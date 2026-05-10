Kvíz: Jaká je vaše finanční gramotnost oproti teenagerům? Prověřte svůj přehled

Co je kontokorent, je výhodné mít své úspory na běžném účtu, a co znamená „impulzivní nakupování“? To jsou mimo jiné otázky, na které letos odpovídali žáci a studenti ve věku 13 až 15 let z celého Česka. A to v 10. ročníku národního kola studentské finančně-vědomostní soutěže European Money Quiz.
Národního kola této soutěže, kterou pořádá Česká bankovní asociace spolu s Evropskou bankovní federací, se zúčastnilo celkem 430 studentských dvojic a ti nejlepší míří do finále v Bruselu. Premiéru má za sebou i nová pouze tuzemská soutěž Czech Money Quiz, která je zaměřená na studenty středních škol.
„Letošní výsledky obou kvízů však ukázaly, že znalosti žáků a studentů se nevylepšily.Studenti v letošním ročníku dosáhli nižšího průměrného skóre než v loňském roce. To souvisí s prohlubujícím se problémem v oblasti finančního vzdělávání mladých lidí, které by si zasloužilo silnější místo v osnovách škol,“ zhodnotila letošní soutěž Zdeňka Hildová, ředitelka ČBA Educa.
Zkušenosti z předchozích ročníků ukazují, že největší potíže dělají žákům početní úlohy spojené s úroky nebo spořením, rezervy stále přetrvávají i u témat spojených s bankovními produkty nebo u pojmů jako RPSN. Naopak mnohem lépe si vedou v otázkách spojených s digitálním světem a kryptoměnami. ČBA proto bude dál pokračovat ve všech svých školních vzdělávacích aktivitách. Kromě kvízů to jsou například projekty Bankéři do škol, CyberGame nebo kampaně NePINdej! a Nebuď bílým koněm.
Jak jste na to vy? Vyzkoušejte si otázky, které potrápily tisíce studentů a otestuje své znalosti.