Poroste letos cena zlata a stříbra stejným tempem jako loni?
První týdny letošního roku potvrzují pokračování růstového trendu. Loni zlato zaznamenalo nejrychlejší růst ceny od 70. let. V tomto roce může být cena volatilní, může přijít krátkodobá korekce, kterou však v posledních měsících nevidíme, neboť na trhu je nedostatek fyzického kovu a jakékoli snížení ceny ihned způsobuje zvýšení poptávky a další růst. Geopolitická rizika se však zvyšují. Finanční systém prochází velkou změnou, která vytváří ideální podmínky pro dlouhodobý růst ceny zlata, ale i stříbra a bitcoinu.
Trh se zlatem v ČR za posledních deset let vzrostl zhruba trojnásobně. Do zlata nyní investuje asi přes pět procent populace, před pěti až deseti lety to byla asi jen tři procenta.