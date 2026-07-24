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Zlato jako investice: jaké jsou dnes možnosti a co si u nich pohlídat

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  9:53
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zlato patří mezi nejstarší uchovatele hodnoty a v době geopolitické nejistoty i vysoké inflace se k němu investoři pravidelně vracejí. Cena zlata letos poprvé v historii překročila hranici 4 000 dolarů za trojskou unci. Cesta k němu ale vede několika různými způsoby, které se liší náklady, likviditou i mírou rizika.

1 Fyzické zlato

Slitky a investiční mince si lze pořídit u specializovaných obchodníků. Na českém trhu působí například Golden Gate, která se označuje za jedničku na tuzemském trhu se zlatem, dále Česká mincovna, Bessergold s pobočkou v Praze 1, Zlaťák.cz nebo Zlaté mince s.r.o. Nabízejí zpravidla produkty renomovaných rafinérií jako Argor-Heraeus, PAMP Suisse nebo Valcambi.

Výhodou je fyzické držení bez závislosti na prostředníkovi. Investiční zlato je navíc osvobozeno od DPH a fyzická osoba při jeho prodeji neplatí daň z výnosu. Nevýhodou jsou spready mezi nákupní a prodejní cenou, které u malých gramáží mohou být výrazné, a otázka uskladnění.

2 Burzovně obchodované produkty (ETC)

iShares Physical Gold ETC (ISIN IE00B4ND3602) je největší produkt svého druhu s objemem přes 30 miliard eur a nákladovostí 0,12 % ročně. Podobné parametry má Invesco Physical Gold ETC (0,12 % ročně) a německý Xetra-Gold, u kterého je uváděná nákladovost nulová. Nákladovost zlatých ETC se obecně pohybuje mezi 0,12 a 0,65 procenty ročně.

Nakupují se přes běžný brokerský účet — u XTB například bez obchodních poplatků do určitého limitu — nebo přes Portu, Degiro či Interactive Brokers. Investor zde ale nedrží zlato, nýbrž cenný papír krytý zlatem. Fyzický výběr kovu bývá možný jen od velmi vysokých objemů, často od 400 uncí.

3 Akcie těžařů a fondy

Podíly v těžebních společnostech (Newmont, Barrick, Agnico Eagle) nebo ETF sdružující těžaře jako VanEck Gold Miners UCITS nabízejí páku na cenu zlata — když roste cena kovu, marže těžařů rostou rychleji. Platí to ale i obráceně. K tomu se přidávají provozní rizika firem, politická situace v zemích těžby a kvalita managementu. Je to spíš akciová investice s expozicí na zlato než investice do zlata samotného.

4 Spořicí programy

Golden Gate nabízí Komoditní účet, kde podle firmy spoří přes 67 tisíc klientů; po dospoření celého slitku ho klient fyzicky obdrží. Konkurenční Zlatá rezerva má program vázaný na mince Philharmoniker, kde investor při uzavření smlouvy jednorázově hradí 6 procent z ceny mincí.

Zde je namístě opatrnost. Server Investujeme.cz v minulosti upozornil, že u některých spořicích programů klient platí nad tržní cenu zlata a k tomu další poplatky — u modelového spoření s cílovou hodnotou milionu korun šlo o desítky tisíc. Struktura poplatků se u jednotlivých poskytovatelů i v čase liší; před podpisem se vyplatí spočítat celkové náklady za celou dobu spoření, ne jen měsíční částku.

5 Tokenizované zlato

Nejmladší kategorie. Jde o digitální token, za nímž stojí konkrétní množství fyzického kovu v trezoru. Nejznámějším příkladem je XAUT (Tether Gold), kde jeden token odpovídá jedné trojské unci.

Výhodou je dělitelnost a obchodovatelnost nepřetržitě. Převod mezi účty proběhne v řádu minut. Českým investorům tokenizované zlato zpřístupňují kryptoburzy i specializované platformy — jednou z nich je Solonix.one, která nabízí peněženku pro XAUT v rámci širší nabídky obchodování a custody digitálních aktiv. Platforma působí pod registrací CNAD a v USA jako FinCEN MSB.

Riziko je zde jiné než u fyzického zlata: investor spoléhá na to, že emitent skutečně drží deklarované rezervy, a nese rizika spojená s digitální úschovou i s regulačním prostředím, které se stále vyvíjí. Před vstupem se vyplatí ověřit auditní zprávy emitenta a podmínky custody.

Co si rozmyslet předem

Žádná z cest není objektivně nejlepší. Fyzické zlato dává nezávislost za cenu vyšších transakčních nákladů. ETC nabízejí nejnižší průběžné poplatky za cenu závislosti na finanční infrastruktuře. Spořicí programy snižují vstupní bariéru, ale bývají nejdražší. Tokenizované zlato spojuje likviditu s technologickými a regulačními riziky bez dlouhé historie.

Rozhodující je horizont, objem a důvod, proč zlato do portfolia chcete. Jde-li o pojistku proti systémovému riziku, fyzické držení dává smysl. Jde-li o expozici na cenu kovu, je zbytečné platit za trezor.

Investice do drahých kovů i digitálních aktiv jsou spojeny s rizikem ztráty. Text nepředstavuje investiční doporučení.

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