Cena zlata láme rekordy, za deset let přineslo výnos 125 procent

„Zlato je zcela výjimečným aktivem, které má více než 4 000 let dlouhou historii, za kterou se nikdy nestalo bezcenným. Ani za našich životů se nestane bezcenným, má nezpochybnitelnou hodnotu. Rodinná portfolia mohou těžit nejen z nadprůměrných výnosů zlata z posledních let. Zlato v posledních dvou letech dokázalo porazit inflaci,“ říká hlavní ekonom společnosti BHS Štěpán Křeček.

Úspory za deset let zhodnotily o 125 procent

Lidé, kteří před deseti lety investovali do fyzického zlata, získali díky loňskému nárůstu jeho ceny výnos 125 procent. Pětiletá investice podle údajů společnosti Golden Gate přinesla zhodnocení o 84 procent. Například v roce 2022, kdy cena zlata prudce vzrostla kvůli válce na Ukrajině, Češi investovali do zlata u Golden Gate čtyři miliardy korun a v případě jejich prodeje by si na konci loňského roku odnesli přes 5,4 miliardy.

„Fyzické zlato není spekulace, je to především pojistka a dlouhodobý ochránce kupní síly peněz. Pokud lidé do zlata investují dlouhodobě a s dostatečným časovým horizontem, může ochránit úspory, a ještě je zhodnotit,“ říká Pavel Řihák, manažer Golden Gate. „V dnešní rozkolísané době představují investice do limitovaných zlatých edicí zajímavou příležitost, jak zhodnocovat a uchovávat hodnotu rodinného majetku,“ dodává David Slezák, vedoucí oddělení zlata BHS.

Také letošek má být podle analytiků pro investory příznivým rokem. Za uplynulá rok si zlato připsalo přes 30 procent. Momentálně se cena zlata podle grafu společnosti XTB pohybuje okolo hodnoty 2 810 dolarů za trojskou unci.

Vývoj ceny zlata za rok - 4. února 2025 se cena zlata pohybovala okolo hodnoty 2 810 dolarů za trojskou unci, což je meziroční nárůst o více než 38 procent.

Zlato nakupují i centrální banky včetně ČNB

V této dekádě může zlato posouvat historická maxima na rekordy a cena se může podle některých odborníků více než zdvojnásobit. Podle agentury Reuters nakupují investoři zlato, které je považováno za bezpečnou investici v době nejistot, kvůli zvýšeným obavám z amerických cel.

Jeho cenu ale ovlivňují podle odborníků i další vlivy. Jedním z nich je skutečnost, že nejsou pod kontrolou státní dluhy, kdy se dá očekávat, že v budoucnu budou spíš narůstat než klesat. Zlatu dlouhodobě prospívá i vyšší inflace.

„Vývoj na komoditních trzích bývá často jako na houpačce. Zlato se aktuálně jeví velmi drahé. Další vývoj ceny žlutého kovu se bude do značné míry odvíjet od poptávky ze strany centrálních bank, což je dosti nevyzpytatelná proměnná,“ říká Jan Traxler, privátní investiční poradce a partner společnosti Long Capital.

Zlato je podle vyjádření ekonoma Juraje Karpiše extrémně likvidní a zároveň není pod kontrolou žádného státu. „To je vzácná vlastnost, která z něj dělá dobrou koupi i pro centrální banky. Nejen pro Českou národní banku,“ poznamenává ekonom.

Od počátku civilizace až do současnosti je odhadováno, že bylo vytěženo 187 200 tun zlata, z toho přibližně pětinu drží centrální banky ve svých rezervách.

Zlato v rezervách centrálních bank USA: 8 134 tun (75 %)

Německo: 3 352 tun (74 %)

Itálie: 2 452 tun (71 %)

Francie 2 437 tun (73 %)

Rusko 2 336 tun (32 %)

Čína 2 269 tun (6 %)

Švýcarsko 1 040 tun (10 %)

Indie 876 tun (11 %)

Japonsko 846 tun (6 %)

Česká republika 51 tun (3 %)

Zdroj: World Gold Council

„Podle údajů World Gold Council mají největší zásobu zlata o velikosti 8 133,5 tuny ve Spojených státech, kde tvoří 75,1 procenta rezerv. S výrazným odstupem na druhém místě se nachází Německo. To vlastní 3 351,5 tuny zlata, což tvoří 74,1 procenta rezerv. Třetí zemí v pořadí je Itálie, která vlastní 2 451,8 tuny zlata, což tvoří 71,0 procenta tamních rezerv,“ přibližuje Štěpán Křeček.

ČNB plánuje nakoupit celkem 100 tun zlata

V posledních letech řada centrálních bank po celém světě navyšuje své zlaté rezervy. K tomuto celosvětovému trendu se připojuje i Česká národní banka (ČNB). Zlaté rezervy ČNB se dostaly na své historické minimum v roce 2019, kdy dosahovaly pouze osmi tun. Od roku 2022 zlaté rezervy opět narůstají a na konci roku 2024 již dosahovaly úrovně 51,2 tuny. To však tvoří stále jen 2,9 procenta devizových rezerv. „Většina zlata z rezerv ČNB je uložena v Londýně,“ říká ekonom Štěpán Křeček.

Guvernér České národní banky Aleš Michl chce přitom zlato dál průběžně nakupovat, tak abychom v roce 2028 měli v devizových rezervách 100 tun zlata. „I po těchto nákupech však bude tvořit jen necelých šest procent devizových rezerv, což je výrazně méně, než pozorujeme u mnohých vyspělých zemí v západní Evropě. I tato úroveň zlatých rezerv by však měla snížit proměnlivost hospodářských výsledků naší centrální banky,“ poznamenává Štěpán Křeček.

„Je solidní šance, řekněme tak 80procentní pravděpodobnost, že cena zlata v tomto roce dál svižně poroste, protože centrální banky, zejména v Asii, budou pokračovat v nákupech do rezerv, a tudíž poptávka na trhu bude převyšovat nabídku a cena poroste. Centrální banky všude ve světě v posledních třech letech nakupují zlato ve velkém, protože mají obavy z geopolitického vývoje a nechtějí mít všechny rezervy v amerických dluhopisech,“ přibližuje Traxler.

A co by se stalo, kdyby vyschla poptávka po zlatu ze strany centrálních bank? „Pak se může cena zlata taky bez problémů propadnout o 20 až 30 procent. Zlato umí někdy být velmi volatilní komodita. Mezi roky 2012 a 2016 kupříkladu spadla cena zlata o 40 procent (v dolarech). Zlato z dlouhodobého pohledu patří do investičního portfolia, ale je to s ním podobné jako s akciemi, jeho cena nemusí vždycky jen růst,“ uzavírá Jan Traxler.