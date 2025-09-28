KOMENTÁŘ: Cihla a beton jako jistota? Proč jsou byty v Česku dražší než na Západě

Premium

Fotogalerie 2

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Jan Urban
Vlastní bydlení je pro mnohé majitele jistota střechy nad hlavou a pocit, že své peníze investovali skvěle. Tuto investici vnímáme jako strategické životní rozhodnutí, které dokáže pokořit inflaci. Dnes však řada domácností na vlastní bydlení nedosáhne, protože ceny nemovitostí šplhají do závratných výšek. Proč jsou byty v Česku dražší než na Západě? Nad touto otázkou se zamýšlí ekonom a psycholog Jan Urban.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Když se v médiích řeší, proč jsou u nás byty drahé, obvykle se objevují stále stejná vysvětlení: složitá stavební legislativa, pomalé povolovací procesy, vysoká poptávka, zejména v Praze a Brně, případně vliv nízkých úrokových sazeb v minulých letech. To všechno je pravda. Přesto se přehlíží jedna příčina, která je zásadní a přitom méně viditelná – slabé a nedůvěryhodné kapitálové trhy.

Zatímco ve většině západních zemí je byt primárně místem k bydlení a finanční investice se odehrávají jinde, u nás se byt stal zároveň spořicím účtem, penzijním fondem i akciovým portfoliem.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Nové penzijko mají už dva miliony Čechů. Známe penzijní fondy s nejlepšími výnosy

Doplňkové penzijní spoření je jednou možností, jak si s podporou státu vytvořit finanční polštář na důchod. V novém „penzijku“, ve které je více už přes dva miliony Čechů, lze získat daňovou úlevu,...

Polystyren mají v genech. Českou rodinnou firmu přebírá již třetí generace

Převzít v 28 letech rodinnou firmu po dědečkovi a otci není jen tak. „Je to obrovská odpovědnost, výzva, ale také poslání, které přijímám s pokorou, bez ohledu na svůj věk,“ říká Josef Sluťák, dnes...

U platby do zahraničí mohou nastat komplikace. Ověřili jsme, kdy se tak děje a proč

Domníváte se, že své peníze můžete poslat kdykoliv, komukoliv a do jakékoliv země? Tak to jste na omylu, úplně stoprocentně to neplatí. (Nejen) banky totiž všechny platby monitorují. A za určitých...

Guláš se šesti? Stopka v práci na dvě hodiny. Jak mají jíst lidé z kanceláří

Premium

Ráno nesnídáme, k obědu se nacpeme hamburgerem s hranolky a dvě hodiny potom zaháníme spánek kávou a čokoládou. Večer zjistíme, že jsme se za celý den nenapili. Velká část lidí z kanceláří dělá během...

KOMENTÁŘ: Zlatá horečka 2025 aneb Když cena letí vzhůru

Zlato dnes zažívá jedno ze svých hvězdných období. „Samo o sobě vás ale bohatšími neudělá. V investičním portfoliu by proto mělo být spíš jen zajímavým doplňkem,“ vysvětluje v komentáři finanční...

KOMENTÁŘ: Cihla a beton jako jistota? Proč jsou byty v Česku dražší než na Západě

Premium

Vlastní bydlení je pro mnohé majitele jistota střechy nad hlavou a pocit, že své peníze investovali skvěle. Tuto investici vnímáme jako strategické životní rozhodnutí, které dokáže pokořit inflaci....

28. září 2025

Polystyren mají v genech. Českou rodinnou firmu přebírá již třetí generace

Převzít v 28 letech rodinnou firmu po dědečkovi a otci není jen tak. „Je to obrovská odpovědnost, výzva, ale také poslání, které přijímám s pokorou, bez ohledu na svůj věk,“ říká Josef Sluťák, dnes...

27. září 2025

U platby do zahraničí mohou nastat komplikace. Ověřili jsme, kdy se tak děje a proč

Domníváte se, že své peníze můžete poslat kdykoliv, komukoliv a do jakékoliv země? Tak to jste na omylu, úplně stoprocentně to neplatí. (Nejen) banky totiž všechny platby monitorují. A za určitých...

26. září 2025

Léčba domácího mazlíčka může přijít draho. Lze ji však šikovně pojistit

Premium

Nejen účty u lékařů, ale také u veterinářů se mohou vyšplhat poměrně vysoko. Za léčbu psů či koček tak majitelé běžně platí i vyšší desítky tisíc korun, někdy dokonce statisíce. Vydat je z vlastní...

25. září 2025

Nové penzijko mají už dva miliony Čechů. Známe penzijní fondy s nejlepšími výnosy

Doplňkové penzijní spoření je jednou možností, jak si s podporou státu vytvořit finanční polštář na důchod. V novém „penzijku“, ve které je více už přes dva miliony Čechů, lze získat daňovou úlevu,...

24. září 2025

Guláš se šesti? Stopka v práci na dvě hodiny. Jak mají jíst lidé z kanceláří

Premium

Ráno nesnídáme, k obědu se nacpeme hamburgerem s hranolky a dvě hodiny potom zaháníme spánek kávou a čokoládou. Večer zjistíme, že jsme se za celý den nenapili. Velká část lidí z kanceláří dělá během...

23. září 2025

KOMENTÁŘ: Zlatá horečka 2025 aneb Když cena letí vzhůru

Zlato dnes zažívá jedno ze svých hvězdných období. „Samo o sobě vás ale bohatšími neudělá. V investičním portfoliu by proto mělo být spíš jen zajímavým doplňkem,“ vysvětluje v komentáři finanční...

22. září 2025

KVÍZ: Jak dobře znáte povodně a jejich rizika, jste na ně připraveni?

Před rokem zasáhly Česko povodně, které během několika dní napáchaly rekordní škody. Pojišťovny tehdy evidovaly na 100 tisíc pojistných událostí za více než 20 miliard korun. Tisíc rodin přišlo úplně...

vydáno 21. září 2025

Hrozil i rozvod, firma je jako další dítě, říkají manželé o rodinném zlatnictví

Začínali dva, ve dvaceti letech, jen s několika nástroji a velkou odvahou. Dnes jejich šperky nosí tisíce žen a mužů, navrhují i investiční kolekce. Za těch 35 let někdy mezi manželi, kteří za...

20. září 2025

„Ještě, že tě lásko mám“, ale účet mít společný nebudeme. Nebo raději ano?

Společný život není účetnictví, ale partnerství, v němž by se oba měli cítit férově. Docílit toho ale není snadné. Běžně jsou rozdílné přístupy k penězům zdrojem hádek mezi partnery, někdy dokážou...

19. září 2025

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 33 256 volných pozic

Nemovitost na hypotéku a rozvod? Brzdou rychlého řešení bývají ego a pomsta

Premium

Když dojde na rozvod manželství, bývají emoce často hodně vypjaté. Dohodnout se, jak naložit se společnou nemovitostí pořízenou na hypotéku, pak za dané situace není vůbec snadné. V nejednom případě...

18. září 2025

Minimální mzda se zvyšuje. Kdo si polepší a jaký to bude mít další dopad?

V Česku pracují za minimální mzdu především lidé s nízkou kvalifikací. V příštím roce jim budou muset zaměstnavatelé přidat. Minimální měsíční mzda pro rok 2026 se zvyšuje z letošních 20 800 korun na...

17. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.