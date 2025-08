Není penzijko jako penzijko. Rozdíly ve výnosech jsou i 20 procent

Nenechte se zmást. Doplňkové penzijní spoření není jen jedno „penzijko“. České penzijní společnosti dohromady nabízejí desítky různých fondů, v nichž můžete zhodnocovat vložené peníze s tak štědrou podporou státu, jakou jinde ve světě financí nenajdete.

Každý si může vybrat investiční strategii podle toho, co mu nejlépe vyhovuje. Konzervativní fondy ukládají peníze hlavně do stabilnějších státních dluhopisů. Díky tomu mají nízkou rizikovost, ale také nižší zhodnocení než dynamické penzijní fondy, které investují až 100 % do akcií. Hodnota akcií se v čase hodně mění, což může odradit, ale také přinést mnohem vyšší potenciál zhodnocení. Zvláště pokud vám do penze zbývá alespoň pět let.

Není penzijko jako penzijko

Dynamické fondy se od sebe liší právě zastoupením akcií (50–100 %), ale také tím, kdo portfolio spravuje a jak za vás nakupuje podíly ve stovkách vybraných světových firem. Rozdílnost v praxi nejlépe ukazují výsledky penzijních fondů.

V první polovině roku se penzijním fondům celkově dařilo, zejména s ohledem na jarní turbulence způsobené hlavně celní strategií Spojených států. Ztráty z března a dubna se totiž povedlo v květnu odmazat a červen výsledky ještě mírně vylepšil. Ke konci pololetí tak podle Asociace penzijních společností vynesly dynamické fondy v průměru 7,03 %, vyvážené fondy 4,21 % a povinné konzervativní fondy 1,67 %.

Jak informuje SZ Byznys, dva nejúspěšnější dynamické fondy si připsaly výnos dokonce přes deset procent – výsledky shrnuje tabulka níže. Za povšimnutí stojí, že rozdíl ve zhodnocení nejvýnosnějšího a nejméně výnosného fondu byl celých 20 %!

Zhodnocení dynamických penzijních fondů – 1. pololetí 2025 ​Penzijní společnost ​Výnos v 1. pololetí 2025 ​NN ​12,70 % ​Conseq ​11,64 % ​Generali ​6,67 % ​Komerční banka ​6,31 % ​Česká spořitelna ​6,19 % ​Rentea ​5,42 % ​ČSOB ​3,99 % ​Allianz ​-3,08 % ​UNIQA ​-7,30 %

Zdroj: SZ Byznys z dat penzijních společností

Nejvyšší zhodnocení podle tabulky nabídl NN Růstový účastnický fond, který těžil především z vysokého zastoupení akcií a růstu ocenění technologických a energetických firem, ale také z dobrého vývoje pečlivě vybraných akcií ze střední a východní Evropy.

„Těší nás pokračující dobré výsledky NN Růstového fondu, který naplno využívá jeden z největších podílů akcií na trhu, a navíc za ním stojí portfolio manažeři z přední investiční společnosti Goldman Sachs,“ komentuje aktuální výkonnost Martin Tesař, mluvčí NN Penzijní společnosti.

Dlouhodobost je klíčem k úspěchu

Odborníci připomínají, že doplňkové penzijní spoření je investiční produkt, zpravidla na desítky let, a s investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výsledky ani prognózy nejsou zárukou budoucích výnosů.

Výkyvy na trzích sice mohou krátkodobě ovlivnit výkonnost, z dlouhodobého hlediska ale hrají ve prospěch investorů spíše trpělivost a správně zvolená strategie. „Doplňkové penzijní spoření je dlouhodobý produkt určený k zajištění na stáří, a proto je důležité zohlednit zhodnocení po celou dobu jeho trvání. Nejen například za vybraný rok,“ radí Tesař.

Výkon NN Růstového fondu je ale pozoruhodný i touto optikou. Podle dlouhodobého srovnání Asociace penzijních společností ČR se tento dynamický fond řadí mezi nejvýnosnější penzijní fondy. Za posledních 12 měsíců do konce června nabídl klientům zhodnocení 16,23 % a za posledních 5 let přinesl průměrné zhodnocení 14,62 % p. a.

Kdy začít spořit na penzi?

Nejlepší čas začít se spořením na penzi je právě teď. Každý rok, kdy odkládáte rozhodnutí, vám může utéct až 4 080 Kč na státních příspěvcích. Pokud si měsíčně přispíváte mezi 500 a 1 700 Kč, stát vám přidá 20 % ke každé vložené koruně. Přispíváte-li si ještě víc, můžete využít společný daňový odpočet až 48 tisíc korun pro produkty spoření na stáří. Navíc dokáže vaše úspory významně vylepšit i daňově zvýhodněný příspěvek zaměstnavatele.

Firmy mohou svým zaměstnancům ročně přidat až 50 000 Kč na všechny produkty spoření na stáří, kam patří třeba i pojištění dlouhodobé péče, aniž by tyto peníze bylo nutné danit nebo z nich platit sociální a zdravotní pojištění. Konkrétní daňové zvýhodnění ale samozřejmě závisí na daňovém režimu jednotlivce a může se v budoucnu měnit.

Základní pravidlo pro založení penzijka tedy zní: Čím dříve, tím lépe. A u dětského penzijka to platí dvojnásob. Každý rok navíc totiž znamená vyšší celkovou státní podporu a víc času, během kterého mohou peníze růst a využívat sílu složeného úročení. Navíc si dítě, které má spoření na penzi aspoň 10 let, může až třetinu naspořených peněz vybrat bez jakýchkoliv sankcí už v 18 letech. Třeba na další studium, vlastní bydlení nebo start podnikání.

Jasnou představu o tom, kolik s penzijkem můžete na spokojené stáří mít, získáte během chvilky díky penzijní kalkulačce. Podívejte se sami, jak dokáže se spořením na penzi zahýbat včasný start, volba investiční strategie nebo příspěvek zaměstnavatele.