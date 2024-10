Sonda: Cena zlata dál roste. Co ji táhne vzhůru a kdo zlato nakupuje

Cena zlata letos překonává rekordy. V polovině října stála trojská unce 2 600 dolarů, v přepočtu 63 tisíc korun. Dosažení této cenové mety přitom očekávali odborníci až koncem roku. Teď přesáhla cena zlata hranici 2 700 dolarů za unci a vypadá to, že ani to není vrchol. Co žene její cenu nahoru a jak vysoko se může cena zlata vyšplhat?