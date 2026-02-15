Kvíz:

Máte v hlavě základní informace o státních důchodech? Otestujte se

15. února 2026

I když máte do důchodu už jen pár let, nebo jste v aktivním věku a vaše starobní penze je v nedohlednu, vyplatí se znát základní údaje o českých penzích včetně těch invalidních. Nikdo vás pak nemůže zaskočit informacemi, které neodpovídají realitě. Například zkreslenými údaji o průměrných penzích, počtech lidí, kteří pobírají invalidní důchod nebo rozdílech mezi starobními penzemi u mužů žen.

Otestujte své znalosti, jak jste na tom s aktuálními informacemi o státních důchodech. Údaje jsou ze statistik k 31. 12. 2025, které zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení.

Otázka 1/10

Kolik je v Česku starobních důchodců včetně lidí v předčasné penzi?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

