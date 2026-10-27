Ještě v srpnu se zlato obchodovalo i za 4 500 dolarů za trojskou unci (přibližně 97 560 Kč). Oproti červenci jeho cena vzrostla zhruba o 13 procent. V září však přišel obrat. Cena drahého kovu se propadla přibližně o 400 dolarů na úroveň 4 100 dolarů za unci (asi 88 850 Kč). Pokles pokračoval i v říjnu, kdy se zlato dostalo až k hranici 4 000 dolarů za unci.
„Aktuální propad ceny zlata se dal čekat, protože jeho cena s mírnými výkyvy od loňského roku hlavně rostla. Mnohé to mohlo svést k myšlence, že právě teď je ta správná chvíle zlato nakoupit. A že je zlato růstové aktivum, což není,“ říká finanční poradce skupiny Partners David Kučera.
Dlouhodobý zájem o zlato spojuje především s nejistotou ve světě. Geopolitická rizika, konflikty i rychlé změny v politice a ekonomice podle něj vytvářejí prostředí, v němž investoři hledají způsob, jak ochránit svůj majetek. „Když držíte fyzický kov, nikdo vám ho nemůže ‚vypnout‘. Nikdo ho nemůže zbankrotovat. Neřešíte, jestli je emitent solventní. Je to čistá hodnota. Kousek husté energie, který přežívá režimy, války, recese, měnové reformy i lidská selhání,“ vysvětluje Kučera.
Proč tedy zlato namísto dalšího růstu ztrácí? Jedním z hlavních důvodů jsou obavy z inflace a očekávaného vývoje úrokových sazeb. Pokud inflace zůstává vysoká, centrální banky mohou držet sazby na zvýšených úrovních, případně je dále zvyšovat. To se promítá do výnosů státních dluhopisů, které se pak pro investory stávají atraktivnější alternativou ke zlatu.
A právě v tom spočívá jeden z paradoxů současného vývoje. Události, které by za běžných okolností podporovaly cenu zlata, ji nyní mohou naopak srážet.
Proč cena zlata klesá
„V posledních dnech a týdnech zlato přilákalo mnoho nových obchodníků. Důvod je aktuální volatilita zlata. Vydělat se tak dá jak na vzestupu ceny, tak jejím propadu,“ popisuje situaci na komoditním trhu analytik XTB Stanislav Viktorín. Za současným poklesem podle něj stojí souhra několika faktorů. Vedle úrokových sazeb centrálních bank a rostoucích výnosů státních dluhopisů hraje důležitou roli také americký dolar, který v poslední době posiluje.
Investice
Investujte a nechte své peníze vydělávat
Mezi kurzem dolaru a cenou zlata historicky často existuje nepřímý vztah. Když dolar posiluje, cena zlata vyjádřená v americké měně obvykle klesá. A naopak, slabší dolar může zlatu pomáhat k růstu. Nejde ovšem o pravidlo, které by platilo za všech okolností. Kurz dolaru přitom významně ovlivňuje měnová politika americké centrální banky (Fed), která reaguje mimo jiné na vývoj inflace.
„Když inflace v Americe stoupla v září na 3,7 procenta, což bylo více, než se čekalo, cena zlata opět klesla. Analytici to vyhodnotili tak, že americká centrální banka ponechá úrokové sazby na vyšších úrovních delší dobu, a nevylučují jejich brzké zvýšení,“ vysvětluje Viktorín.
Vyšší výnosy dluhopisů berou zlatu investory
Vedle inflace a rozhodování centrálních bank ovlivňují cenu zlata také výnosy státních dluhopisů. Ty mohou růst nejen kvůli očekávaným úrokovým sazbám, ale také v důsledku zvyšujícího se zadlužení jednotlivých států nebo obav investorů o jejich schopnost splácet závazky.
