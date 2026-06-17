Staré hodinky jsou v kurzu sběratelů, vybrané kousky se v Česku draží za desítky tisíc

Některé značky a modely starých hodinek mají nejen historickou hodnotu, viditelnou patinu, ale i příběh. Nejde o žádné retro, ale originály, které byly vyrobeny před desítkami let. To vše jim dodává jedinečný charakter i duši a stávají se sběratelským fenoménem. Vybrané kousky vintage hodinek patří dnes k zajímavým možnostem alternativních investic.
Ještě před deseti lety se o ně zajímala v Česku jen úzká komunita zasvěcených nadšenců, kteří si informace o starožitných hodinkách předávali na burzách a v aukčních katalozích. Internetová doba však otevřela cestu k informacím a zasahuje i do tohoto sběratelství.
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Zájemci o vintage hodiny mají dnes během několika minut přístup k archivům, databázím, diskusím i historickým materiálům z celého světa. „Významnou roli hraje i nástup umělé inteligence, která dokáže během chvilky, byť s drobnými nepřesnostmi, určit, o jaké hodinky se jedná a jakou mají zhruba hodnotu,“ říká Miloš Svoboda, expert Aukra na starožitné hodinky.
Tento průlom k informacím výrazně zrychlil část sběratelského trhu. Mnoho nových zájemců chce podle Svobody okamžitě získat nejžádanější trendové modely, místo aby si postupně budovali vlastní vkus a vztah k hodinkám. Tuto chybu přirovnává ke stavbě domu od střechy: „Pokud člověk přeskočí základy, jde to těžko. Přitom právě osobní objevování, získávání zkušeností a cizelace vkusu je na sběratelství to nejzajímavější.“
Mladí sběratelé objevují menší značky
Jaké sběratelské modely patří mezi ikonické kousky? Podle Svobody jde o modely značek Rolex, Patek Philippe nebo Audemars Piguet. „V současné produkci je vysněnou klasikou pro mnohé černý Rolex Submariner v oceli, u Patek Philippe a Audemars Piguet pak modely vycházející z návrhů Geralda Genty, zejména Nautilus a Royal Oak. V segmentu vintage zůstává vysněným cílem například Patek Philippe Calatrava ze 40. let v oceli,“ vyjmenovává expert.
Začíná se však rodit prostor i pro další sběratelské možnosti. „Mladší generace sběratelů začíná dávat přednost charakteru a autenticitě před všeobecně známým logem na číselníku,“ přibližuje Svoboda. Do popředí se podle něj vracejí také Art Deco kapesní hodinky, stále větší oblibě se těší i menší elegantní náramkové hodinky s průměrem pouzdra mezi 32 a 35 milimetry, které byly ve 40. a 50. letech standardem.
A jaké částky jsou sběratelé za některé vintage hodinky ochotni zaplatit? Kupříkladu Art-Deco hodinky Omega z roku 1925 koupil jediný zájemce na Aukru za více než 139 tisíc korun, hodiny Longines byly prodány za nabídnutou cenu 97 726 korun a například cena za letecké vojenské hodinky chronograph Doxa se po 14 příhozech vyšplhala na 93 491 korun.
|Položka
|Cena v Kč
|Art-Déco hodinky OMEGA 18K z roku 1925
|139 900
|Longines ref 3501 s certifikátem Longines
|97 726
|Kapesní hodinky, Grand Complication
|95 000
|Letecké vojenské hodinky chronograph Doxa
|93 491
|Omega constelation – 18k zlato, cal. 561
|85 000
|Zdroj: Aukro.cz
Z hlediska značek považuje Svoboda za mimořádně zajímavé méně okoukané výrobce, jako jsou Movado, Universal Genève, Wyler, IWC, Longines nebo Omega. Osobně má blízko právě k Art Deco hodinkám, kde podle něj stále existuje obrovský prostor pro objevování. Nejzajímavější sbírky podle něj nevznikají u investorů, kteří slepě následují aktuální trendy, ale u lidí, pro něž je sběratelství především vášní a přirozenou součástí života.
„Nejzajímavější sběratelé jsou ti, kteří mají vlastní vkus a nebojí se jít mimo hlavní proud. Já vždy říkám, že jen mrtvé ryby plavou po proudu. Sbírejte to, co vás opravdu baví, ne to, co vám algoritmus ukazuje každý den,“ dodává.
Originalita jako klíč k hodnotě
Pro každého, kdo by chtěl uvažovat o sběratelství, které je zaměřené na vintage hodinky, je zásadní chápat roli originality. Rozhoduje nejen samotná značka či model, ale také původnost jednotlivých součástek, zejména číselníku. Ten je nejcitlivější částí hodinek a jeho poškození nebo přetisk výrazně snižuje hodnotu. „Právě přetištěný číselník je jedním z nejčastějších problémů u starožitných hodinek a laik jej prakticky nemá šanci rozeznat, někdy je to z fotografie složité i pro odborníka,“ upozorňuje expert.
Kromě číselníku bývají problematické také nepůvodní ručky, korunky, otočné lunety nebo některé díly strojku. „S výměnou dílů ve stroji se dá v určitých případech žít, u ciferníku však každý zásah zásadně snižuje sběratelskou atraktivitu,“ upozorňuje Miloš Svoboda. Stejně důležité jako samotné hodinky je i to, od koho si je člověk pořizuje. Platí zde známé pravidlo „buy the dealer, not the watch“ – tedy „kupujte prodejce, ne hodinky“.
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Důvěryhodnost a serióznost prodejce jsou v tomto případě stejně důležité, ne-li důležitější, než samotné hodinky. Dobrý prodejce vám totiž zaručí pravost, jasný původ a bezproblémový servis. „Právě specializované aukční domy a online aukční portály – jako je Aukro – zde hrají důležitou roli. Nejsou jen tržištěm, ale také filtrem a zdrojem odborného know-how, který pomáhá prostřednictvím svých expertů odlišit autentické kusy od problematických,“ dodává Svoboda.
A co je klíčem k úspěšným nákupům? „Nakupovat s rozumem, ale i srdcem. Jedny krásné autentické hodinky mohou mít větší hodnotu než deset průměrných kusů – a to jak sběratelskou, tak z dlouhodobého investičního pohledu,“ uzavírá odborník.