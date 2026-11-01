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Kvíz: Máte 30 milionů korun. Umíte investovat s chladnou hlavou? Otestujte se

1. listopadu 2026

Jak dobře byste si poradili s investičním rozhodováním v praxi? Právě to si každý rok zkoušejí studenti v soutěži nazvané Investománie, kterou pořádá ekonomický spolek ECONET, který sdružuje absolventy Ekonomické olympiády a mladé lidi nadšené pro ekonomii a finance.

Středoškoláci a vysokoškoláci z Česka a Slovenska v ní sestavují investiční strategii pro fiktivního klienta a musí při tom zohlednit jeho cíle, časový horizont i riziko. V soutěži přitom nejde jen o dosažení co nejvyššího výnosu. Soutěžící musí svá rozhodnutí vysvětlit, obhájit a ukázat, že dokážou o investování přemýšlet v širších souvislostech.

Jak byste si vedli vy? Uměli byste investovat chytře a s rozvahou? Vyzkoušejte si to v našem kvízu. Představte si, že máte k dispozici 30 milionů korun, několik životních plánů a před sebou řadu investičních rozhodnutí. Otestujte své investiční schopnosti, zda byste dokázali majetek spravovat s chladnou hlavou.

Otázka 1/11

Máte 30 milionů. Nechcete přestat pracovat, ale chcete pracovat méně, mít více volna, pěstovat koníčky... Co je při plánování takového majetku nejdůležitější?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

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