Výnosy desetiletých státních dluhopisů podle údajů citovaných analytiky dosahovaly v USA až 5,31 procenta, v Česku 5,33 procenta a ve Francii 4,92 procenta. Právě Francie se kvůli vysokému zadlužení a rostoucím nákladům na jeho financování dostává pod stále větší tlak. Objevují se dokonce spekulace, zda by v případě dalšího zhoršení situace nemusela zasáhnout Evropská centrální banka.
„Pokud se výnos například desetiletých amerických dluhopisů dostane na nejvyšší úroveň od roku 2002, jako se dostal teď, zvýší se atraktivita takto úročených aktiv na úkor zlata, které investorům nevyplácí žádný úrok. Silnější dolar zároveň zdražuje zlato pro investory používající jiné měny,“ popisuje investiční analytik XTB Tomáš Vranka.
Právě absence pravidelného výnosu je pro zlato v období vysokých úrokových sazeb nevýhodou. Zatímco držitel dluhopisu může získávat úrok, investor do zlata spoléhá především na to, že jeho cena v budoucnu vzroste.
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Zlato jako ochrana majetku, nikoli cesta k rychlému zbohatnutí
Finanční poradce David Kučera připomíná, že zlato si po staletí udržuje pověst bezpečného přístavu. Ať už ve starověkých říších, nebo v dnešním digitálním světě, lidé v něm hledají především uchovatele hodnoty. „Když se lidé bojí inflace, měnové nestability, geopolitických konfliktů nebo ztráty důvěry v systém, utíkají ke zlatu,“ říká.
Podle něj je ovšem důležité rozlišovat mezi investicí, jejímž cílem je dlouhodobé zhodnocování kapitálu, a aktivem, které má v portfoliu především ochrannou funkci. Zlato totiž nemusí v každém období překonávat inflaci a jeho cena může i dlouhodobě kolísat.
„Je to majetek a ochrana hodnoty peněz. Je to klidný hráč v portfoliu, kterého máte právě proto, že svět není vždycky stabilní a předvídatelný. A pokud jste zažili inflaci posledních let, moc dobře víte, že papírové měny mají tendenci nás čas od času zklamat,“ vysvětluje Kučera.
Zároveň ale upozorňuje na zásadní rozdíl mezi zlatem a produktivními aktivy, jako jsou akcie nebo podnikání. Zlato samo o sobě nevytváří zisk, nevyplácí dividendy ani pravidelný úrok. „Pokud tedy očekáváte, že vám zlato vybuduje bohatství jako akciový trh nebo úspěšná firma, budete zklamaní. Role zlata není vydělávat. Role zlata je chránit,“ zdůrazňuje finanční poradce.
To ovšem neznamená, že na zlatě nelze vydělat. Jeho cena může výrazně růst, stejně jako klesat. Z dlouhodobého pohledu však může být pro investory důležitější jeho schopnost doplňovat ostatní aktiva a rozkládat riziko než samotný výnos.
Jaký bude další vývoj ceny zlata
Přestože současný pokles zlata do značné míry vysvětlují inflace, úrokové sazby, výnosy dluhopisů a silnější dolar, podle Tomáše Vranky je situace v mnoha ohledech nezvyklá. „Je zajímavé, že zlato oslabuje navzdory pokračující válce na Blízkém východě, útokům na energetickou infrastrukturu a problémům s dodávkami ropy. Za běžných okolností by takové události zvyšovaly poptávku po bezpečných aktivech,“ upozorňuje.
Konflikty na Blízkém východě totiž mohou působit na cenu zlata dvěma protichůdnými způsoby. Na jedné straně posilují poptávku po bezpečných aktivech. Na straně druhé zdražují energie, zvyšují inflační rizika a tím i pravděpodobnost, že úrokové sazby zůstanou vyšší po delší dobu.
„Geopolitika tak působí oběma směry. Zvyšuje zájem o bezpečná aktiva, ale prostřednictvím inflace a výnosů dluhopisů zároveň snižuje jejich atraktivitu,“ vysvětluje Vranka.
