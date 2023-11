Vydělávat tisíce denně? Tajné triky nepomáhají, spíše pomůžou nudné rady

Chystáte si pustit písničku nebo video s hrajícími si koťátky na internetu, ale nejprve musíte strpět reklamu. Televizní moderátorka v ní zpovídá známou osobnost, nebo třeba i politika, který vám doporučuje výhodné investice do státem garantovaných akcií, zaručujících zisk v řádu desítek procent. I tak může vypadat pokus o investiční podvod.

Pryč jsou doby, kdy se člověk ušklíbal nad e-maily od nigerijských princů, kteří lámanou češtinou nabízeli milionové odměny za pomoc při řešení dědictví. Podvody jsou nyní co do provedení výrazně propracovanější. Souvisí to i s rozvojem umělé inteligence, která dokáže velmi věrně napodobit hlas dotyčného člověka a synchronizovat ho s přehrávaným obrazem. Jak na běžícím pásu tak třeba vznikají podobná videa, která mámí z lidí peníze a parazitují na známých osobnostech, aniž by dotyční něco podobného vůbec kdy řekli.

Udičku podvodníci nahodí například reklamou, ze které se prokliknete na moderní a profesionálně zpracované stránky s různými grafy a projekcemi zhodnocení o desítky procent. Vytvoříte si uživatelský účet jako na reálné investiční platformě, odešlete peníze a nejspíš i uvidíte, jak vám začnou naskakovat první virtuální zisky. Jenže pak zjistíte, že peníze není možné vybrat, nikomu se nedovoláte a stránky najednou přestanou fungovat. Se svými penězi se můžete rozloučit.

Na podobné podvody je v poslední době možné narazit extrémně často. Lidé tak přicházejí o peníze a podvody škodí celému světu zavedených a transparentních investic, které si u konzervativních Čechů roky pracně budují svou pověst.

Jak poznat podvod

Nevěřte každé reklamě. Zbystřit byste měli, kdykoli vám někdo nabízí svůj tajný tip, jak přes noc zbohatnout, případně osvědčenou či naopak revoluční strategii, jak vydělávat bezpracně a bez rizika. Nic takového neexistuje.

Nechme teď stranou očividné podvody. Nástrahy na ty, kteří chtějí zhodnocovat své úspory, číhají i v jiné podobě. Český trh je například aktuálně zaplavený jednotlivými firemními dluhopisy, jejichž prostřednictvím si firmy půjčují na svůj provoz a další rozvoj. Narazíte na dluhopisy slibující vyplácet věřitelům úrok třeba 12 procent ročně. Nemusí jít vůbec o prvoplánový podvod, ale riziko, že firma nebude mít dost peněz na splacení svých dluhů a vaše investice se vypaří, je obrovské.

U takto nadivoko a napřímo vydávaných dluhopisů může být vaše postavení jako věřitele velmi nevýhodné a investice nemusí být reálně ničím kryta. Dluhopisy takto vydávají mnohdy i firmy s minimální historií nebo děsivým finančním zdravím. Ne snad, že by všechny firemní dluhopisy byly špatné, ale než je nakupovat jednotlivě, je výrazně vhodnější způsob do nich investovat například prostřednictvím fondů, které investici rozloží mezi více důkladně prověřených dluhopisů.

Investování je vždy spojeno s určitou mírou rizika, ale volbou vhodných investičních nástrojů, postupů a s trochou disciplíny můžeme riziko aktivně snižovat a reálně vydělávat. Nebude to ale přes noc, investování je o dlouhodobém zhodnocování peněz.

Investujte rozumně

Podívejte se na rady, které v porovnání s podvodnými báchorkami vypadají jako nuda, ale nepřivedou vás na mizinu. Naopak díky nim zvýšíte šanci, že své úspory opravdu zhodnotíte.

Platí pravidlo, že čím dříve budete své peníze potřebovat, tím konzervativnější produkt byste měli volit. Proto patří rezerva například na spořicí účet a penězům, za které chcete kupovat příští rok auto, bude nejlépe třeba na termínovaném vkladu. Nižší výnos je zde vynahrazen jistotou.

Úspory, které chcete odložit na delší dobu, můžete už zhodnocovat dynamičtěji například prostřednictvím dluhopisových, smíšených nebo akciových fondů a dalších nástrojů, kdy může hodnota investice více kolísat, ale v dlouhodobém horizontu přináší v průměru vyšší zhodnocení.

Když už si zvolíte investiční horizont a strategii, dodržujte je. To je alfa a omega investování – být dostatečně psychicky silný a disciplinovaný dodržet stanovenou délku trvání investice. Na trzích čas od času vypukne panika, která svádí prodávat se ztrátou. Ze všech krizí se ale trhy vždy zotavily a stouply na nová maxima. Trpělivost hraje ve váš prospěch. Držte se svého plánu, i když probíhá na trzích horečka, kdy všichni zběsile nakupují konkrétní akcie nebo třeba kryptoměny. Po podobných raketových vzestupech přichází zpravidla strmý pád.

Diverzifikujte své investice. Optimální složení portfolia bude u každého investora individuální, ale neměli byste investovat pouze do několika akcií, nebo dluhopisů, či drahých kovů, jako je zlato, ale mít mix těchto aktiv. Velmi dobře toho můžete dosáhnout prostřednictvím podílových fondů, které nakupují několik desítek až stovek cenných papírů (například akcie nebo dluhopisy) různých společností. Kdyby některá firma zkrachovala, na hodnotu celého portfolia to má nepatrný vliv oproti tomu, kdybychom si koupili pouze akcie nebo dluhopisy jedné firmy, která by zbankrotovala.

Dlouhodobé investování není vždy taková jízda, jako můžeme vidět ve filmech z Wall Street nebo kterou nám slibují různí vykukové v reklamách. Je to o trpělivosti a disciplíně, ale nikdo ještě nevymyslel způsob, jak zhodnocovat dlouhodobě peníze efektivněji.