Do penze až o pět let dříve? Jaké jsou podmínky předdůchodu

Doplňkové penzijní spoření (DPS) přináší střadatelům nejednu výhodu, a to již v době před odchodem do penze. Už pět let před dosažením věku, kdy mají nárok na státní penzi, mohou účastníci spoření čerpat předdůchod.

„Z hlediska důchodového pojištění je předdůchod vyloučenou dobou a neovlivňuje tak osobní vyměřovací základ, ze kterého se vypočítává starobní důchod. Zjednodušeně řečeno, výši starobního důchodu neovlivní,“ říká finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

A zmiňuje i další výhody. Při čerpání předdůchodu se nezdaňují případné příspěvky od zaměstnavatele 15% daní z příjmů. Navíc po celou dobu čerpání je jeho příjemce státní pojištěnec, tedy za něj zdravotní pojištění každý měsíc hradí stát.

„Předdůchod na rozdíl od státní předčasné penze není ani překážkou pro uzavření pracovní smlouvy, ať už na hlavní nebo zkrácený pracovní poměr,“ doplňuje David Kučera.

Předdůchod má i své limity, hlavně ty finanční

Nicméně i předdůchod z doplňkového penzijního spoření čerpají lidé za určitých podmínek. A tou nejvýznamnější je právě splnění minimální výše naspořené částky.

„Od ledna 2022 musí mít lidé žádající o předdůchod na penzijním spoření uloženo minimálně 266 738 korun, přičemž minimální doba pro jeho čerpání zůstává stejná, tedy dva roky,“ říká poradce.

Při měsíční úložce ve výši jeden tisíc korun splní účastník penzijního spoření výše uvedený limit pro dvouletý předdůchod přibližně za 22 let. Při odchodu do předdůchodu v 63 letech je tak třeba, aby se spořením začal nejpozději ve 40 letech. A vzhledem k možnému i několikaměsíčnímu výpadku jinak pravidelné úložky, například kvůli ztrátě zaměstnání nebo nečekanému výdaji, doporučují odborníci se spořením začít o několik let dříve.

Minimální měsíční dávku stanoví MPSV

Výpočet celkové částky, kterou je potřeba naspořit, přitom není nijak složitý. Vychází z ministerstvem práce a sociálních věcí každoročně stanovené minimální měsíční dávky. Ta se vynásobí počtem měsíců trvání plánovaného předdůchodu.

Minimální čistá měsíční dávka pro rok 2022 činí 11 114,10 Kč, střadatel tak musí mít při dvouletém čerpání předdůchodu naspořeno minimálně 266 738 korun. Nicméně odborníci upozorňují, že by měli lidé počítat s o něco vyšší naspořenou částkou.

„Při výpočtu je třeba vzít zároveň v úvahu i další vlivy, jako je třeba zdanění výnosů. Ideální je tedy dojít za poradcem, který umí nejlépe zohlednit všechny okolnosti. Podle našich propočtů by měli zájemci o předdůchod počítat s vyšší měsíční částkou, a to asi 11 600 Kč,“ upozorňuje ředitel obchodu KB Penzijní společnosti Lubomír Koňák.

Předdůchod z penzijního spoření až pět let

Do předdůchodu mohou lidé ale odejít i dříve než jen dva roky před dosažením věku, kdy mají nárok na státní penzi, nejdříve však pět let před tímto věkem. Je pak třeba připomenout, že čím dříve střadatel do předdůchodu odchází, tím vyšší naspořenou částku v penzijním spoření musí také mít.

„Pro pětileté čerpání předdůchodu je letos limitem naspořená částka ve výši alespoň 666 846 korun, při čtyřletém čerpání pak 533 477 korun a při tříletém činí hranice pro jeho přiznání částka 400 108 korun,“ vypočítává David Kučera.

Při nesplnění minimální hranice úložky není problém tuto podmínku vyřešit mimořádným vkladem na daný penzijní účet. Vždy o to ale musí účastník svou penzijní společnost předem požádat.

Do předdůchodu nejdříve po pěti letech aktivního spoření

Výše úložky ale není jediná podmínka pro přiznání předdůchodu z penzijního spoření. Žadatelé si v něm musejí spořit alespoň 60 měsíců, tedy pět let. Překážkou v jeho čerpání není ani smlouva o spoření v již nesjednávaném penzijním připojištění, takzvaném transformovaném fondu. Jeho klienti mohou kdykoli přejít do DPS a následně o předdůchod z něj požádat u své penzijní společnosti. Celá transakce by neměla trvat déle než půl roku, jak potvrzuje David Kučera.

„Proces převodu doporučuji svým klientům zahájit alespoň šest měsíců před podáním žádosti o předdůchod. Převod z penzijního připojištění do DPS je ohraničen 2měsíční výpovědní lhůtou,“ vysvětluje poradce.

Samotná výpovědní doba pak dle něj počíná ultimem měsíce. Tedy od prvního dne následujícího měsíce od doručení výpovědi z penzijního připojištění a žádosti o převod. Další jeden měsíc pak trvá převod peněz z penzijního připojištění do DPS, lhůty bývají i kratší, záleží na penzijní společnosti.

Samotný převod prostředků může být podmíněn úhradou poplatku až do výše 800 korun, není-li účastník u společnosti déle jak 60 měsíců. Nevztahuje se však na převod z penzijního připojištění do doplňkového penzijního spoření u téže společnosti. K žádosti o převod úspory dokládá žadatel ještě souhlas penzijní společnosti, ke které chce převést své prostředky.