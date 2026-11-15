Kvíz: Jak dobře se vyznáte v refinancování hypotéky? Otestujte se
Blíží se vám konec fixace hypotečního úvěru? Vyplatí se připravit s předstihem. Při rozhodování není důležitá jen samotná sazba, ale také celkové náklady a další podmínky úvěru.
Cílem refinancování hypotéky nebo změny fixace je především ušetřit. Reklamy v televizi i na internetu slibují za pomoci velkých číslic co nejnižší procenta a nejvýhodnější nabídky. Při bližším pohledu zákazník často zjistí, že jsou dostupné ale jen za určitých podmínek, například využíváním i dalších produktů.
Víte, na co se předem podívat a na co při změně hypotečního úvěru myslet? Udělejte si kvíz a zjistěte, jestli víte, co se vyplatí si předem spočítat. Ne vždy je totiž ten nejlepší nabízený úrok ten nejvýhodnější.
Kvíz vznikl ve spolupráci s experty České národní banky a vychází z dokumentu Desatero: Jak na refinancování hypotéky nebo změnu fixace
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