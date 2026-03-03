Důchod by měl patřit do finančního plánu už od prvního zaměstnání

Příběh Kryštofa Francla nezačal složitými výpočty ani tabulkami. Začal důvěrou. Když obchodní vedoucí OVB Jan Grolmus pomáhal jeho mamince s nastavením finančního plánu, zazněla věta, která celý příběh odstartovala: „Toto by měl mít vyřešené i můj syn.“
„Díky tomu získal Kryštof první náskok před svými vrstevníky. My jsme na to v průběhu spolupráce mohli plynule navázat,“ vysvětluje finanční poradce.
Důchod jako téma už při první práci
Když Kryštof po škole nastoupil do zaměstnání v IT, sedli si s Janem Grolmusem a znovu společně nastavili celý finanční plán. Bylo mu teprve dvacet let, ale téma důchodu pro něj nebylo vzdálené. „Říkal jsem si, že začít takhle brzy i s menším příjmem bude určitě lepší než to potom jednou dohánět,“ říká Kryštof.
Finanční plán se proto řešil komplexně. Nešlo jen o důchod, ale také o zajištění příjmu, přípravu na budoucí bydlení a nastavení financí tak, aby Kryštof mohl využít jak příspěvky od zaměstnavatele, tak i daňové odpočty. „Plán jsme nastavili tak, aby odpovídal aktuálním cílům klienta a dal se flexibilně upravovat s tím, jak se Kryštofův příjem v čase mění,“ doplňuje obchodní vedoucí OVB.
Jít proti proudu okolí
Zatímco okolí nechápalo, proč tak mladý člověk řeší otázku důchodu tak brzy, Kryštof v tom měl jasno. Nešlo mu o čísla, ale o budoucí jistotu. „Nechci jednou řešit, jestli zaplatím účty nebo jestli pojedu na dovolenou. Chci mít možnost se svobodně rozhodnout. A proto jsem začal hned,“ říká otevřeně.
Právě svoboda se stala hlavní motivací celého nastavení. Začít včas pro mladého klienta znamenalo mít náskok – a možnost budovat finanční zázemí bez zbytečného tlaku a stresu.
Podnikání jako zlomový okamžik
Zásadní změna přišla ve chvíli, kdy klient začal podnikat. Spolu s tím bylo potřeba celý plán znovu projít a přizpůsobit nové životní situaci. Hledalo se řešení, jak důchodové zabezpečení ještě vylepšit a posunout zase o kus dál. Odpovědí se stal v tu dobu nově vznikající dlouhodobý investiční produkt (DIP).
„V tu chvíli jsme mohli využít chytré investování a daňové výhody, které pro Kryštofa v daný okamžik dávaly největší smysl,“ popisuje finanční poradce OVB. Pro klienta je DIP jednoduchý a přehledný nástroj. „Každý měsíc posílám peníze, které se zhodnocují, a část z nich se mi vrací na daních. Vidím výsledky, a to mě motivuje pokračovat dál,“ říká Kryštof.
Komplexní řešení, které dává klid
Dnes má Kryštof nastavené komplexní finanční řešení. Má pojištěný příjem tak, aby si udržel stále stejnou životní úroveň, systematicky se připravuje na důchod i vlastní bydlení. Má vyřešené také pojištění domácnosti, odpovědnosti, a při cestách do zahraničí i cestovní pojištění.
Díky pravidelným aktualizacím se například doba přípravy na vlastní bydlení zkrátila z deseti na pět let. „Snažíme se každý rok si sednout a portfolio aktualizovat tak, aby vždy odpovídalo tomu, co Kryštof aktuálně chce a kam směřuje. Je to komplexní řešení, které Kryštofovi poskytuje jistotu a oporu v tom, aby se mohl věnovat svým projektům a životním cílům,“ shrnuje finanční poradce OVB Jan Grolmus.
Svoboda jako dlouhodobý cíl
Kryštof má jasnou představu o své budoucnosti. Chce vybudovat IT firmu, cestovat, poznávat svět a mít své vlastní bydlení. A především – jednou se sám rozhodnout, kdy půjde do důchodu. „Díky tomu, že jsem začal už při své první práci a dnes využívám DIP i sílu složeného úročení, vím, že na to budu mít nejen prostředky, ale i svobodu,“ uzavírá Kryštof Francl.
Začít řešit důchod už v tak mladém věku není vůbec obvyklé. Ale právě to dává Kryštofovi náskok – a umožňuje mu to budovat život podle vlastních představ bez zbytečného tlaku a kompromisů.