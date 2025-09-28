KOMENTÁŘ: Cihla a beton jako jistota? Proč jsou byty v Česku dražší než na Západě

Když se v médiích řeší, proč jsou u nás byty drahé, obvykle se objevují stále stejná vysvětlení: složitá stavební legislativa, pomalé povolovací procesy, vysoká poptávka, zejména v Praze a Brně, případně vliv nízkých úrokových sazeb v minulých letech. To všechno je pravda. Přesto se přehlíží jedna příčina, která je zásadní a přitom méně viditelná – slabé a nedůvěryhodné kapitálové trhy.
Zatímco ve většině západních zemí je byt primárně místem k bydlení a finanční investice se odehrávají jinde, u nás se byt stal zároveň spořicím účtem, penzijním fondem i akciovým portfoliem.