Kvíz: Máte přehled, kolik Čechů relaxuje běháním, co riskují a co to stojí?

Pracovní vypětí vyžaduje i potřebnou míru relaxace. Propojení práce a odpočinku totiž zlepšuje psychickou pohodu i pracovní výkon. Navíc jde o jeden z nejefektivnějších způsobů, jak předcházet vyhoření. Řada aktivně pracujících volí nejrůznější cesty, jak relaxovat. Stále populárnější jsou ale nejrůznější sportovní aktivity včetně pravidelného běhání.
Kdo se „vytrénuje“, neváhá se účastnit i nejrůznějších běžeckých závodů - od kratších tratí až po půlmaratony a maratony. Nabídka je dnes širší než kdy dřív, a to v Česku i napříč celou Evropou. Běžecké závody přitahují každoročně tisíce účastníků, jsou ovšem spojeny i s nemalými riziky.
Vedle zkušených běžců se na startovní čáře na dlouhých tratích ocitnou i amatéři, kteří si chtějí otestovat vlastní limity. „Ve většině případů se jedná o běžce, kteří nemají zkušenosti s během na delší vzdálenost a nechají se ‚unést‘ výsledkem,“ říká sportovní fyzioterapeut Martin Janoušek s tím, že u netrénovaných běžců stejného věku bývá riziko srdečních komplikací až desetkrát vyšší.
Závody navíc nejsou zadarmo, a pokud probíhají v zahraničí, odborníci doporučují zvolit dobré pojištění. „Platí, že u cestovního pojištění je třeba volat co nejdříve asistenční službu a poradit se s ní o dalším postupu. V případě úrazového pojištění stačí škodu nahlásit po návratu a dodat potřebné doklady – zejména doklad o prvním ošetření a další lékařské zprávy o průběhu léčení,“ vysvětluje Jan Vargai, senior manažer likvidace pojistných událostí z životního pojištění v Generali České pojišťovně.
