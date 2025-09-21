Kvíz:
Jak dobře znáte povodně a jejich rizika, jste na ně připraveni?
Před rokem zasáhly Česko povodně, které během několika dní napáchaly rekordní škody. Pojišťovny tehdy evidovaly na 100 tisíc pojistných událostí za více než 20 miliard korun. Tisíc rodin přišlo úplně o střechu nad hlavou. Za katastrofou stály vytrvalé deště, které přinesly dva frontální systémy.
Podle aktuálních dat České asociace pojišťoven (ČAP) je u nás až sedm z deseti rodinných domů podpojištěných. To znamená, že dům je pojištěný na nižší částku, než jakou má hodnotu, a ta by tak nestačila ani zdaleka pokrýt náklady na jeho opravu nebo stavbu nového. Téměř 80 % Čechů si přitom myslí, že se jich to netýká, protože se domnívají, že mají smlouvu nastavenou správně. Realita je ovšem úplně jiná – při pojistné události pak dostanou průměrně pouze 60 % prostředků, které by skutečně potřebovali.
„Nejkritičtější situace je naopak v Moravskoslezském kraji, kde je podpojištěno až 46 % nemovitostí. Navíc o této situaci ví – téměř polovina místních obyvatel přiznává, že jejich domy jsou pojištěny na méně, než by stála jejich obnova,“ komentuje situaci Lenka Slabejová, gestorka neživotního pojištění České asociace pojišťoven.
Povodně patří k nejničivějším přírodním katastrofám, které se u nás opakují. Znáte jejich hlavní příčiny, pamatujete si, kdy byly škody nejvyšší, a víte, jak se správně pojistit, aby vás voda nezaskočila? Otestujte se v našem kvízu!
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.