Zlato je teď v kurzu víc než kdy jindy. Jeho charakter se ale nemění

Ještě před dvěma lety nebyly drahé, ale třeba i průmyslové kovy ničím zajímavé. Ceny po postcovidovém boomu klesaly a málokdo o tyto kovy projevoval zvýšený zájem. Mnozí investoři se hnali za technologickými akciovými tituly a všichni mluvili o umělé inteligenci (AI) jako o tom jediném pravém.
„Tehdy málokomu docházelo, jak moc je komoditní trh s umělou inteligencí spjatý. To vidíme nyní, když se nástroje AI ukázaly jako ‚game changer‘ v mnoha oblastech. Přičemž dnes je rozvoj AI pevně spjatý právě s komoditním trhem. Vidíme růst poptávky po energiích, výstavbu datacenter, potřebu kovů a postupující robotizaci. Dnes jsou tak komodity v centru dění,“ popisuje trendy na trhu s drahými i průmyslovými kovy na trzích analytik XTB a specialista na komodity Jiří Tyleček.
Trojská unce
oz; 31,1 gramu
Výsledkem je, že cena zlata se dnes pohybuje v přepočtu kolem sta tisíce korun za unci. Podle finančního poradce skupiny Partners Davida Kučery to nepřekvapuje. Důvodem je i náš současný nejistý svět, který ovlivňují geopolitická rizika a překotné změny nejen v politice, ale i ekonomice. Což vytváří ideální podmínky pro nákup zlata.
„Když držíte fyzický kov, nikdo vám ho nemůže ‚vypnout‘. Nikdo ho nemůže zbankrotovat. Neřešíte, jestli je emitent solventní. Je to čistá hodnota. Kousek husté energie, který přežívá režimy, války, recese, měnové reformy i lidská selhání,“ vysvětluje finanční poradce.
Podle něj i to je přesně důvod, proč tolik centrálních bank po celém světě nyní ukládá enormní množství zlata do trezorů. A je to i příčina, proč si i konzervativní drobní investoři drží určitou část svého majetku ve zlatě.
Jaká je charakteristika zlata
David Kučera dále tvrdí, že zlato se od nepaměti chová jako ultimátní bezpečný přístav. A nezáleží na tom, jestli to bylo ve starověkých impériích, nebo je to teď v naší moderní, digitální době. „Když se lidé bojí inflace, měnové nestability, geopolitických konfliktů nebo ztráty důvěry v systém, utíkají ke zlatu,“ říká.
Podle něj to není náhoda. Zlato má svou hodnotu pořád. Přesto zlato nikdy nehrálo primárně roli „raketového růstového aktiva“. Je to majetek a ochrana hodnoty peněz. „Je to klidný hráč v portfoliu, kterého máte právě proto, že svět není vždycky stabilní a předvídatelný. A pokud jste zažili inflaci posledních let, moc dobře víte, že papírové měny mají tendenci nás čas od času zklamat,“ upozorňuje.
Připomíná ale i další důležitý fakt, který hovoří pro zlato. Drahý kov je bez závazků, pokud se tedy nenakupuje na splátky, jak se dnes i mnohdy nabízí. Přičemž zlato není ani akcie firmy nebo podíl v investičním fondu. Zlato tak nic nepodmiňuje, vůbec žádná povinnost či nutnost s ním nějak dál pracovat. A i poplatky se platí jen jednou při jeho nákupu, případně dvakrát při jeho nákupu a následném prodeji. Přičemž poplatek při prodeji může skrývat třeba už jen i nevýhodná nákupní cena ze strany firmy, která se zlatem obchoduje.
„Nákupní marže, výkupní spready, náklady na úschovu, pojištění… to všechno se počítá. Pokud kupujete malé slitky nebo mince, okamžitě po nákupu jste často třeba 10, 15 i 20 procent v minusu. To je cena za bezpečnost a suverénní vlastnictví,“ doplňuje finanční poradce.
Co je třeba vědět o zlatu
Jeho cena je volatilní. Cena zlata může i v relativně krátké době na komoditních burzách vzrůst i klesnout i o desítky procent. Což potvrzuje i Jiří Tyleček.
