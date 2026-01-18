Kvíz:
Máte v hlavě aktuální ekonomická a finanční čísla? Otestujte své znalosti
18. ledna 2026
Rok 2026 přinesl velké množství novinek i nových dat. A rok 2025 přinesl i řadu pozitivních ekonomických čísel. Víte například, jaká je aktuální inflace, jak v roce 2025 rostla česká ekonomika a reálné mzdy? A kolik si třeba mohou vydělat letos dohodáři, aniž by museli hradit odvody? Prověřte své znalosti.
