Kvíz: Máte 30 milionů korun. Umíte investovat s chladnou hlavou? Otestujte se
Jak dobře byste si poradili s investičním rozhodováním v praxi? Právě to si každý rok zkoušejí studenti v soutěži nazvané Investománie, kterou pořádá ekonomický spolek ECONET, který sdružuje absolventy Ekonomické olympiády a mladé lidi nadšené pro ekonomii a finance.
Středoškoláci a vysokoškoláci z Česka a Slovenska v ní sestavují investiční strategii pro fiktivního klienta a musí při tom zohlednit jeho cíle, časový horizont i riziko. V soutěži přitom nejde jen o dosažení co nejvyššího výnosu. Soutěžící musí svá rozhodnutí vysvětlit, obhájit a ukázat, že dokážou o investování přemýšlet v širších souvislostech.
Jak byste si vedli vy? Uměli byste investovat chytře a s rozvahou? Vyzkoušejte si to v našem kvízu. Představte si, že máte k dispozici 30 milionů korun, několik životních plánů a před sebou řadu investičních rozhodnutí. Otestujte své investiční schopnosti, zda byste dokázali majetek spravovat s chladnou hlavou.
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