„Zlato prochází obdobím extrémních výkyvů, což může být pro investory znepokojivé. Moje rada pro investory je, aby si stanovili jasné investiční cíle a diverzifikovali své portfolio. Investice do zlata by v tomto ohledu měla být dlouhodobou investicí i procesem. Rozhodně ne spekulativní aktivitou,“ vysvětluje.
Může za to kolísavost jeho ceny. Proto není vhodné pro krátkodobé spekulace, pokud tedy nejste traderem, obchodníkem, který na trzích obchoduje každý den. Zlato rovněž podle něj není dobrou volbou pro investory, kteří mají přesně daný čas, kdy ho budou muset prodávat.
„Naopak je ideální pro dlouhodobé zajištění a diverzifikaci portfolia. Je důležité mít strategii a uvědomit si, že ani bezpečnému přístavu se čas od času nevyhne pořádná bouře. A možná ještě jen malá poznámka pro zvídavé investory. V případě dlouhodobě drženého zlata mě osobně nezajímá, za kolik se aktuálně prodává,“ tvrdí.
Obdobný názor má i David Kučera, který navíc upozorňuje, že zlato není produktivní aktivum. Nevytváří žádnou hodnotu. Nevyplácí dividendy. Jen leží. „Pokud tedy očekáváte, že vám zlato vybuduje bohatství jako akciový trh nebo úspěšná firma, budete zklamaní. Role zlata není vydělávat. Role zlata je chránit,“ uvádí.
Jaké formy investic se nabízejí do zlata
Nabízí se otázka, jak do zlata investovat. Na prvním místě stojí fyzické zlato. Slitky, mince, kousky kovu, které skutečně držíte. Je to forma s nulovým rizikem, se stoprocentní kontrolou a s vysokým stupněm soukromí držitele zlata.
„Pokud chcete mít něco ‚mimo systém‘, tohle je ono. Ale musíte počítat s vyššími náklady a nižší likviditou při prodeji,“ říká David Kučera.
Také ale dodává, že i v oblasti zlata je až podezřele hodně podvodů. Patří sem nedůvěryhodné e-shopy, padělky i různé investiční programy, které slibují 20–30procentní roční zhodnocení. Zlatým pravidlem podle něj je zlato kupovat pouze od prověřených dealerů, ideálně s certifikací LBMA. Ověřovat sériová čísla. Porovnávat ceny. A také se nenechat zmanipulovat příběhem, emocemi nebo tlakem prodejce.
Pak je tu „papírové“, případně „digitální“ zlato – typicky burzovně obchodované fondy ETF. Hodnota těchto fondů se odvíjí od ceny zlata a obvykle mají fyzické krytí.
„Výhody této možnosti investic do zlata spočívají v nízkých nákladech na pořízení, pohodlí a okamžité likviditě. Jsou tu ale i nevýhody. Jste závislí na emitentovi a finančním systému. Pro většinu investorů ale tato forma dává smysl jako doplněk,“ uvádí finanční poradce.
K dalším možnostem patří nákup takzvaných finančních derivátů navázaných na zlato. Sem patří futures, opce, CFD, tedy obchody na základě rozdílových smluv. Podle analytiků ale platí, že pokud toto zájemcům o zlato nic neříká, měli by to brát jako varování. Důvod je, že tyto nástroje jsou pro profesionály, kteří vědí, co dělají, a především – mají vysokou toleranci k riziku. Pro běžného investora toto není cesta, jak držet zlato. Je to nástroj pro spekulaci, ne pro ochranu majetku.
Poslední možností, jak investovat do zlata, jsou investice do akcií těžařů zlata. Ty mají podle analytiků zajímavý potenciál, ale jejich rizikovost je mnohem vyšší. Firmy závisí nejen na ceně zlata, ale i na kvalitě ložisek, nákladech, managementu a geopolitice. Prostě toto už není moc o zlatě, ale o akciích.
„Pokud teď přemýšlíte, co vlastně zvolit, tady je to nejjednodušší doporučení, které se objevuje napříč odbornými texty: Jádro tvoří fyzické zlato. Doplněk tvoří ETF. Dohromady tvoří balíček, který kombinuje bezpečí a flexibilitu. A hlavně – dává vám klid,“ uzavírá David Kučera.