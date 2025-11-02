Kvíz:
Máte v hlavě důležité ekonomické pojmy a finanční čísla. Otestujte se
Inflace, nezaměstnanost, důchody, úroková sazba, repo sazba, srážková daň…nejen tyto pojmy včetně aktuálních čísel na nás vyskakují z médií, mobilů a z internetu. Používají je ve svých hodnoceních a názorech ekonomové, politici, analytici či poradci.
Vyznat se v ekonomických a finančních pojmech se každopádně vyplatí každému. Když máte přehled o aktuálních číslech a vyznáte se v tom, co jednotlivé pojmy znamenají, nikdo vás nemůže nachytat a v diskusích se známými či kolegy můžete zazářit.
Jak jste na tom? Otestujte svůj přehled. V testu jsou použity údaje platné k 2. listopadu 2025.
