší penzi

Takovou zkušenost má pan Mirek. Kvůli koronaviru přišel o práci a novou se mu najít nepodařilo. Rozhodl se proto odejít do předčasné penze. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) však zjistila, že jeden z předchozích zaměstnavatelů za něj po dobu tří let neplatil odvody na důchodové pojištění. „Tato firma, u které jsem byl zaměstnaný, již neexistuje. Nenapadlo mě během let průběžně kontrolovat, zda mám v zápočtech na penzi vše v pořádku. Dostanu tak od státu nižší penzi,“ poznamenává čtenář.

Podle ČSSZ drtivá většina zaměstnavatelů svoje povinnosti plní, nikdy však podobné situace, do kterých se dostal pan Mirek, nelze vyloučit. „Přestože pravidelně provádíme kontroly a případné neúplné údaje se snaží naši pracovníci v součinnosti se zaměstnavateli či pojištěnci doplnit, pokud se sejde několik pochybení zaměstnavatele najednou, může se stát, že doba pojištění nebude zaevidována,“ upozorňuje Jitka Drmolová, tisková mluvčí ČSSZ.

Každý si přitom může prostřednictvím ePortálu ČSSZ ohlídat, zda nemá v evidenci ČSSZ nějaké chybějící údaje. „Čím dříve se podaří zjistit, že vedené informace případně neodpovídají skutečnému stavu, tím dříve je možné zajistit nápravu,“ dodává mluvčí.

Několik bank již umožňuje svým klientům přistupovat k elektronickým službám státu prostřednictvím bankovní identity. „Mnoho klientů České správy sociálního zabezpečení tak nově získalo možnost přihlásit se i do ePortálu ČSSZ a rychle si všechny informace ověřit. Navíc na jednom místě, bez nutnosti osobní návštěvy okresní správy sociálního zabezpečení,“ upozorňuje Drmolová.



Proč je důležité kontrolovat, zda mě zaměstnavatel přihlásil k důchodovému pojištění?

Získaná doba důchodového pojištění je jednou ze základních podmínek pro nárok na důchod, a to nejen starobní, ale případně i invalidní. Pokud zaměstnání zaměstnanci nezaložilo účast na důchodovém pojištění, prakticky to znamená, že se taková doba zaměstnání neprojeví v počtu získaných let důchodového pojištění a při odchodu do důchodu to pak může být nemilé překvapení.

Fakta Pro nárok na starobní důchod je třeba splnit dvě podmínky:

Dosáhnout stanoveného důchodového věku a zároveň získat potřebnou dobu důchodového pojištění.

Dosáhnout stanoveného důchodového věku a zároveň získat potřebnou dobu důchodového pojištění. Lidé, kteří momentálně nastupují do starobního důchodu, musí mít odpracováno 35 let, během kterých si platili (nebo za ně zaměstnavatel odváděl) sociální pojištění. Kdo nemá dostatečný počet let, musí dál pracovat či podnikat.

Od 1. ledna 2018 došlo k „zastropování důchodového věku”, nejvyšší důchodový věk činí 65 let. Kdy dosáhnete důchodového věku, si můžete ověřit na kalkulačce.

Proč si kontrolovat i to, zda mě zaměstnavatel přihlásil k nemocenskému pojištění?

Účast na nemocenském pojištění je základní podmínkou pro výplatu dávek nemocenského pojištění. Nezřídka se stává, že zaměstnanec uzavírá smlouvu, aniž by si byl vědom toho, že mu taková smlouva nezaložila účast na nemocenském pojištění. Na dávky nemocenského pojištění tedy nemusí mít z takového zaměstnání nárok. Došetřování účasti na nemocenském pojištění může navíc prodloužit zpracování dávky.

Jak často bych si měla kontrolovat, zda mám v evidenci ČSSZ vše v pořádku?

Tyto informace doporučujeme kontrolovat s určitým časovým odstupem po nástupu do nového zaměstnání nebo po jeho skončení. Zaměstnavatel má na přihlášení zaměstnance k účasti na nemocenském a důchodovém pojištění 8 dnů. Stejnou lhůtu má zaměstnavatel i při skončení zaměstnání. V některých případech je tato lhůta delší.

A co dělat, když zjistím určité nesrovnalosti?

To, že u aktuálního zaměstnavatele nejste přihlášeni k důchodovému a nemocenskému pojištění, nemusí nutně znamenat, že se jedná o chybu. Obraťte se na svého zaměstnavatele, může se jednat právě o situaci, kdy vám aktuální zaměstnání účast na pojištění nezaložilo. V případě pochybností kontaktujte místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení.

Proč by měli zaměstnanci kontrolovat, i to, zda za ně zaměstnavatel odevzdal evidenční list důchodového pojištění?

Každý zaměstnavatel je povinen vaši pracovní činnost evidovat a následně ji v ročních intervalech České správě sociálního zabezpečení vykazovat prostřednictvím evidenčního listu důchodového pojištění. Stejnopis evidenčního listu důchodového pojištění je zaměstnavatel povinen předat rovněž zaměstnanci.Až na základě odevzdaného evidenčního listu důchodového pojištění je totiž získaná doba důchodového pojištění evidována pro nárok na budoucí důchod.

Při žádosti o důchod lze sice chybějící doby důchodového pojištění doložit stejnopisy evidenčních listů, ale ne všichni si tyto dokumenty uschovávají za několik desítek let své pracovní kariéry. Navíc tento postup prodlužuje vyřízení žádosti o důchod.Zda váš evidenční list důchodového pojištění České správě sociálního zabezpečení skutečně dorazil, zjistíte snadno právě prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Jak získám celkový přehled o svých dobách důchodového pojištění?

Celkový přehled o dobách důchodového pojištění, které Česká správa sociálního zabezpečení eviduje, lze získat rovněž prostřednictví ePortálu ČSSZ.

Můžete si také nechat vyhotovit informativní osobní list důchodového pojištění, který obsahuje komplexní informace o získaných dobách důchodového pojištění, kde jsou uvedeny též údaje o tzv. náhradních dobách důchodového pojištění (například doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání apod.). Na jeho sestavení máte nárok jednou ročně. Lze si o něj jednoduše požádat rovněž prostřednictvím ePortálu ČSSZ, nebo si ho můžete nechat zaslat do datové schránky případně poštou na vaši adresu.