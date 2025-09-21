Kvíz:

Jak dobře znáte povodně a jejich rizika, jste na ně připraveni?

21. září 2025
Demolice domu zasaženého povodněmi v Šumperské ulici v Jeseníku. (19. října...

Před rokem zasáhly Česko povodně, které během několika dní napáchaly rekordní škody. Pojišťovny tehdy evidovaly na 100 tisíc pojistných událostí za více než 20 miliard korun. Tisíc rodin přišlo úplně o střechu nad hlavou. Za katastrofou stály vytrvalé deště, které přinesly dva frontální systémy.

Podle aktuálních dat České asociace pojišťoven (ČAP) je u nás až sedm z deseti rodinných domů podpojištěných. To znamená, že dům je pojištěný na nižší částku, než jakou má hodnotu, a ta by tak nestačila ani zdaleka pokrýt náklady na jeho opravu nebo stavbu nového. Téměř 80 % Čechů si přitom myslí, že se jich to netýká, protože se domnívají, že mají smlouvu nastavenou správně. Realita je ovšem úplně jiná – při pojistné události pak dostanou průměrně pouze 60 % prostředků, které by skutečně potřebovali.

„Nejkritičtější situace je naopak v Moravskoslezském kraji, kde je podpojištěno až 46 % nemovitostí. Navíc o této situaci ví – téměř polovina místních obyvatel přiznává, že jejich domy jsou pojištěny na méně, než by stála jejich obnova,“ komentuje situaci Lenka Slabejová, gestorka neživotního pojištění České asociace pojišťoven.

Povodně patří k nejničivějším přírodním katastrofám, které se u nás opakují. Znáte jejich hlavní příčiny, pamatujete si, kdy byly škody nejvyšší, a víte, jak se správně pojistit, aby vás voda nezaskočila? Otestujte se v našem kvízu!

Otázka 1/10

Co je nejčastější příčinou povodní?

