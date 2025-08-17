Kvíz:
Pamatujete si, kolik stály před časem základní potraviny? Ověřte svou paměť
Inflace je neúprosná. V čase neustále roste, ukrajuje úspory a zvyšuje ceny. Za stejné množství zboží a služeb tak musíme zaplatit více peněz než v minulosti. Vlivem inflace se zkrátka snižuje kupní síla peněz. Taková je realita.
Od roku 2010 se zvedly ceny všech základních potravin. Naše příjmy však rovněž vzrosty, nejsou konstantní. Kvůli inflaci se valorizovaly i důchody seniorů, dokonce i mimořádně. Výplata, kterou si průměrný Čech vydělal, dosahovala v roce 2010 23 864 korun. Vloni si Češi vydělávali průměrně 46 165 korun a letos v 1. čtvrtletí se průměrná mzda zvedla na 46 924 korun. Medián mzdy, tedy údaj, který říká, že polovina zaměstnanců vydělává více než tuto částku, zatímco druhá polovina méně, činil v prvním kvartále letošního roku 38 385 korun.
Český statistický úřad dlouhodobě sleduje vývoj inflace, růst cen základních potravin a také růst našich příjmů. Díky tomu si můžeme připomenout, za kolik jsme nakupovali potraviny a zboží loni a v roce 2010, tedy před 14 lety. A dá se i zjistit, kolik základních potravin jsme si v běhu času mohli za svůj vlastní příjem koupit.
Možná si vzpomenete, že inflace v roce 2010 byla mírná, ale růst cen se lišil v závislosti na sektoru. Ceny potravin a ostatního spotřebního zboží byly srovnatelné s předchozími lety, ale některé položky, jako například nájemné, rostly rychleji.
Pamatujete si, kolik stály základní potraviny v roce 2010? Otestujte svou paměť. Údaje, které jsme použili, vycházejí z dat Českého statistického úřadu, které jsou zveřejněny v sekci nazvané „Pan Průměrný nakupuje“.