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Centrální banky dál nakupují zlato. Zájem investorů nepolevuje
Navzdory současnému cenovému poklesu ale zlato o své příznivce nepřichází. Významnou podporu mu dlouhodobě poskytují centrální banky, které nákupy drahého kovu diverzifikují své devizové rezervy.
Podle údajů organizace World Gold Council dosáhly čisté nákupy centrálních bank v srpnu 39 tun zlata. Mezi nejvýznamnější kupce patřily Čína, Uzbekistán a Polsko. Čínská centrální banka pokračovala v nákupech také v září, a to již 23. měsíc v řadě. Zlato do svých rezerv přidává rovněž Česká národní banka.
Zájem přetrvává i mezi investory, kteří nakupují zlato prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů. „Silný zájem přetrvává i mezi investory do ETF. Globální fondy kryté fyzickým zlatem zaznamenaly v září příliv přibližně 10 miliard dolarů a jejich zásoby dosáhly rekordních 4 256 tun. To naznačuje, že současné oslabení ceny zatím neznamená všeobecný odchod investorů ze zlata,“ potvrzuje Vranka.
Velké banky věří v růst zlata. V odhadech se ale rozcházejí
Optimismus ohledně dlouhodobého vývoje zlata je patrný také z prognóz některých velkých investičních bank. Ty sice počítají s rozdílným vývojem v nejbližších měsících, v delším horizontu však většinou očekávají oživení.
Americká Goldman Sachs na konci září snížila svůj odhad ceny zlata pro závěr roku 2026 na 4 650 dolarů za unci (asi 100 765 Kč). Prognózu pro konec roku 2027 však ponechala na 5 400 dolarech (přibližně 117 020 Kč).
Ještě optimističtější je J.P. Morgan, která ve své červnové prognóze počítá s průměrnou cenou 6 000 dolarů za unci (asi 130 020 Kč) v posledním čtvrtletí roku 2026.
Opatrnější výhled nabízí Bank of America. Ta pro poslední čtvrtletí letošního roku očekává průměrnou cenu kolem 4 000 dolarů za unci (asi 86 440 Kč), přičemž připouští i pokles k 3 750 dolarům (přibližně 81 038 Kč). V delším horizontu ovšem rovněž předpokládá oživení. Pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2027 odhaduje průměrnou cenu na 5 000 dolarů za unci (asi 108 350 Kč).
Rozdíly v prognózách ukazují, jak obtížné je předvídat další vývoj ceny zlata. Zatímco dlouhodobě zůstávají některé banky optimistické, krátkodobý směr může výrazně ovlivnit každá nová zpráva o inflaci, úrokových sazbách nebo geopolitických konfliktech.
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Má smysl zlato nakupovat i nyní?
Podle Davida Kučery má zlato své místo v dlouhodobě diverzifikovaném investičním portfoliu bez ohledu na krátkodobé cenové výkyvy. „Nicméně zlato jako takové by mělo být stabilní součástí každého diverzifikovaného portfolia,“ říká.
Za základ investice považuje fyzické zlato, které lze doplnit burzovně obchodovanými fondy zaměřenými na tento drahý kov. Taková kombinace podle něj propojuje výhody přímého vlastnictví zlata s flexibilitou burzovně obchodovaných nástrojů.
Fyzické zlato, nebo ETF? Každá cesta má své výhody i rizika
Ani jedna z těchto forem investování však není bez rizika. Cena fyzického zlata může klesat a investor musí počítat také s rozdílem mezi nákupní a výkupní cenou. U burzovně obchodovaných nástrojů zase záleží na jejich konkrétní konstrukci, nákladech a dalších podmínkách.
Současný pokles ceny zlata tak nemusí znamenat konec jeho dlouhodobého růstu. Stejně tak ovšem automaticky nepředstavuje výhodnou příležitost k nákupu. Pro investory je proto důležitější než snaha trefit cenové dno především to, jakou roli má zlato v jejich portfoliu plnit a na jak dlouho do něj chtějí své peníze vložit.